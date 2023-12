[株式会社サティス製薬]

「1人でも多くの女性に正しい綺麗を」をビジョンに高性能なスキンケアの開発とOEM製造を行う株式会社サティス製薬(代表取締役社長:山崎智士、本社:埼玉県吉川市)が、全国各地の天然素材を活用して化粧品原料を開発する『ふるさと元気プロジェクト』にて、『Japan Beauty and Fashion Tech Awards 2023』最高位の大賞を受賞しました。



Japan Beauty and Fashion Tech Awards 2023 大賞受賞

『ふるさと元気プロジェクト』とは



日本全国のさまざまな天然素材をスキンケア原料化して化粧品に配合し、人の肌を綺麗にすることと、生産地の活性化を同時に目指すプロジェクトです。皮膚が抱える問題に対して、ベストな解決策と最適な有効成分は何かを考え、ふるさと元気プロジェクト7か条に基づき、日本全国から妥協なくナンバーワンといえる素材を開拓し続けてきました。この取り組みは2010年からスタートし、これまでに100種類以上の原料開発を行ってきました。



ふるさと元気プロジェクト7か条



審査員コメント



OEM企業のR&Dとして日本の希少な農産物のデータベースを持ち、地域・素材・商品企画をつなぐ取り組みは、生産者、消費者、ブランド、そしてサティス製薬自身と「四方良し」の仕組みであり、社会性が高い。今後、化粧品業界でもトレーサビリティなどを通じた信頼性確保の重要度が増すと予想され、さらなる価値の創出やそのステークホルダーへの再分配が期待できる。今後は、サティス製薬の取組みのグローバル発信も期待したい。世界の原料サプライヤー、化粧品メーカーに向けて、日本のコスメ業界の底上げが図れるはずである。



『Japan Beauty and Fashion Tech Award』について



@cosme等を運営する株式会社アイスタイル(代表取締役社長 遠藤 宗)が主催し、日本国内で企業活動を行っている企業(*1)やプロジェクト(*2)が提供している、美容・ファッション・ヘルスケア等関連領域、または業界をまたがり「人を幸せにするイノベーション」としての可能性をもつ「商品・サービス」「技術」「活動・取り組み」等を表彰するものです。各方面で活躍する5人の審査委員によって「革新性」「事業性」「技術性」「社会性」という審査評価基準に沿って審査され、2023年度は12月14日に大賞・準大賞・特別賞の受賞者の発表および授賞式が実施されました。

(*1)外資系企業も含む (*2)複数の団体が参加しているジョイントプロジェクト等





授賞式詳細に関しては、株式会社アイスタイルのプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000005126.html



今後の展望



当社は、今後も持続可能な化粧品産業と日本の価値ある素材・文化の継承を目的に、地域活性化を目指す取り組みを続けてまいります。本プロジェクトに賛同し、原料および商品開発を希望される方を引き続き募集しています。



ふるさと元気プロジェクトの全体スキーム









(1)地域産品がもつ固有の価値に、(2)化粧品製造会社の技術力を掛け合わせて化粧品原料化。さらに、(3)化粧品ブランドが、原料を配合した製品のPRを通じて、機能的価値だけでない原料のストーリーを伝える。そこに、(4)消費者の評価が加わる。

これによって、共感者による輪が生み出され、日本の伝統的な天然物や地域を、みんなで応援できるスキームを構築しました。











参考

▶ 『ふるさと元気プロジェクト』について(開発原料の事例)

https://www.saticine-md.co.jp/rd#anc_furusato

▶ 本プロジェクトの開発原料も配合可能なオリジナル化粧品のOEMサービス『WITH BRAND Project』

https://www.saticine-md.co.jp/lp/wbp/



