[BreakingDown株式会社]

BreakingDown株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:朝倉未来)は、2023年10月8日(日)に開催する『XANA presents BreakingDown9.5』の対戦カードが決定したことをお知らせします。なお、本大会は、朝倉未来YouTubeチャンネルで全試合の無料ライブ配信を予定しています。







今大会には、BreakingDown9で注目された「喧嘩自慢最強決定戦」の出場選手が3名登場します。第2試合は「喧嘩自慢最強決定戦」準決勝と同カードとなるアンドレと爆音那智が激突し、爆音那智がリベンジマッチに挑みます。また、メインカードとなる第7試合にも、同じく「喧嘩自慢最強決定戦」からシェンロンが参戦。BreakingDown9のオーディションから注目を集め、西島恭平に判定で敗れるも、朝倉未来や安保瑠輝也の目を引いたレオとの対戦です。

この他にも、”会津伝説のケンカ屋”久保田覚がBreakingDown7以来7ヶ月ぶりに出場するなど、今回も見逃せない試合ばかりです。



●ウェルター級ワンマッチ72kg以下

LARGE HIGH vs. 外枦保尋斗









●無差別級ワンマッチ

アンドレ vs. 爆音那智







●ウェルター級ワンマッチ75kg以下

井上力斗 vs. 森







●ミドル級ワンマッチ82kg以下

久保田覚 vs. やまかわしょうた







●フェザー級ワンマッチ63kg以下

としぞう vs. 西島恭平







●フェザー級ワンマッチ65kg以下

尾田優也 vs. 虎之介





●バンダム級ワンマッチ59kg以下

シェンロン vs. レオ









【BreakingDown9.5 大会概要】

大会名称:XANA presents BreakingDown9.5

日時 : 2023年10月8日(日)19:00開始

配信 :朝倉未来YouTubeチャンネルで全試合無料ライブ配信

https://www.youtube.com/channel/UCJZVj2iBrdvbNc416i0V-UA

主催 :BreakingDown株式会社

冠協賛 :XANA

公式サイト:https://breakingdown.jp/





■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい格闘エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数312万人超え(2023年3月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。











■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト :https://breakingdown.jp/

公式X :https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram :https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube :https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok :https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown



■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore :https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown



■BreakingDown株式会社概要

会社名:BreakingDown株式会社

設立 :2021年3月

代表 :朝倉未来

一般の方からのお問合せ先:office@breakingdown.jp



