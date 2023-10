[株式会社グレートベアーズ]

2023年10月22日(日)国立代々木競技場第二体育館



株式会社グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、2023年10月22日(日)に国立代々木競技場第二体育館で開催される2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ ホーム開幕節 パナソニックパンサーズ戦 2戦目において、長谷部 健 渋谷区長が始球式を行うこととなりましたので、お知らせいたします。

東京グレートベアーズは、渋谷区をホームタウンのひとつに定め、「ホームタウン連携協定」を締結しております。今後も渋谷区と連携して区民のスポーツ振興や健康づくり、地域活性化に努めてまいります。







東京グレートベアーズ vs パナソニックパンサーズ戦 開催概要





・タイトル:

ネイチャーラボ presents Diane DAY(ダイアンデー)

2023-24 V.LEAGUE Division1 MEN 東京グレートベアーズ vs パナソニックパンサーズ

・日時:

10月21日(土)13:00 開場、14:00 オープニングセレモニー、15:05 試合開始

10月22日(日)13:00 開場、14:00 オープニングセレモニー、15:05 試合開始

・会場:国立代々木競技場第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)

・後援:東京都、渋谷区

詳細はこちら:https://tokyo-greatbears.com



ネイチャーラボ presents Diane DAY(ダイアンデー)開催概要





【開催日程】

2023年10月21日(土)、22日(日) 東京グレートベアーズ vs パナソニックパンサーズ



【ネイチャーラボ商品のサンプルプレゼント】

ダイアンパーフェクトビューティー ミラクルユーシャインシャイン プリズムリペアミスト 60mL×1個

ダイアンパーフェクトビューティー エクストラシャイン ヘアマスク 50g×1個

ネイチャーラボ公式ECストアで使える500円クーポン×1

※商品のサンプルはなくなり次第終了となります。



【VOM(V-leaguer of the match)受賞選手へのプレゼント】

勝利チームから1名選出される本日のMVPにあたる「VOM」受賞選手には、副賞としてディープナイトモイストシャンプー&トリートメントセットを贈呈いたします。

※両日実施します。



長谷部 健 渋谷区長 始球式





<始球式概要>

・日時:10月22日(日)15:00頃(始球式) ※22日のみとなります

・会場:国立代々木競技場第二体育館 コート上

・内容:始球式、チームへの激励コメント



東京グレートベアーズ / Tokyo GreatBears







東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

企業概要





社名 :株式会社グレートベアーズ

所在地 :東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 :代表取締役 久保田健司

設立 :2022年5月

業種名 :プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ :https://tokyo-greatbears.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-20:16)