2023年7月7日(金) 日本、韓国、中国にて同時発売



1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 7F 代表:マッスィモ ラッザリ)は、アーティスト・長場雄がブランド生誕の地・オレゴン州の雄大な自然を楽しむファミリーやアイコニックな動物、ビーバーなどをオリジナルで描いたグラフィックを施したコレクション「Oregon Wanderers drawn Collection by Yu Nagaba」を2023年7月7日(金)に日本、韓国、中国の3カ国にて同時発売します。日本では全国15店舗および公式ウェブサイトでの販売です。





本コレクションはブランド生誕の地・オレゴン州のシンボルであるフッド山の麓に広がるトリリアム湖のほとりでハイキングを楽しんだファミリーが休憩を楽しむ場面や、ハイキング中の陽気な様子、そして地域のアイコニックな動物であるアメリカビーバーを描いている。「フランスの画家エドゥアール・マネが1863年に制作した油彩画「草上の昼食」からインスピレーションを受け、オレゴンの雄大な自然、そしてそこから醸し出される穏やかで優しい雰囲気の中で悠々と過ごすとある家族をアートに落とし込みました。」とアーティスト・長場雄のコメント。

「Oregon Wanderers Collection drawn by Yu Nagaba」はユニセックスで着用できるTシャツ、キャップ、トートバッグと、ウィメンズのワンピースの全4アイテムです。





■商品詳細

Sunset Window(TM) Short Sleeve Tee













ユニセックスでもつかえるトレンドライクなリラックスフィットのTシャツ。ダブルフェイス構造の生地を採用しているため着心地が柔らかいです。







Sunset Window(TM) Dress









ゆったりサイズのニットワンピース。Tシャツ同様、ダブルフェイス構造の生地を採用し着心地が柔らかいです。







Sunset Window(TM) Tote Bag





本体内部にメッシュポケット付属。ジッパー式の開口になっているのでセキュリティ面も◎







Sunset Window(TM) Ball Cap







調整可能なアジャスター付きでアジャスターテープにリフレクターも施しています。

撥水機能が施されているので、多少の雨はしのげます。







■Graphic

メイングラフィック



フランスの画家エドゥアール・マネが1863年に制作した油彩画「草上の昼食」からインスピレーションを受け、オレゴンの雄大な自然、そしてそこから醸し出される穏やかで優しい雰囲気の中で悠々と過ごすとある家族をアートに落とし込みました。





サブグラフィック



この絵ではオレゴンの自然を探訪するアクティブな家族の姿を描き、自然の中で静かな時間を楽しむ姿を描いたメインビジュアルとの変化を意識しました。





「ビーバー」がオレゴンの象徴的な動物の1つであると知った時、キャップのグラフィックに最も合うと直感的に思いました。





■長場雄/アーティスト



アーティスト。1976年東京生まれ。シンプルなラインのみで描かれた作品で知られる。国内外での作品発表やアートフェアへの参加など、アーティストとしての活動を行う他、広告やアパレルブランドとのコラボレーションなどでも活躍している。



■Oregon Wanderers drawn Collection by Yu Nagaba スペシャルサイト

https://www.columbiasports.co.jp/shop/e/eyunagaba/





■展開店舗(日本)



※XR5651 Sunset Window(TM) Dress(サンセットウインドウドレス)は、コロンビア ららぽーと富士見店、コロンビア 原宿店、コロンビア 渋谷店、コロンビア MARK IS みなとみらい店、コロンビア グランフロント大阪店の5店舗でのみの取り扱いとなります。









