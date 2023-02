[レッドブル・ジャパン株式会社]

人気アーティストのステージをみんなで創り上げる、ファンの想いがカタチになる音楽ライブ『Red Bull Jukebox 2023』を3月5日(日)幕張メッセで開催します。









今回このライブに登場するのは、あらゆる楽曲を自分の世界観で歌いこなすシンガーソングライターの優里。そして、その豪華コラボゲストとしてSUPER BEAVERの渋谷龍太につづき、ヒップホップ界のクイーンAwichが出演決定。



さらにTikTokハッシュタグチャレンジの一般応募から優里によって選ばれた2名を発表。幕張メッセのステージで大観衆の見守るなか歌声で対決します。



『Red Bull Jukebox』はみんなの投票で曲やアレンジ、ステージ演出を選び、人気アーティストのステージを創り上げる今までにない音楽ライブです。当日のセットリストはオンラインによる「事前投票」と会場での「当日投票」によって決まっていきます。







前売チケット(6,900円)各プレイガイドにて絶賛販売中







このライブの筋書きは、君次第。

君が聴きたい曲をやってもらおう。



優里の代表曲「ドライフラワー」を別のジャンルに作り変えてしまおうという「GENRE PICK」では、まったく異なるジャンルの二択から「EDM」をおさえて「パンクロック」が票を勝ち取り、優里が「ドライフラワー」のパンクロックバージョンを披露します。



優里に歌ってもらいたいカバー曲を決める「COVER PICK」では、玉置浩二「田園」とミスター・ビッグ「To Be With You」の二択から、玉置浩二の「田園」を歌唱することに決定。



さらに客演アーティストを招いて優里の代表曲をアレンジする「COLLABORATION PICK」では、ファン投票によりヒップホップ・アーティストとのコラボが決定。そのコラボ相手に優里がオファーしたのはヒップホップ界のクイーンAwich。当日は「花鳥風月」のヒップホップ・アレンジを披露します。



そして、優里が共演してみたいアーティストを選ぶ「ARTIST PICK」では、ロックバンドSUPER BEAVERのボーカル渋谷龍太が幕張メッセに駆けつけ、豪華コラボレーションで熱唱します。



現在、優里の最高の3曲をファンが決める「GREATEST HITS PICK」を2月27日(月)までレッドブルのウェブサイトで投票受付中。

http://www.redbull.com/jukebox-jp



君が見たいステージにしよう。

どんなライブにするかは、みんなが決める。



『Red Bull Jukebox』は会場での「当日投票」も大きな楽しみのひとつです。



優里に歌ってもらいたい曲を当日ファンが会場で決める「LIVE PICK」は、観客席の拍手の音をデジベルメーターで計測。優里にどちらの楽曲を歌って欲しいか?その場にいる全員で投票して、優里がその歌を披露してくれます。



同じく当日投票で優里にやってもらいたいファンサービス(演出)を決める「FAN PICK」は、会場エントランスに特設ゲートを設置。どちらのゲートから入場した人が多かったかで、当日準備された2パターンの特別な演出のうち、どちらかひとつが行われます。



『Red Bull Jukebox 2023』の前売チケット 6,900円(税込)は各プレイガイドにて好評販売中。



さぁ、見たこともない、最高のライブにしちゃおう。

#優里を好きにやっちゃって





TikTokハッシュタグチャレンジで優里が楽曲提供、さらにデビューの可能性も!?



TikTokハッシュタグチャレンジ「#優里から翼をさずかるチャレンジ」では、たくさんの応募が集まり、優里がステージで共演したいと思える優秀者2名を選出。3月5日(日)幕張メッセのステージで、その歌唱力を披露してもらいます。



大勢の観客が見守る中、ステージ上で見事勝ち残った1名には優里が楽曲提供することが決まっています。さらにはデビューのチャンスがあるかもしれません!



