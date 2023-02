[Moderna, Inc.]

メッセンジャーRNA(mRNA)治療薬とワクチンのパイオニアであるバイオテクノロジー企業 Moderna Inc.(以下、「モデルナ」)の日本法人モデルナ・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役社長:鈴木蘭美、以下、「モデルナ・ジャパン」)は、2023年2月24日(金)に、音楽を通じて人々に希望を届けるプロジェクト「Moderna Meets Music」のアンバサダーであるFANTASTICS中島颯太さんの就任式を大阪天満宮で開催し、「Moderna Meets Music」のキャンペーン楽曲「Easy come, easy go」のフルバージョンを初披露しました。



モデルナは、音楽を通じて人々を前向きに、そして明るい希望を届けたいとの想いから昨年11月、「Moderna Meets Music」というプロジェクトをFANTASTICS中島颯太さんとともに開始しました。アンバサダー就任式の中で、モデルナ・ジャパン社長の鈴木蘭美は「どんな時も音楽に触れることで、新しいことに挑戦する勇気と、一歩先にある未来に希望をもってほしいと思います。」と述べました。またFANTASTICS中島颯太さんからは、キャンペーン楽曲の紹介とともに「昨年から、このプロジェクトに携わらせていただき、早速たくさんの方と繋がれることに感謝しています。音楽や言葉でこれからもっとたくさんの方と明るい未来や笑顔を築いていきたいと思っております」と述べました。



モデルナは「Moderna Meets Music」の中で、昨年から中島颯太さんがDJを務めるラジオプログラムへの協賛やライブツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2022 “FAN FAN STEP”」でのマスクケース配布などを実施してまいりました。今年も引き続き、中島颯太さんとのコラボレーションを通じて、新しいことにチャレンジする勇気や希望をお届けいたします。



Moderna Meets Musicについて

2022年11月15日よりFANTASTICS中島颯太さんをアンバサダーにスタートした、音楽を通じて人々に希望を届けるプロジェクト。



モデルナ社について

モデルナは、2010年の創業から今日までの10年強の間に、メッセンジャーRNA(mRNA)分野の科学研究型企業から、現在は7つのモダリティにわたる多様なワクチンと治療薬の製品ならびに臨床開発段階のプログラムを有する企業へと発展しました。モデルナはmRNAと脂質ナノ粒子製剤を含む幅広い知的財産ポートフォリオを構築し、最新の大規模製造設備では迅速な臨床開発と臨床使用を目的とした生産が可能です。モデルナでは国内外の様々な政府や企業との提携関係を継続しており、革新的な科学の進展と速やかな製造拡大の実現を可能にしています。最近では、これらモデルナの能力を結集した例として、新型コロナウイルス感染症拡大に対し、効果的なワクチンを早期に開発、承認取得に至ったことがあげられます。

モデルナのmRNAプラットフォームは、基礎および応用の研究・医薬デリバリー技術・製造においての継続的な進歩を目指して構築されており、感染症、免疫腫瘍学、希少疾患、循環器疾患、並びに自己免疫疾患のための治療薬とワクチンの創出を可能にしています。過去8年間、Science誌によりトップのバイオ医薬品企業として選出されました。さらなる詳細は、www.modernatx.com またはhttps://www.modernatx.com/ja-JPをご覧ください。



中島颯太(FANTASTICS)について

2017年5月~12月、約3万人が参加した「VOCAL BATTLE AUDITION 5~夢を持った若者達へ~」に合格しボーカルとして加入。2018年4月~6月、メジャーデビューに向け「夢者修行 FANTASTIC 9」を敢行。デビュー前にも関わらず、全国33会場78公演で約7万5,000人を動員。2018年12月5 日、「OVER DRIVE」でメジャーデビュー。2022年4月~12月、特技のトークを活かし、情報バラエティ番組「ポップUP!」(フジテレビ系)にレギュラー出演。2023年1月より自身初となるレギュラーラジオ番組FM802「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE : LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」でDJ担当。現在、出演中のドラマ「国宝級彼氏オーディション」がTVer、Hulu、日テレTADAなどで配信中。また、現在、雑誌JUNON(主婦と生活社)でソロ連載中。同出版社より、初のソロ写真集「そた本」が2023年3月24日(金)に発売決定。新曲「PANORAMA JET」がテーマソングとなる、全国ライブツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2023 “FAN FAN JUMP”」開催中。





