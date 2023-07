[オプロ]

~SalesforceからWeb・郵送・FAXでの配信が可能に~



株式会社オプロ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:里見 一典、以下オプロ)はコクヨ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:黒田 英邦、以下コクヨ)と協業し、Salesforce画面上からワンクリックで帳票のデータ出力から配信までを行うクラウドサービス「@Tovas for Salesforce(読み:アットトバス フォー セールスフォース)」をセールスフォース・ジャパンが提供する世界最高水準のビジネスアプリのマーケットプレイスであるSalesforce Appexchangeで提供開始することを発表します。





@Tovas for Salesforceについて





@Tovas for Salesforceでは、SalesforceのデータをPDF出力しWeb配信/郵送/FAX送信までをワンクリックで行うことが可能になります。今までは手作業で行っていた帳票の作成と印刷、郵送手配までの業務を自動化し、業務の効率化とユーザの作業負担の軽減、社外向け帳票送付の時短を実現します。

例えば請求書を送付する際、ユーザがSalesforceの請求一覧から請求書を送付したいレコードを選んでボタンをクリックすると、あらかじめ設定された配信方法で請求書が送付されます。請求書は一度に複数送付することが可能です。

導入はアプリケーションをインストールすることで、Salesforceのオブジェクトと連携してご利用いただくことが可能です。



イメージ図







利用イメージ画面







[提供開始]

2023年7月18日(火)



[サービス価格]

○初期費用:¥10,000(税別)~

○月額費用:¥30,000(税別)~ ※年間契約



[サービスページ]

https://www.opro.net/products/service/attovas/



[サービスの詳細・デモンストレーションをご覧になりたい方]

オプロは以下イベントに出展いたします。

<営業支援EXPO【夏】2023>





<Salesforce:World Tour Tokyo>





■コクヨ株式会社からのエンドースメント

[コクヨ株式会社 ネットソリューション事業部長 五十嵐 浩一 様]

コクヨ株式会社は、「@Tovas for Salesforce」への「@Tovas」OEM提供を歓迎いたします。「@Tovas」は、2004 年のサービス提供開始以来、帳票配信の分野でお客様の業務効率化をサポートして参りました。近年、電子化・ペーパレス化の浸透により業務効率化に関するご要望を多くいただいております。この度提供を開始する「@Tovas for Salesforce」によって、Salesforceユーザーの帳票作成から配信までの工程がマルチクラウド上で可能となり、シームレスなビジネスコミュニケーションを実現します。今後、このサービスがさらに発展することで、Salesforceユーザーの新しい働き方に対応していくことに貢献すると確信しています。



【株式会社オプロ】https://www.opro.net/

オプロは「make IT Simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、帳票DX事業・サブスクERP事業を通して蓄積したノウハウ「つなげる力」により最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。



