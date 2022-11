[株式会社よーじや]

よくできました◎ ことしのわたし。よーじやで探す自分へのプレゼント



よーじやグループ(京都府京都市中京区、代表取締役・國枝昂)は2022年12月7日(水)より、大丸京都店1階店内ご案内所前特設売場にてPOP UP SHOP「よーじや ごほうびクリスマス」を開催いたします。常設のよーじや店舗から飛び出して、クリスマスマーケットをイメージした会場であぶらとり紙やPOP UP SHOP限定商品などを販売いたします。





2022年も残りわずか。「よーじや ごほうびクリスマス」で今年も1年頑張った自分へのプレゼントを選びませんか。

イベント会場はクリスマスマーケットをイメージし、クリスマスのわくわく感を楽しめるような装飾をいたします。







今回のPOP UP SHOPでは、人気の「まゆごもりシリーズ」や「はなほのかシリーズ」のほか、限定商品などを販売。

持ち帰りクレープ「つつみ」から当イベント限定フレーバー、「Very Berry Chocolate<ベリーベリーチョコレート>」をご用意いたします。

濃厚なチョコレートと甘酸っぱいベリーの絶妙なバランスで最後までおいしくお召し上がりいただけます。

さらに、よーじや初のクリスマスコフレ「よーじやコフレ Charming up! can can<チャーミングアップ!カンカン>※」2種を販売。

万華鏡や雪の結晶をイメージしたパッケージ缶の中には日常で使えるアイテムがぎゅっと詰まっております。

この機会にぜひお越しくださいませ。



※よーじやコフレ Charming up! can canはよーじや大丸京都店、よーじや通信販売でも取扱い予定です。







よーじやコフレ Charming up! can can<チャーミングアップ!カンカン>













★swing red<スウィング レッド>



【価格】

6,105円(税込)



甘くて上品な香り「はなほのかシリーズ」のハンドクリームや、ハンドジェルなど外出先で大活躍のアイテムが詰まったコフレ。

そんなアイテムたちをあなたのお気に入りの場所へ連れて行ってください。







★humming blue<ハミング ブルー>



【価格】

13,200円(税込)



「うるおいトリートメントリップ」や「リップブラシ(ゴールド)」などスキンケアアイテムからメイクツールまで幅広いラインナップ。

肌にふれて自分に向きあうひとときを、お楽しみください。







持ち帰りクレープ「つつみ」 Very Berry Chocolate<ベリーベリーチョコレート>







★POP UP SHOP限定★

【価格】

1個380円(税込)



ココアの生地で甘酸っぱいクリームやチョコレートのムース、ベリーゼリーなどをつつみました。

芳醇なチョコレート×ベリーのフレッシュ感をお楽しみください。

お好みで付属のストロベリーフランボワーズのソースをとろ~りとかけてお召し上がりください。

ココだけ!今だけ!の限定「つつみ」です。



※定番味(抹茶・きなこ・ミルクティー)も販売いたします!





数量限定「ゆずシリーズ」









★あぶらとり紙 ゆず



【価格】

3冊1,280円(税込)

5冊 2,125円(税込)

10冊 4,235円(税込)



天然ゆず果皮を漉きこんだあぶらとり紙。表紙・裏表紙にほのかなゆずの香り付き。





★はんどくりーむ ゆず



【価格】

790円(税込)



天然ゆず果皮油を配合した、ゆずの香り豊かなはんどくりーむ。

シルクの天然保湿成分「セリシン」配合で手肌を優しく守ります。







★お風呂じかん ゆずセット(3個)



【価格】

600円(税込)



うるおい成分「ユズ果実エキス」、「アルガンオイル」配合でお肌をうるおす入浴料。

ゆずの香りでお風呂時間もリラックス。











POP UP SHOP「よーじや ごほうびクリスマス」概要







【期間】

2022年12月7日(水)~12月13日(火)



【場所】

大丸京都店 1階店内ご案内所前特設売場



【住所】

京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地



【営業時間】

10:00~20:00



【ご購入特典】

1. POP UP SHOPにて合計3,000円(税込)以上ご購入いただいたお客さまに先着で自然化粧石鹸さくらor抹茶いずれか1つをプレゼント!



2. POP UP SHOPにて合計12,000円(税込)以上ご購入いただいたお客さまによーじや大丸京都店のみでお使いいただける商品券をプレゼント!



※特典は予告なく終了する場合がございます。





◆公式サイト:https://www.yojiya.co.jp/

◆オンラインショッピングサイト:https://www.yojiyacosme.com/

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/yojiya_official/





