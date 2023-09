[KCJ GROUP 株式会社]

会津地域の企業などの仕事、全29種の職業をこども達が体験期間:2023年12月16日(土)、12月17日(日)



福島県会津地方振興局(所在地:福島県会津若松市)は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:圓谷 道成)による監修のもと、小中学生を対象に、キッザニアの街を飛び出して実社会の仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania in 会津 2023(以下、本イベント)」を、2023年12月16日(土)、12月17日(日)の2日間にわたり開催します。つきましては、10月11日(水)より参加受付を開始します。







こども達は、福島の伝統工芸品で古くから厄除けのお守りとして愛されている「赤べこ」の仕上げ工程作業を体験する「赤べこ職人の仕事」や、400年以上の歴史を誇り、地元で取れる大久保陶石を主原料とした「会津本郷焼職人」の仕事、会津地方発祥で日本三大ラーメンの一つとしても愛される「喜多方ラーメン」の仕込みをする「喜多方ラーメン職人の仕事」のほか、工場での仕事や運転手の仕事など、全29 種類の職業を体験できます。体験後は専用通貨 「ベコ―」で給料を支払います。「ベコ―」は会津地域の指定されたお店で買い物に使える予定です。



本イベントでは、地元事業者等の協力を得ながら、地元の産業・経済を支える職業体験を通して、こども達や保護者等の「地元企業への理解促進」や「地元愛の醸成」を図ります。また、こども達に職業観を芽生えさせることで、将来の地域産業を担う人材の輩出や地元に就職する人材の確保につなげていきたいと考えています。



左:赤べこ職人の仕事 / 右:会津本郷焼職人の仕事



■開催概要

名称:Out of KidZania in 会津 2023

実施日時:2023年12月16日(土)、12月17日(日)10:00~16:00予定

会場:アピオスペース(会津若松市インター西90番地) ほか

対象:小学1年生~中学3年生

参加費:500円(税込)/1プログラム

プログラム数:29種類(プログラムの詳細等は、専用サイトで随時公開予定)

申込方法:WEB事前予約制(抽選)

受付期間:10月11日(水)~10月17日(火)

専用サイト:https://outofkidzania-aizu.jp/

主催:福島県

共催:会津若松市、会津若松商工会議所

監修:KCJ GROUP 株式会社(キッザニア ジャパン)

※上記は2023年9月29日時点の情報です。今後変更になる可能性があります



■KCJ GROUP/キッザニア について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、現実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション(学び)」と「エンターテインメント(楽しさ)」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/



■Out of KidZania(アウト オブ キッザニア)について

「Out of KidZania」は、こども達がキッザニアの中で通常体験している仕事からさらに一歩踏み込んで、実社会の仕事を体験したり、そこで働く人たちのインタビューを行ったりするプログラムです。これまでにもその地域ならではの職業や、漁業・林業体験など、多くのこども達がさまざまな仕事を体験しています。このような体験を通して、こども達が“働くこと”についてさまざまな発見をし、好奇心・探求心を湧き立たせ、実社会でも社会を楽しく学ぶことにより、こども達の世界がより一層広がることを目指しています。

https://www.kidzania.jp/outof/



