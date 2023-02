[NECレッドロケッツ]

2022-23シーズン最後のホームゲームは、選手やチームからCREWの皆さまへ感謝の想いを伝える“RED ROCKETS ~THANKS DAY~ として、様々なイベントや企画を予定しています!”





2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 第23戦・第24戦は、日立AstemoリヴァーレとPFUブルーキャッツをホームに迎え、「輝け!NECキャピタルソリューション スペシャルマッチ」として開催します。



2022年10月29日(土)に開幕した2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMENレギュラーラウンドも折り返しの時期を迎えています。レッドロケッツのホームゲームも6大会を終え、2月18日(土)・19日(日)が今シーズン最後のホームゲームとなります。

これまでレッドロケッツを支えて下さったすべてのCREWの皆さまへの感謝の気持ちと、この後も続くレギュラーラウンドでもCREWの皆さまとともにより一層輝きたいという想いを込めて、「RED ROCKETS THANKS DAY」として開催します。







試合当日は、会場でしか見ることのできない、選手・スタッフからの「RED ROCKETS THANKS MOVIE」を放映するほか、CREW(ファンクラブ)会員様+中学生以下のお子様限定でメッセージカード付きの森永DARSチョコを先着450名様(各日)にプレゼントいたします。

また、18日(土)は、大人気のYouTuber「カジサック」さんをゲストとしてお招きし、始球式などで会場を盛り上げていただきます!

その他、様々な企画を予定しております!ぜひ会場にお越し下さい!





試合情報



2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 第23戦24戦 @大田区総合体育館

試合日時:

第23戦 2月18日(土) 試合開始13:00~ vs 日立Astemoリヴァーレ

試合情報サイト:https://red.necrockets.net/match/games/20230218/

第二試合:PFUブルーキャッツ vs トヨタ車体クインシーズ

第24戦 2月19日(日) 試合開始12:00~ vs PFUブルーキャッツ

試合情報サイト:https://red.necrockets.net/match/games/20230219/

第二試合:日立Astemoリヴァーレ vs トヨタ車体クインシーズ

※両日ともに、ビジター席および一部エリア(未販売エリア)以外は第二試合もご観戦可能です。

※スタートコートは、土曜はNECおよびPFU、日曜はNECおよび日立が南側ベンチサイドとなります。







2/18(土) ゲスト情報



芸人のキングコング梶原でもYouTuber「カジサック」としても人気のあるカジサックさんが登場!試合前の始球式等を行って頂きます。

また、カジサックさんとNECレッドロケッツ全選手のサイン付きプレゼント抽選会も実施予定です。



【カジサックさんのプロフィール】

お笑い芸人キングコング梶原雄太が、「カジサック」として2018年10月1日Youtuberデビュー。カジサックの部屋に様々なジャンルのゲストの方を招きながら、バラエティに富んだ動画を配信している。登録者は200万人を超える人気YouTuber!

【カジサックさんのSNS情報】

・Twitter:@kajisac_onashas : https://twitter.com/kajisac_onashas

・Instagram:@kajisac_yomesac : https://www.instagram.com/kajisac_yomesac/

・TikTok:@kajisac_room : https://www.tiktok.com/@kajisac_room?lang=ja-JP

・YouTube: @kajisac : https://www.youtube.com/@kajisac





THANKS DAYキーホルダープレゼント(先着両日計4,400名様)



選手からの感謝を込めて。

2/18(土):先着2,400名、2/19(日):先着2,000名様に、搭乗口(入口)にてお渡しいたします!







