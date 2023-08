[株式会社日テレWands]

株式会社日テレWands(東京都港区、代表取締役社長:鈴木重利)は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、RIZE PRODUCTION(東京都中央区、代表取締役社長:長岡哲生)が展開するアイドルグループ「I MY ME MINE」のオフィシャルサイト&ファンクラブを開設いたしました。







「I MY ME MINE OFFICIAL SITE」ではアイドルグループ「I MY ME MINE」の情報を随時掲載。更にFANCLUBでは、ライブチケット先行やオフショットなどが見れるグループ全体のプランや、各メンバー(櫻井もえ、橘舞花、茉白そら、早瀬ゆい、松山綺利、百千もね、雪白ひな、小森ひなこ)のデジタル特典券やメッセージが届く個別プランもお楽しみいただけます。



ファンクラブ概要





I MY ME MINE OFFICIAL SITE

URL:https://immm.rizepro.net/





プラン紹介 ※全て税込み価格





【箱推しプラン】

●STANDARD







【メンバー個別プラン(各メンバー毎に全3プラン)】

●LIGHT





●VIP





●PLATINUM



※1INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。





「I MY ME MINE」メンバーコメント





●小森ひなこ

アイマイのファンクラブがスタートしました(ハート)(ハート)個人のプランもあるみたいです!ひなこ推しには沢山メッセージ送って色んな事を共有しようね♪たくさん更新するのでたのしみにしててね!!



●櫻井もえ

ファンクラブがスタートします!個人のプランではここでしか見れない写真ものせるよ~!楽しみ(ハート)(ハート)(ハート)



●橘舞花

ファンクラブスタートします!!嬉しい 個人のプランもあるのでいろんな姿のまいかを発信していけたらいいな!!よろしくお願いします(ハート)



●早瀬ゆい

この度新しくファンクラブをスタートさせて頂くことになりました!!うれしい!!早瀬推しだけが見られるコンテンツもあるということで、沢山更新してもっと私のことを知ってもらえるきっかけになったら嬉しいです(ハート)宜しくお願いします!!色んなプランがあるので是非チェックしてみて下さい!!



●茉白そら

ファンクラブスタートちょーうれしいです!!l個人のプランではここだけの特別な写真もお見せするです!!たっくさん息するぞー!!そらとの特別空間おいでー!!



●松山綺利

この度、ファンクラブが新しくスタートします!!色々なプランがあって、I MY ME MINEを好きな方も、松山を好きな方も、ぜーんぶ好きな方も他SNSでは見れない情報沢山あるので是非見てくれると嬉しいです(ハート)



●百千もね

ファンクラブ開設とってもうれしいです(ハート)箱推しのみんなにも、モネシストにもたくさんメッセージ送るから、たのしみにしててね(ハート)



●雪白ひな

初めての大きなファンクラブ、すごくすごく嬉しいです!ひな推しの人だけがみれるブログや、スケジュール、ニュースもたくさん!こまめにひな推しさんへブログを送りたいので、ぜひ登録してみてね...(ハート)ひなのことたくさん知ってねー!!!





グループ概要





「I MY ME MINE」はパレードの旗を模したロゴが示すとおり“パレードのように人々をワクワクさせる”ことがコンセプト。グループ名の“I MY ME MINE”には、【私は私、自分らしく】という意味が込められています。





FaveConnect(フェイブコネクト)について





推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービス。

日本テレビグループ企業の日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービス運営のノウハウを活かし提供する。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを立ち上げることができる。

コストや時間を抑え、気軽にサイトを立ち上げられる&様々な用途に応用可能!

企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。



※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページ(https://faveconnect.com)へ





会社概要





会社名:株式会社日テレWands(NTV Wands Inc.)

所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者:鈴木 重利

設立日:2018年7月2日





本件に関するお問い合わせ先





info-faveconnect@ntv-wands.co.jp







