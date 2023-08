[クラランス株式会社]



フランスNo.1※プレステージスキンケアブランドのクラランス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小山順子、以下クラランス)は、より安全で安心な製品をお届けする取り組みとして「クラランスT.R.U.S.T.」を8月29日(火)より日本でも開始します。





クラランスは、1954年の創業から植物の可能性を信じ、お客様の声に耳を傾け、ひとりひとりのニーズや悩みに応えるスキンケア製品づくりをしてきました。



お客様と真摯に向き合う姿勢こそがクラランスの変わらない真髄です。

製品の透明性、安全性を提供することは、クラランスとお客様との関係の核心であり、今後はこれまで以上に強化していきます。

ヨーロッパを代表するプレステージスキンケアブランドであり、常にパイオニアであるクラランスは、2023年に新しい挑戦として「クラランス T.R.U.S.T.」と呼ばれる革新的なプラットフォームを構築しました。



[T.R.U.S.T.]は、T(追跡可能)、R(責任ある)、U(独自の方法)、S (安全性の担保)、T(透明性)の頭文字で、お客様に安全性と安心を持って製品をお使いいただけるツールになります。



これは、ブロックチェーンシステムによって保証され、すべてのお客様がアクセス可能で、安全で信頼性の高い業界初のトレーサビリティシステムです。



クラランス公式サイトの対象製品ページ、またはお客様が購入した製品に記載されているQRコードを読み込んでいただき、T.R.U.S.T.プラットフォームにアクセスすることで、

製品に使用している植物がどのようなもので、どこで栽培され、製造、輸送されたのか等の情報が一目でわかるシステムになります。

クラランスは業界に先駆けて、製品の透明性を高め、安心してお使いいただける環境を作っていきます。



現在クラランスT.R.U.S.T.プラットフォームには、39製品がありますが、2025年まで100%のスキンケア製品を管理することを目指してます。



【ブロックチェーンシステムとは】

クラランス独自で開発した非常に安全で高度なデータ収集システムです。一度システムに入力された情報は、改ざんされることなく、ブロックチェーン技術によって真正性が証明されます。

この本格的かつ協力的なアプローチによって、パートナーとの関係を強化し、常に共により良い結果を出すことができます。





【クラランスT.R.U.S.T. サイトURL】

https://www.clarins.jp/clarins-trust/

(T.R.U.S.T.概要、対象製品をご覧いただけます)



【クラランス T.R.U.S.T. プラットフォームの仕組み】

クラランス T.R.U.S.T. では、QR コードを通じて、製品ページからプラットフォームにアクセスできます。

このコードは製品の経路とその成分を追跡しています。



1.クラランス公式サイトの製品ページ、または製品のQRコードからサイトにアクセス。

該当製品には「T.R.U.S.T」のロゴが記載されてます。



「T.R.U.S.T」のロゴ





2. クラランス T.R.U.S.T. プラットフォームにアクセス。製品のバッチコードを入力する

https://traceability.trust.clarins.com/ja_JP



製品バッチコードは、外箱もしくは製品に 記載されている7桁の数字です。



例:トータルクレンジング オイル SP バッチコード0040182



3. 製品の製造ステップ(フォーミュラ、製造、品質管理)に沿った製品情報にアクセスします



4. 製品に含まれる各植物の調達先とその生産方法など、より詳細な製品情報を確認できます



5. 原材料がどこで生産され、製品の配合においてどのような役割を果たしているかも確認できます