その一般応募から選ばれた2名を発表!どちらが優里から翼をさずかるのか? 新しいスターが誕生するかもしれない、こちらの対決も見逃せません。



ざらめ(写真左)

歌手になりたくて去年の10月に福島県から上京してきました。2003年生まれの19歳で今は路上ライブを中心に活動してます。

https://www.tiktok.com/@zarame.ao



Sora(写真右)

普段は「ストレイジ」というユニットでボーカルとして活動しています。2003年生まれの19歳で、最強のボーカリストになるという夢を掲げて昨年上京してきました。

https://www.tiktok.com/@skypray_





開 催 概 要



名 称:

Red Bull Jukebox 2023



日 程:

2023年3月5日(日)開場15時・開演17時



会 場:

幕張メッセ国際展示場9-11番ホール



出 演:

優里



ゲスト出演:

Awich、渋谷龍太(SUPER BEAVER)



料 金:

6,900円(税込)・全席指定



オフィシャルサイト:

http://www.redbull.com/jukebox-jp

#RedBullJukeBox

#優里を好きにやっちゃって



主 催:

レッドブル・ジャパン株式会社





プロフィール



優里

あらゆる楽曲を自分の世界観で歌いこなすシンガーソングライター。代表曲「ドライフラワー」がソロアーティスト初のストリーミング累計7億再生を突破し、2021年の年間総合ソング・チャート「Billboard JAPAN HOT 100」で総合首位を獲得。さらに「ベテルギウス」がストリーミング累計3億回再生を突破するなど、各曲がバイラル大ヒット。ファーストアルバム『壱』もCDとデジタルの両方でロングヒットするなど、今最も支持されるシンガーソングライター。

https://www.yuuriweb.com



Awich

Awichは本名の漢字の直訳であるAsia Wish Childを略した造語。沖縄県那覇市生まれ。

2022年、3月4日に待望のNew Album『Queendom』をリリース、Appleアルバム部門総合1位を獲得。2022年3月14日には初の日本武道館公演を大成功させ、今年は初となる全国Zeppツアーに、アリーナ公演が予定されている。

https://www.instagram.com/awich098/



渋谷龍太(SUPER BEAVER)

1987年5月27日生まれ。東京出身4人組ロックバンド「SUPER BEAVER」のボーカリスト。

バンド結成15周年を迎えた2020年にメジャー再契約を発表し、ドラマやCM、そして話題の映画『東京リベンジャーズ』主題歌を務める。2022年10月から12月にかけて自身最大規模となる4都市8公演のアリーナツアーを開催し、全公演ソールドアウト。約75,000人を動員する。2023年4月21日より公開の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』には新曲「グラデーション」が、6月30日公開の『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』の主題歌には新曲「儚くない」が決定。

7月には自身最大キャパシティとなる富士急ハイランド・コニファーフォレストにてワンマンライブを2日間開催。さらに、ソロ名義「澁谷逆太郎」としても活動し、作詞作曲も手掛ける。他にも執筆活動やTV、ラジオパーソナリティを務めるなど多彩な才能をみせる。

https://www.instagram.com/gyakutarou/





投票について



『Red Bull Jukebox』は人気アーティストのステージをみんなで創り上げる、ファンの想いがカタチになる音楽ライブです。ライブ当日に向けてさまざまな投票を実施するので、みんなで一緒に「曲」「演出」「カバーソング」などを選んでセットリストを完成させよう!



○ オンラインでの事前投票 ○

GENRE PICK:優里の代表曲を別のジャンルに作り変えよう!

COLLABORATION PICK:客演アーティストを招いて優里の代表曲をアレンジしよう!

COVER PICK:優里に歌ってもらいたいカバー曲を決めよう!

GREATEST HITS PICK:優里に歌ってもらいたい最高の3曲を決めよう!



○ ライブ会場での当日投票 ○

LIVE PICK:ライブ会場で決める、優里に歌ってもらいたい曲はどれ?

FAN PICK:ライブ会場で決める、優里にやってもらいたいファンサービス(演出)は?



○ アーティストによる特別投票 ○

ARTIST PICK:優里が選ぶ、ゲストアーティストは?



『Red Bull Jukebox』は、みなさんの投票がそのままアーティストのライブになります。投票はオンラインによる事前投票だけじゃなく、当日のライブ会場でも実施。投票方法はレッドブルのウェブサイトにて順次お知らせします。ぜひご参加ください。



http://www.redbull.com/jukebox-jp

#RedBullJukeBox #優里を好きにやっちゃって



