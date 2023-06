[象印マホービン株式会社]

6月5日(月)から、大阪市と芦屋市の2店舗で実施



象印マホービン株式会社は、店舗にてお客様のマイボトルをお預かりし、洗浄・保管して、ご注文時に飲料を入れた状態でお渡しする有料サービス『ZOJIRUSHI MY BOTTLE CLOAK(象印マイボトルクローク)』の実証実験を大阪市北区のQoFFEE by rio coffee、兵庫県芦屋市のRIO COFFEE 芦屋本店にて実施します。





本取り組みを通じて、マイボトルユーザーが不満に思われている「持ち運びの重さ」や「飲み物の準備」「使用後の洗浄」といった手間を無くし、マイボトル(リユース容器)の継続利用、および新規ユーザー獲得を促進することで、循環型社会の実現を目指します。



『ZOJIRUSHI MY BOTTLE CLOAK』 https://www.my-bottle-cloak.com/





『ZOJIRUSHI MY BOTTLE CLOAK』の特長





マイボトル(自分専用のリユース容器)を利用したモバイルオーダーサービス

●あなたの容器(マイボトル)に飲料提供

繰り返し使える容器なのでゴミが出ません。また、保温・保冷に優れたステンレス真空2重の

まほうびんなので、飲料のおいしさが長持ちします。

(初回のみ、本サービス専用のステンレスボトルをご購入いただく必要があります。)



●モバイルオーダーでスムーズな受け取り

LINE公式アカウントから注文・決済して受け取るだけ。



●使用後のマイボトルは店舗で洗浄・保管

店舗が回収・洗浄し、次回注文時まで保管。





『ZOJIRUSHI MY BOTTLE CLOAK』これまでの実績





この実証実験は、2022年2月より「神戸萩原珈琲 127番地」(神戸市役所 市庁舎1号館1F)、「シアトルズベストコーヒー 淀屋橋住友ビル店」、2023年3月より「森のキッチン」(市役所本館地下1階)(いずれも実証実験継続中)で実施しており、今回の2店舗追加で計5店舗となります。





実証実験 実施概要





●店舗と期間

・QoFFEE by rio coffee(大阪府大阪市北区中之島2−3−18 中之島フェスティバルタワー B1F)

実施期間:2023年6月5日(月)





・RIO COFFEE 芦屋本店(兵庫県芦屋市茶屋之町4-12-104)

実施期間:2023年6月5日(月)





●利用ステップ

1.LINE公式アカウントの『ZOJIRUSHI MY BOTTLE CLOAK』を友達登録。(初回のみ)

2.LINE公式アカウント上で注文し、PayPayで決済。

(初回のみ、本サービス専用のステンレスボトル※をご購入いただく必要があります)

3.店頭でマイボトルを受け取る。(受取予定時刻から60分間保管)

4.使い終わったマイボトルを店舗に預ける。店舗で洗浄し、次回注文時まで保管。





※本サービス専用のステンレスボトルについて

シームレスせんを採用したステンレスボトル「SM-ZB36」をベースに、ふた(天面)にボトルNo.と二次元コードを、本体底面にはボトルNo.を印字しています。



左より、製品本体、ふた(天面)、本体底面





●象印の思い



未来へつなぐ、私たちのマイボトル

繰り返し使えてごみを減らせるサステナブルなマイボトル。

それは、豊かな環境を未来へつなぐバトンなのかもしれません。

海洋プラスチック問題など、日々深刻化する社会課題。

私たちはマイボトルを通じて、持続可能なライフスタイルを2006年から提案し続けています。

「暮らしをつくる」が象印の企業理念。

「これからの暮らしのありかた」をあなたも一緒に創りませんか。

『ずっと、マイボトルと。』 https://www.zojirushi.co.jp/cafe/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-11:46)