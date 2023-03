[株式会社テレビ朝日]

日程:2023年4月22日(土)・23日(日)/場所:海の森水上競技場



芸能界一のアイドル好きでありファンであるクロちゃん総合プロデュースの野外アイドルフェス「クロフェス2023 ~野外フェスでキュンからのバッキューン(ハート)だしん!~」第5弾出演者として今回は一挙30組の追加出演者と各出演者の出演日を発表しました。







今回の発表で注目すべきは大食いアイドル”もえあず”の所属する「エラバレシ」が昨年に引き続き今年も参戦が決定しました。

また、TikTokフォロワー数13万人越えの“あいす”の所属する「i-col」、2o Love to Sweet Bulletの”神谷泉水”が所属し今年2月にデビューしたばかりの「Crumble」などの出演が決定し、コアなファンも納得の内容となっております。

出演者は今後も追加で発表し、最終的には2日間合わせて総勢130組以上のアイドルが出演の予定です。

「クロフェス2023~野外フェスでキュンからのバッキューン(ハート)だしん!~」は4月22日(土)・23日(日)の2日間、海の森水上競技場にて開催いたします。イベントのチケットは3月1日(水)18:00~12日(日)23:59までオフィシャル先行販売を受付。一般販売は3月18日(土)11:00より開始いたします。



【開催概要】

■イベント名:クロフェス2023 ~野外フェスでキュンからのバッキューン(ハート)だしん!~

■開催日時:2023年4月22日(土)開場10:00 開演11:00

4月23日(日)開場8:30 開演9:30

※雨天決行(荒天の場合は中止)

■会場:海の森水上競技場 (東京都江東区海の森三丁目6番44号)



【第5弾発表(50音順)】30組

i-COL(22日)/アステリア(22日・23日)/泡沫パーティーズ(23日)/UtaGe!(23日)/ESTLINK☆(22日・23日)/エラバレシ(23日)/おちゃメンタル☆パーティー(22日・23日)/君に恋をした。(22日)/CANDY GO! GO!(22日)/Crumble(22日・23日)/Glim Assembler(22日)/サクヤコノハナ(22日・23日)/Sistersあにま(22日)/シュアネス(22日)/JAPANARIZM(22日)/すーぱーぷーばぁー!!(23日)/スポポポポニー(22日・23日)/TEARS-ティアーズ-(23日)/テンシメシ໒꒱(22日)/にとくり。(23日)/パラディーク(23日)/Bety(23日)/HOT DOG CAT(23日)/ミスティア!(22日・23日)/ミラクルファンファーレ!(22日・23日)/ラブアグレッション(22日)/LOVEME(23日)/ЯiM:MiR(22日・23日)/RiNCENT.(22日・23日)/わがままHOLIC(23日)



■出演アイドル(50音順)

i-COL/アイドルカレッジ/iLiFE!/アキシブproject/Asterisk*zero/アステリア/Appare!/アルテミスの翼/Ange☆Reve/アンダービースティー/泡沫パーティーズ/UtaGe!/ukka/STU48/ESTLINK☆/エラバレシ/elsy/OS☆U/OCHA NORMA/おちゃメンタル☆パーティー/カラフルスクリーム/GANG PARADE/君に恋をした。/CANDY GO! GO!/CANDY TUNE/九州女子翼/GILTY×GILTY/CROWN POP/Gran☆Ciel/Crumble/Glim Assembler/サクヤコノハナ/C;ON(シーオン)/シークレットシャノワール/Sistersあにま/疾走クレヨン/JamsCollection/シュアネス/シュレーディンガーの犬/JAPANARIZM/神使轟く、激情の如く。/シンデレラ宣言!/すーぱーぷーばぁー!!/SUPER☆GiRLS/彗星♩dropTune°/Sweet Alley/スポポポポニー/SAY-LA/Task have Fun/W.(ダブルヴィー)/twinpale/TEARS-ティアーズ-/手羽先センセーション/テンシメシ໒꒱/2o Love to Sweet Bullet/DREAMING MONSTER/ナナランド/なんキニ!/虹色の飛行少女/にとくり。/のんふぃく!/HIGH SPIRITS/花いろは/ハニースパイスRe./パラディーク/P-Loco/PinkySpice/PrincessGarden-姫庭-/FRUITS ZIPPER/フルーティー/Bety/ベンジャス!/HOT DOG CAT/MyDearDarlin’/豆柴の大群/ミスティア!/mistress/ミラクルファンファーレ!/Milky*Sphene/Merry BAD TUNE./モノクローン/夜光性アミューズ/ラテラルアーク/ラブアグレッション/LOVEME/ЯiM:MiR/RiNCENT./Luce Twinkle Wink☆/ルルネージュ/READY TO KISS/わーすた/わがままHOLIC/ワンダーウィード 天/わんふぁす!



<クロフェス2023×ミクチャ 出演権争奪イベント枠>

脳内パステル(1位)/SUGAR☆VEGA.com(2位)/Blue+(3位)/僕のアルカンジュ(4位)/Tan.San.Sui.(5位)/よふかしツインテール(6位)/Parasite.Kiss(7位)/CharmeAiles(8位)



And more…



■チケット情報

■受付URL 【ローソンチケット】

オフィシャル先行販売/一般発売

https://l-tike.com/kurofes/



■チケット料金

オフィシャル先行

【先行プレミアチケット】

2DAYS 31,000円 1DAY 17,500円 ※プレミアの当日券はありません。

【先行Aチケット】

2DAYS 13,000円 1DAY 7,000円

-------------

一般チケット

【プレミアチケット】

2DAYS 32,000円 1DAY 18,000円 ※プレミアの当日券はありません。

【Aチケット】

2DAYS 14,000円 1DAY 7,500円 当日8,500円



※プレミアチケット特典:プレミア優先エリア入場券(全エリア)、専用休憩所、フリードリンク(ソフトドリンクのみ)付き

※プレミアチケットは、枚数限定で販売致します。オフィシャル先行販売で売り切れましたら、一般発売では販売致しません。予め、ご了承ください。



■チケット発売日時

オフィシャル先行チケット: 3/1(水)18:00~3/12(日)23:59

一般チケット:3/18(土)11:00~各公演日の前日 23:59



オフィシャルHP:http://kurofes-dashin.com/

オフィシャルTwitter:@kurofes_dashin

オフィシャルTikTok:@kurofes2023_official



主 催: ライム・ライト/テレビ朝日

企画制作: ライム・ライト

協 力: 松竹芸能

制作協力: オーバーレコード



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-10:40)