世界の食と農を取り巻く社会課題の解決にお客様と一緒に取り組む「Do well by doing good.」(=いいことをして世界と社会をよくしていこう)活動を展開するウェルフード マーケット&カフェ「imperfect(インパーフェクト)表参道」店舗内で、AMULATEは「未来の子どもたちがもっと笑顔でいられる世界のために」をテーマにしたポップアップを9月5日(火)~18日(月)の期間で実施いたします。

【「imperfect」公式サイトはこちら】http://www.imperfect-store.com/

【「imperfect」公式instagramはこちら】https://www.instagram.com/imperfect_store_japan/







イベント概要





imperfectは、食と農を取り巻く社会課題を解決し、「食のよいサイクル」の実現を目指す「Do well by doing good.」(いいことをして世界と社会をよくしていこう)活動を推進しています。この活動について生活者の方々に知っていただけるimperfect表参道店舗でAMULATE(アミュレート)のおいしくてサステナブルなショコラスイーツをご紹介するポップアップを実施いたします。



実施期間:2023年9月5日(火)~9月18日(月)



AMULATEポップアップ実施の背景





<「Do well by doing good.」を体現するサステナブルチョコレート>

世界のカカオ生産の約7割を占める西アフリカ地域では、農薬の使用や森の伐採などによる生態系や環境の破壊や、地域の子どもたちの児童労働や農家の労働・生活環境が改善しないなど、様々な社会課題を抱えており、このままでは持続可能なカカオの生産が難しくなる可能性も示唆されています。

imperfectが接する多くの企業の皆さまから、現地に直接貢献したいというニーズが寄せられていましたが、企業規模やリソースによってはそれが実現しないケースも多々ありました。

そこで、imperfectは、サステナブルチョコレートの製造者である日新化工株式会社と共に、会社や事業の規模に関わらず、大企業から町の洋菓子屋に至るチョコレートをお使いになる全ての方々に、サステナブルチョコレートを使用いただくことを通じて、児童労働や森林伐採等の社会課題を抱えるガーナのカカオ農家へ直接貢献でき、かつ消費者に現地で実行するプロジェクトの内容と成果をお伝えする仕組みを整えて参りました。



【imperfectと日新化工の取組みに関するプレスリリース】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000055712.html



<株式会社ダイケン商会でのサステナブルチョコレートのご活用>

株式会社ダイケン商会には、この仕組みに賛同し、AMULATEのサステナブルクッキーに本サステナブルチョコレートを使用することを通じてプロジェクトに参画いただいています。



株式会社ダイケン商会がAMULATEに込めたサステナビリティへの思い







『何もしなければ0だけれど、一歩踏み出せば1つ、2つ…世界が動き出す。完璧ではないけれど、今できることがしたい。』そんな思いを胸に株式会社ダイケン商会が2023年にスタートしたサステナブルブランドAMULATEのショコラスイーツには、カカオ産地が抱える社会課題(児童労働、森林伐採等)に配慮したサステナブルチョコレートが使われています。また、紙袋(ショッピングバッグ)やボックスは再生紙を使用し、お客様に普段使いしてもらえるように丈夫なつくりとスタイリッシュなデザインとなっております。

AMULATEが掲げるブランドコンセプト『SUS+2C』には、SUSはサステナブル(Sustainable)、2CはCute(カワイイ)とCool(カッコイイ)の意味と、サステナブルな世界を子どもたちへ届けるという思いが込められております。AMULATEが始めたサステナブルな取り組みはまだ道半ばですが、この思いにお客様が共感し、AMULATEのショコラスイーツを通じて”サステナブル”を始めるきっかけになればと考えております。



AMULATE ショコラスイーツの購入





期間中は、サステナブルチョコレートを使用して作られたAMULATE ショコラスイーツをimperfect店舗にてご購入いただけます。



<商品概要>

サステナブルクッキー/販売価格1,970(税込):





アメリカンスタイルの柔らかい食感が特徴的なベイクドクッキー。生地の約半分がチョコレートでできており、とても贅沢な味わい。チョコレートにはDo well by doing good. のサステナブルチョコレートを100% 使用。フレーバーはチョコチップ、オレンジ、コーヒーの3種。







サスティナブルショコラ フッフール/販売価格¥3,480(税込):





フワフワと浮く天使の羽の様な食感で、濃厚なチョコレートの風味が口の中で溶けながら広がる拘りのテリーヌショコラ。チョコレートには、サステナブルな方法で調達した材料で作られたスイス産クーベルチュールを100% 使用。フレーバーはスイート、ミルクと季節限定マスカットの3種。



imperfectのカカオ産地での取組み





imperfectではカカオの持続可能な生産を目指し、コートジボワールではカカオの森を再生する植樹及びガーナではカカオ農園で働く女性の就労サポート等の活動を行っています。



<コートジボワールにおけるカカオの森の再生プロジェクト>



カカオの主要産地であるコートジボワールでは急速な森林の減少が進行。カカオの実は 直射日光を好まない為、カカオの生育にはカカオの木よりも背の高い豊かな森が必要です。そこでimperfectでは農家の方々と一緒に、シェードツリー(日陰樹)の苗木を植え、 森を再生するプロジェクトに取り組んでいます。直射日光のあたるカカオの木は寿命が25~30年程度といわれますが、これらの常緑樹がカカオの木に日陰を作ることで50~80年は収穫できるようになるといわれており、カカオの森や生態系を守りつつ、カカオ農家の持続的な生産と収入につながる取り組みを進めています。



<ガーナにおける女性の就労サポート>



ガーナでは、女性が農園主である夫や男性のサポート役として認知される傾向が強く、農園外での就労機会含めて活躍できる機会が少ないことが課題といわれています。そこでimperfectでは、女性の地位向上を目指し、ガーナの主食の一つであるキャッサバの栽培・加工・販売を通じた経済的 自立を応援するプロジェクトを行っています。女性カカオ 農家にキャッサバの種子を提供し、栽培方法を学んでいただきます。また加工器具(ふかし器やプレス機など)も提供し、原料のまま ではなく付加価値ある商品として販売することで、女性が 活躍できる機会を提供しつつ持続的な収入源の確保に繋げていきます。





imperfectが企業様と連携したポップアップをおこなう理由





imperfectが目指すのは、生活者と共に持続可能な社会を作りあげること。ただ、この活動は私たちimperfect1社では実現することはできません。

私たちも共感する他企業さまの活動を、より生活者の皆さまに知っていただくことで、 より多くの方々と一緒に、よりよい社会の実現を目指して参りたいと考えています。





The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で 出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加いただく機会をご提供しております。



「imperfect表参道」店舗概要





名称 :imperfect表参道

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ同潤館1階

営業時間:11:00~20:00

TEL:03-6721-0766

URL:https://www.imperfect-store.com/

SNS:https://www.instagram.com/imperfect_store_japan/





会社概要





名称:imperfect株式会社

設立:2019年3月18日

代表者:代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地:〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容:飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL:https://www.imperfect-dowell.com/







