[株式会社ジョンブル]

2022年4月にデビューした JOHNBULL(ジョンブル)の新たなデニムコレクション “DENIM DELIGHT DAYS(デニム デライト デイズ)”。デニムパンツ、Gジャンをユニセックスで展開しており、幅広い層の方へご好評いただいています。

7月からは、DENIM DELIGHT DAYS を対象にデニムカスタマイズサービスを開始。他にはない、拘りの1本をご自身でカスタマイズできます。











2022年4月にデビューした JOHNBULL の新たなデニムコレクション “DENIM DELIGHT DAYS (デニムデライトデイズ)” 。第3弾となる新作デニム6型がユニセックスサイズで展開。2022年12月23日(金)より直営店にて発売します 。



新作デニム6型にはノベルティーとして、JOHNBULLオリジナル スペシャルサイズのバンダナが付きます。





<DENIM DELIGHT DAYS vol.1>

https://www.privatelabo.jp/contents/feature/denim-delight-days-20220415/

<DENIM DELIGHT DAYS vol.2>

https://www.privatelabo.jp/contents/feature/denim-delight-days-vol-2-soon-in-store_20220805/

<カスタマイズサービスの詳細>

https://www.privatelabo.jp/contents/feature/denim-delight-days-denim-re-design-vol-2_20220913/





13oz DENIM REGULAR JEANS







13ozデニム レギュラージーンズ lot.JY231P01

(SIZES) 24 26 28 30 32 34

(COLORS) ホワイト・ユーズド ・フェード・ブラック ¥17,600 (tax in)



13ozデニムで仕上げた、レギュラーストレートジーンズ。

ストレート糸を使用しているのでクセが無く穿きやすい。全色シェービング加工はせず、ユーズドはきれいな印象に。フェードとブラックは全体的に色を落とし90年代風に。 ホワイトは生地とは違う色糸を使用した 配色ステッチにすることで、古着のような雰囲気を表現しています。





13oz DENIM WIDE JEANS





13ozデニム ワイドジーンズ lot.JY231P02

(SIZES) 24 26 28 30 32 34

(COLORS) ホワイト・ユーズド・フェード・ブラック ¥17,600 (tax in)



13ozデニムで仕上げた、 ワイドテーパードジーンズ。

レギュラージーンズと同じ生地を使用。わたりからゆったりとしたシルエットなので、ボリューム感を出したい方へお勧めです。





13oz DENIM TAPERED JEANS







13ozデニム テーパードジーンズ lot.JY231P03

(SIZES) 24 26 28 30 32 34

(COLORS) ホワイト・ユーズド・フェード・ブラック ¥17,600 (tax in)



13ozデニムで仕上げた、 テーパードジーンズ。

レギュラージーンズと同じ生地を使用。裾に向かって細くなっていくテーパードは、穿きやすく足がすっきりと見えるシルエット。





13oz DENIM BOOTCUT JEANS







13ozデニム ブーツカットジーンズ lot.JY231P04

(SIZES) 24 26 28 30 32 34

(COLORS) ホワイト・ユーズド・フェード・ブラック ¥17,600 (tax in)



13ozデニムで仕上げた、ブーツカットジーンズ。

レギュラージーンズと同じ生地を使用。膝上に余裕を持たせているので、男性にもお勧めです。





13oz DENIM OVERALLS







13ozデニム オーバーオール lot.JY231P05

(SIZES) 26 28 30 32

(COLORS) ホワイト ¥27,500 (tax in) ユーズド・フェード・ ブラック ¥29,700 (tax in)



13ozデニムで仕上げた、 オーバーオール。

レギュラージーンズと同じ生地を使用。オーセンティックなオーバーオールですがバックスタイルをスッキリさせて、細目のサスペンダーで軽い印象に。





13oz DENIM JACKET 3rd TYPE







13ozデニム Gジャン 3 rd lot.JY231L01

(SIZES) 34 36 38 40 42

(COLORS) ホワイト ¥27,500 (tax in) ユーズド・フェード・ ブラック ¥29,700 (tax in)



13ozデニムで仕上げた、 3rd タイプの G ジャン。

レギュラージーンズと同じ生地を使用。肩幅やバストをやや大きめにしたオーバーシルエット 。 袖幅は少しスッキリさせていますが動きやすさを考慮しています 。





<JOHNBULLオリジナル スペシャルサイズのバンダナ>







【画像ダウンロード】

https://14.gigafile.nu/0108-e7e4cf1039de9880bb62fe5ed90ba4b5f

ダウンロード期限:2023年1月8日(日)





JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL @johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/

MENS @johnbull_private_labo_mens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_mens/?hl=ja

WOMENS @johnbull_private_labo_womens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-18:46)