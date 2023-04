[マクセル株式会社]

スマートフォン無料充電サービス&イベントオリジナルグッズが当たるガチャで、フェスをサポート



マクセル株式会社(以下、マクセル)は、2023年5月27日(土)に大阪府吹田市にある万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」で開催される「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2023」に協賛します。









「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2023」は、若年層に絶大な支持を集めている大阪のラジオ局FM802による野外音楽イベントです。

マクセルは、若年層を対象としたブランディングを強化しており、その一環として同イベントでさまざまなコミュニケーションを図っていきます。なお、会場ではマクセルのポータブル電源を使用した“マクセル充電ブース”を設置し、来場者の方へ無料でスマートフォンなどの充電サービスを実施予定です。また、会場からのSNS投稿でイベントオリジナルグッズが当たるガチャも用意しています。



名称: FM802 MEET THE WORLD BEAT 2023」

日時: 2023年5月27日(土)

開場10:30/開演12:00/終演19:00(予定)(雨天決行・荒天中止)

場所: 万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」

料金: 全自由 3,300円(税込)

※大人(18歳以上)1名につき、中学生以下のお子様1名まで無料でご入場いただけます。(3歳未満の乳幼 児は入場不可)

詳細は、公式Webページhttps://funky802.com/meet/をご覧ください。

※万博記念公園自然文化園への入園料(大人260円/小中学生80円)が別途必要です。

主催: FM802

特別協賛: JIM BEAM/HORIBA

協賛: マクセル

協力: 公益財団法人 エイズ予防財団/アコム/ぴあ

運営: GREENS



■本件に関するお問い合わせ先

マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部 ブランド推進部

お問い合わせフォーム:https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/



以上



