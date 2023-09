[キーン・ジャパン合同会社]

「大切なもの」を、長く愛用するための、多様な楽しみと喜びに満ちたリペアイベント



2023年9月29日より3日間にわたり、渋谷・原宿エリアにショップを構える多様なブランドが合同で行うリペアイベント 第2回「DO REPAIRS (ドゥ・リペアーズ)」を開催いたします。









私たちが身に着ける服や靴、ギアをメンテナンス・修理して、愛着を持って大切に使い続けることは、私たち自身の心に豊かさを与えてくれると同時に、地球環境への思いやりと直結します。



2023年5月に開催した合同リペアイベント第1回「DO REPAIRS」は、渋谷・原宿エリアにショップを構えるザ・ノース・フェイス、パタゴニア、フライターグ、ヘリーハンセン、アークテリクス、ミステリーランチの6ブランドが参加。ブランドや企業の垣根を越え、アパレルやバッグの縫製修理、シェルやダウンを中心としたメンテナンス方法の実演とアドバイスを行いました。

*前回の様子は、DO REPAIRS 公式インスタグラムアカウント(@do_repairs)でご覧いただけます。



2023年9月29日(金)- 10月1日(日)に開催する第2回「DO REPAIRS」は、 上記ブランドに加え、KEEN (キーン)、Goldwin (ゴールドウイン)、 NewMake (ニューメイク)、 FJALLRAVEN (フェールラーベン) 、Jason Markk (ジェイソンマーク)が新規参加。



「大切なもの」を長く愛用するための、多様な楽しみと喜びに満ちたリペアイベントに、ぜひご参加ください。



「DO REPAIRS」ステートメント









DO REPAIRSイベントで、私たちはブランドや企業の垣根を越えて共に力を合わせ、すでにあるものを長く使い続けることの価値を社会に伝えていきたいと願っています。多様な楽しみと喜びに満ちたリペアイベントに、ぜひご参加ください。





【イベント開催概要】





第2回となるDO REPAIRSでは、「専門スタッフによる修理サービス」、「自身で修理体験ワークショップ」、「プロのメンテナンスアドバイス」の3つのテーマに、ひとつの製品を長く大切に使い続けることを楽しむための9つのコンテンツを用意しています。それぞれの会場では11の参加ブランドスタッフが分散し、ブランドミックスで協力しながら学生ボランティアと共に各ブース運営を行います。



今回の新しいコンテンツの一つ、NewMake Laboで行われる 「セルフリペアワークショップ」 では、服飾専門学校生や大学生、若手クリエイターがミシンや手縫いのレクチャーを行いながら、愛着ある製品を自分で直すためのお手伝いをすることで、世代を超えてモノを大切に使い続けることの価値を育みます。 また、前回はアパレル製品に絞っていたメンテナンスアドバイスはシューズやレザー小物にも拡充します。





開催概要





◆イベント名

DO REPAIRS(ドゥ・リペアーズ)



◆日時

2023年9月29日 12:00~19:00 (最終受付18:00)

2023年9月30日 12:00~18:00 (最終受付17:00)

2023年10月1日 12:00~18:00 (最終受付17:00)



◆場所

渋谷・原宿エリアの各ブランド店舗にて



◆参加ブランド (11ブランド)

THE NORTH FACE (ザ・ノース・フェイス)、 PATAGONIA (パタゴニア)、 FREITAG (フライターグ)、 HELLY HANSEN (ヘリーハンセン)、 ARC’TERYX (アークテリクス)、 MYSTERY RANCH (ミステリーランチ)、 Goldwin (ゴールドウイン)、 NewMake (ニューメイク)、 KEEN (キーン)、 FJALLRAVEN (フェールラーベン) 、Jason Markk (ジェイソンマーク)





実施コンテンツ





専門スタッフによる修理サービス、ご自身で修理体験ワークショップ、プロのメンテナンスアドバイスを中心に、参加ブランドxボランティアスタッフ(学生・若手クリエイター)によるトークセッションや、修理デモンストレーション、自分の知識や実践している環境アクションを改めて考えるビンゴゲームを、ブランドミックスで実施します。



========================

予約サイトURL : https://repair.resv.jp/

========================

*事前予約を受け付け中

*予約不要なコンテンツもございます





専門スタッフによる修理サービス





1.縫製修理(アパレル) 会場:パタゴニア 東京・渋谷 1F

アパレル製品の破れや糸ほつれなどをブランド問わず、リペアスタッフがミシンを使用して修理します。(事前予約可能)





