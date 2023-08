[株式会社Sweets HD]

そごう横浜店8階 催事会場にて、1週間限定出店!!追加情報として限定特典をご紹介!



イタリアンチーズケーキ専門店This is CASSATA.は、そごう横浜店で開催される「初開催 うまいもの大会」にて出店いたします。出店期間の2023年8月17日(木)~8月23日(水)の7日間では、会員様限定・店頭限定のお得なクーポンをご用意しております!







いつもThis is CASSATA.をご利用いただき誠にありがとうございます。



8/17(木)~8/23(水)の7日間、This is CASSATA.は、そごう横浜店 8階 催会場 にて開催の「初開催 うまいもの大会」に出店させていただきます。



This is CASSATA.が扱っている”カッサータ”とは、イタリア・シチリア発祥のアイスチーズケーキです。

クリームチーズをベースにナッツやドライフルーツといった素材を混ぜ込み、冷やし固めて作られています。

高たんぱく、低カロリーのスイーツとして話題になっており、近年ではコンビニでも販売される人気デザートです。

そんなカッサータをより手軽に食べていただくために開発したのが、「カッサータサンド」です。



今回は、出店予定の商品を一部ご紹介させていただきます。

まず7月24日に発売となったばかり、新商品「CASSATA Sand pistachio」が初めての店頭販売となります🌿

「ナッツの女王」ピスタチオをふんだんに使った贅沢な味わいのカッサータを、アーモンドの香ばしさが楽しめるサブレでサンドいたしました。この機会にぜひお試しください。



また、催事限定 カッサータサンドアソートBOX「CASSATA Sand original assort」もご用意いたします。

「CASSATA Sand original assort」は、お客様のお好みのカッサータサンド5個を、スタッフが店頭にて箱にお詰めするスペシャルBOXです。

フレーバーは、プレーン・ストロベリー・ラムレーズン・チョコレート・ドライフルーツの5種類からお選びいただけます。

あなただけのオリジナルBOXを作ってみてください。







また、今回の「初開催 うまいもの大会」では、お客様への感謝を込めて様々な特典をご用意いたしました。



1. 各種会員登録者様へ焼き菓子プレゼント

店頭でお買い上げいただいた際、メルマガ会員様、LINEのお友だち登録者様、Instagramフォロワー様に、オンラインストア未掲載のオリジナル焼き菓子をプレゼントさせていただきます。

店頭でのご登録やフォローでも対象になりますので、会員様、フォロワー様は、店頭でお会計の際にフォロー画面をご提示ください。

なお、複数ご登録いただいている方は、いずれか1つの画面提示をお願いいたします。



2. セット購入割引クーポン

今回の催事では、セット購入割引クーポンもご用意させていただきました。

催事期間限定で、店頭にてカッサータのホールとカッサータサンドを各1つづ以上ご購入いただいたお客様に、This is CASSATA.のオンラインストアで使用いただける、1000円クーポンをプレゼントさせていただきます。

例えば、気になるホールはご自宅用に、おいしかったサンドはご友人への贈り物へ。

ホールとサンドのお好きな組み合わせで、お得にご購入いただける機会となっております。



近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄りください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。





【「初開催 うまいもの大会」出店詳細】

■出店期間

2023年8月17日(木)~ 8月23日(水)

■出店場所

そごう横浜店 8階 催会場「初開催 うまいもの大会」

〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1

■営業時間

10:00~20:00 【最終日8月23日は17:00まで】







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

メール:info@thisiscassata.com



■This is CASSATA.オフィシャルサイト

https://bit.ly/37uoVsb



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_cassata/



■姉妹ブランド「This is CHIFFON CAKE.」

https://bit.ly/38fSi1u