「RED ROCKETS THANKS DAY」限定ハリセン



今回のハリセンは、CREWの皆さまへ感謝をお伝えしたいという想いより、片面は、選手全員の写真がデザインされています。

一方、片面にはこれからも続くリーグ戦に向けて、ご搭乗いただいたCREWの皆さまより、チームへメッセージをお書きいただけるデザインとなっています。

試合終了後に選手が会場を一周する際、ご記入いただいたメッセージを掲げて、選手にエールを送ってください!MAIN CREWと一つになりましょう!(ペンはご持参いただきますようお願いいたします)

メッセージを記入いただいたハリセンは、お持ち帰りいただくことも、回収BOXへお入れ頂くことも可能です。回収BOXに入れていただいたハリセンは、メッセージとしてチームにお届けします。









ROCKETS CREW (ファンクラブ会員様)限定イベント



1.「RED ROCKETS THANKS チョコ」を各日先着450名様へプレゼント

感謝の気持ちを込めた選手からのメッセージカード付き森永DARSチョコを、ファンクラブブースにてプレゼントいたします!(CREW有料会員様、および中学生以下のお子様限定)





2.「ロケット教室」

CREWのみんなでオリジナルのバルーンロケットを作って打ち上げよう!

19日(日)に宇宙教育分野でご活躍されている和田直樹さんを講師にお招きし、「ロケット教室」を開催します。本イベントはROCKETS CREW (ファンクラブ会員様)限定イベントとなります(抽選制)。応募方法・締切など詳細につきましては、ROCKETS CREW向けメルマガおよびマイページにてご案内いたします。



■日時:2月 19日 (日) 10:00~11:00

■開催場所:大田区総合体育館

■募集人数:15組30名(1組:子ども・保護者各1名)

■募集対象:小学生とその保護者 ※保護者同伴必須

■参加費:無料(抽選制)



【和田直樹さん プロフィール】

20年ほど前から宇宙教育指導者の立場で宇宙教育ノウハウを教えている。

保育園・幼稚園児から大学院生・一般の方まで広範囲に亘って全国の各教育現場・科学館等で宇宙の面白さ・楽しさ・不思議を伝えている。

一般社団法人 宇宙カルチャー推進協会 理事

昭和大学 リカレントカレッジ講師

よみうりカルチャー 講師



キッチンカー情報



シーズン最後のホームゲームも充実なキッチンカー出店!選手の好きな食材を使ったメニューももちろん登場!











ROCKETS GEAR(グッズ)情報



RED ROCKETS ~THANKS DAY~では、グッズを3,000円以上ご購入の方へ、古賀選手のVコレカードをプレゼント!

※Vコレカードとは、デジタル配信サービスであるVリーグ公式デジタルカードコレクションのカードとなります!※詳細サイトはこちら → https://vcolle-women.pluspo.net/





また、今回新登場のガチャガチャもご用意しております!デザインはお楽しみに!

是非、ロケッツギアステーションへお立ち寄りください!





ホームゲーム情報は随時更新していきます!最新情報はこちらをチェック!

2月18日(土) の試合・イベント情報はコチラ:https://red.necrockets.net/match/games/20230218/

2月19日(日) の試合・イベント情報はコチラ:https://red.necrockets.net/match/games/20230219/





チケット情報



チケットはロケチケ赤にて好評発売中! → https://red-necrockets.tstar.jp/

座席、および特典情報などは以下リンク先をご覧ください。

チケット種別のお知らせはこちら → https://red.necrockets.net/news/20221227/

チケット情報はこちら → https://red.necrockets.net/match/ticket/





NECレッドロケッツとともに宇宙一輝く星へ!

今シーズンラストホームゲーム! みなさまのご搭乗お待ちしています。











<NECレッドロケッツ>

V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN(V1女子) に加盟する女子バレーボールチーム。日本リーグで優勝1回、Vリーグでは優勝6回、黒鷲旗でも2回の優勝実績がある。2021年、これまでの歴史を継承しながら、更なる進化を遂げるためチームのリブランディングを実施し、ホームタウンを神奈川県川崎エリア、東京エリアとした。チームのエンブレムであるロケット胴体部の三層のラインは、ロケットに搭乗しているチーム、サポーター、コミュニティを表現。チームに関わるすべての皆さまに愛され、必要とされる欠かせない存在になることを目指す。





公式ウェブサイト: https://red.necrockets.net/

公式Twitter: https://twitter.com/nec_rr_official

公式Instagram: https://www.instagram.com/nec_rr_official/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@necredrockets

公式Facebook:https://www.facebook.com/NECRedRockets.VL

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UChNs9_g5YoFzWK1kZmTONyA



