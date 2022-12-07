まさかの、AIジェネラティブ不動産！！ デジタルツインでメタ…
［Zweispace / Zweichain / Zweicoin］
No way, Ai generative real estate ! ! connecting Tokyo apartments and digital twin metaverse
東京のワンルーム・アパートとデジタルツインのメタバースを繋げる、世界で一つだけのジェネラティブ不動産NFTの販売開始。人間の３０，０００倍の速さでアパート建設するロボット建築士「オートカルク」、AI耐震診断アプリ「ナマズ」も活躍。
不動産NFT（ZWEINOTE)には、デジタルツインのメタバースアパートと、実際の物理空間の土地もついてきて、完成後は、メタバース側のアパートから不動産賃貸仲介も行います。AIアプリにより、業務効率化した分は、土地保有者様、最終アパート購入者様、それぞれに価格で還元します。
東京のワンルーム・アパートとデジタルツインのメタバースを繋げる、世界で一つだけのジェネラティブ不動産NFTの販売開始。人間の３０，０００倍の速さでアパート建設するロボット建築士「オートカルク」、AI耐震診断アプリ「ナマズ」も活躍。
不動産NFT（ZWEINOTE)には、デジタルツインのメタバースアパートと、実際の物理空間の土地もついてきて、完成後は、メタバース側のアパートから不動産賃貸仲介も行います。AIアプリにより、業務効率化した分は、土地保有者様、最終アパート購入者様、それぞれに価格で還元します。
AIジェネラティブ・アパートのNFTでは、世界で唯一のその土地に合わせたアパートがAIにより生成されます。
こちらは、東京都渋谷区神宮前にある実際の土地にフィットするアパートをAIが自動生成したもの。実際には三次元構造が生成され、そのパースを2次元の正方形で表示しています。
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Zweispace、ZVSTメタバース内での内覧の様子
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ジェネラティブ不動産の建築プランについては、現在、Zweicoin Wallet ツバイコイン・ウォレット内で、Zweicoin（ZWC）での権利取得が可能です。こちらのジェネラティブアパートは、建物価格 38,962,640円のプランとなっており、見た目は2次元のパースをビジュアルにしたいわゆるNFTのイメージですが、機能としては、耐震診断シミュレーションが可能な、３Dモデルの使用権トークンとなります。
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Zweispace は、２０１５年より不動産とブロックチェーンとの間での事業を行ってきました。現状の不動産取引は法定通貨での取引が大半ですので、Centralized Wallet内での対応となりますが、各国通貨建てのステーブルトークンへの対応状況をみつつ、従来のクリプトユーザーが利用する公開NFTマーケットへの掲載も検討中です。
現実世界のユニバースから、メタバースの中のユニバースへ。 ツバイスペースで、２１世紀を感じていただければ幸いです。
ZweicoinWallet: https://wallet.zweicoin.com ツバイコイン・ウォレット内の、ＶＩＰルーム内で開催中
Zweicoin: https://zweispace.co.jp/zweicoin/
Zweichain: https://zweichain.zweicoin.com/
（RPCInfo: https://zweispace.co.jp/zweichain-info/ ）
物件詳細のお問合せ:
現実世界の不動産側のお問合せは、株式会社PRESIへ。
デジタルツイン・メタバース側のお問合せ、内覧等は 株式会社ZWEISPACE JAPAN / ZWEISPACE @ZVSTメタバースへ。
なお、こちらのジェネラティブ不動産を生成するAI関連アプリトークンを近日発表予定。
https://zweispace.co.jp/2022/12/07/%e3%81%be%e3%81%95%e3%81%8b%e3%81%ae%e3%80%81ai%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%ef%bc%81%ef%bc%81-%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab/
Engllish release
No way, Ai generative real estate! !
Sales of AI generative real estate NFT starteded, connecting Tokyo studio apartments and digital twin metaverses. Autocalc, a robot architect that builds apartments 30,000 times faster than human architects, and NAMAZU, an AI seismic diagnosis app, are also active.
The real estate NFT (ZWEINOTE) comes with a digital twin Metaverse apartment and land in an actual physical space. After completion, we will also provide a real estate rental brokerage for the Metaverse side apartment. The amount of work efficiency improved by the AI application will be returned to the land owner and the final apartment purchaser at the price.
<image 1>
＞A generative apartment NFT, the only apartment in the world that matches the land, generated by AI.
<image 2>
> preview of Zweispace ZVST Metaverse
Generative real estate plans can be obtained in Zweicoin Wallet.
Rights can be acquired with Zweicoin (ZWC). It is a plan with a construction price of 38,962,640 yen, and it is a 3D model rights token that enables seismic diagnosis simulation.
<image 3>
Zweispace has been developing applications between real estate and blockchain since 2015. Currently, we are considering posting on public NFT markets, currently trading in fiat currency or fiat stable tokens.
From our universe in the real world to the universe in the metaverse. We hope you feel the 21st century at ZweiSpace.
ZweicoinWallet: https://wallet.zweicoin.com held in the VIP room of Zweicoin Wallet
Zweicoin: https://zweispace.co.jp/zweicoin/
Zweichain: https://zweichain.zweicoin.com/
( RPC Info: https://zweispace.co.jp/zweichain-info/ )
Property details:
For real world real estate inquiries, please contact PRESI Co., Ltd.
Contact ZWEISPACE JAPAN / Zweispace @ZVST metaverse, for inquiries and previews on the Digital Twin Metaverse side.
https://en.zweispace.co.jp/2022/12/07/no-way-ai-generative-real-estate-connecting-tokyo-apartments-and-digital-twin-metaverse/
https://twitter.com/zweispace
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/07-19:16）
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