2.バッグ修理 会場:フライターグストア トウキョウ シブヤ

バッグの破れやほつれなどをブランド問わず、リペアスタッフがミシン等を使用し、修理またはアドバイスをします。(事前予約可能)





3.リペアパッチ圧着修理(アパレル) 会場:THE NORTH FACE Mountain

防水性ジャケットやダウンの破れを専用のヒートプレス機を用いて、リペアパッチ圧着修理を行います。(事前予約可能)







自身で修理体験ワークショップ





4.セルフリ ペア ワークショップ 会場:NewMake Labo

自身でミシンもしくは手縫いでの 修理を体験します。各種ボタンの取り付けもできます。所要時間約 60 分 (事前予約可能)



5. 着古したTシャツの染め直し体験 会場:HELLY HANSEN 原宿

汚れてしまった服を藍で染め直すことで、再び着用できるように蘇らせます。

ご自身のコットン素材のTシャツをお持ちください。 所要時間約20分 (事前予約可能)







6. ダーニングワークショップ 会場:パタゴニア 東京・渋谷 2F

ダーニングという方法で、小さな穴の空いたニットや靴下の補修を学ぶワークショップを開催します。

穴の空いたアイテムがあればご持参ください。 所要時間約30分 (事前予約可能)





プロのメンテナンスアドバイス





7.衣類のメンテナンス 会場:アークテリクス 原宿 ブランドストア

アウトドアウェアやギアをより長く使い続けるために欠かせないメンテナンスについて、洗濯方法の紹介やアドバイスを行います。 (事前予約不要)





8.シューズのメンテナンス 会場:KEEN GARAGE HARAJUKU

JASON MARKKによるクイックシューズクリーニングを行います。また、長く履き続けるためのケアアドバイスや修理のアドバイスも。汚れが気になるシューズをお持ちの方は、ぜひクリーニングしてほしいシューズを着用してご来店ください。 所要時間 10分 (事前予約不要)





9.レザー小物のメンテナンス 会場:FJALLRAVEN by 3NITY TOKYO

ポケットに入るサイズくらいの革小物、革を使用した登山靴、革ロゴパッチのメンテナスやアドバイスを行います。所要時間 10分 (事前予約不要)









※修理サービスおよびワークショップは予約が優先となりますが、当日枠も設けています (事前予約の受付は前日23:59まで)

※修理サービスはウェア、バッグ共に30分程度で完了できる内容の修理を承ります。 (ウェアの状態や修理範囲、難易度によっては修理できない場合もあります。)

※修理サービスはおひとり様1アイテムに限ります。事前に洗濯をしたきれいな状態でお持ちください。

※いずれのコンテンツも対象アイテムはDO REPAIRS参加ブランドに限りません。 (どのブランド/メーカーでもお持ち込み可能です。)

※レザー小物のメンテナンスサービスについて、種類やコンディションによっては承れない場合がございます。

※スニーカーのクリーニングはハイブランド商品やシミになりやすい素材など、承れない場合がございます。

(お持ち込みの商品はお断りしております。その場でお召しになっているシューズをクリーニングいたします。)





【その他イベント情報】





■参加ブランドとボランティアスタッフ(学生・若手クリエイター)によるトークセッション

9月29日(金) 19:30 - 20:30



修理やメンテナンスによってモノを長く大切に使い続けることの価値についてそれぞれの視点で語り合い、これからの社会や地球の未来についてみなさんと共に考えます。 会場 : パタゴニア東京・渋谷



■プロフェッショナルスタッフによるバッグ修理デモンストレーション

9月30日(土) 11:00 - 17:00 会場 : ミステリーランチ 東京



■不使用シューズの回収 (開催期間中)

使わなくなったけれど、十分に履けるキレイな状態のシューズをぜひお持ちください。特定非営利活動法人「TENOHASI」を通じて、ホームレス状態にある方へお渡しさせていただきます。

※トレッキングシューズ・スニーカー対象 (ハイヒールのようなヒールのある靴・子供靴・ビーチサンダルはお預かりできません) 会場 : KEEN GARAGE HARAJUKU



■DO REPAIRSビンゴ (開催期間中)

靴や服・ギアのメンテナンスやリペアなど、自分の知識や実践している環境アクションを改めて考えるビンゴゲームを実施します。 会場 :フライターグトウキョウシブヤ前



【会場MAP】











*各会場では参加ブランドミックスで協力しながら学生ボランティアと共にブース運営に取り組みます。





DO REPAIRS公式インスタグラム : https://www.instagram.com/do_repairs/

予約サイトURL : https://repair.resv.jp/



