[森ビル株式会社]

街では1年後の自分や大切な人にメッセージをお届けできる「wish a wish」がボイスバージョンでも登場<六本木ヒルズクリスマス情報 第4弾>





森ビル株式会社が運営する六本木ヒルズ(東京都港区)では、11月10日(木)から開催するクリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas 2022」の一環として、11月26日(土)から、本場ドイツのクリスマスマーケットを再現した「クリスマスマーケット2022」を大屋根プラザで展開します。クリスマス気分を盛り上げるドイツオリジナルの雑貨やオーナメント、リースなどを取り揃えた4店舗から合計約1,500アイテムをご用意するほか、手軽に味わえるボリューム満点のドイツ料理の店が4店舗並びます。



また期間中、毎年人気の「wish a wish ~大切な人へ、ハッピークリスマスのメッセージを~」をバージョンアップして展開。1年後に大切な人や自分自身に届くクリスマスカードに加え、今年は1年後に六本木ヒルズで受け取れるボイスメッセージも用意しました。さらに、ヒルズ カフェ/スペースでは2つのポップアップショップを展開するほか、六本木けやき坂連絡ブリッジにはリボンが象徴的なツリーも登場します。クリスマスムード満載の六本木ヒルズで、特別なひとときをお楽しみください。



2016年以来6年ぶりにクリスマスイブとクリスマスが土日に重なる今年、ホームパーティーを飾り付けるためのショッピングや、クリスマスのデートに、ぜひ足を運んでみてください。













Roppongi Hills Christmas 2022 開催概要



日程: 11月10日(木)~12月25日(日)

場所: 六本木ヒルズ施設内

(六本木けやき坂通り、ウェストウォーク、大屋根プラザ、66プラザ、ヒルズ カフェ/スペースなど)

問合せ: 03-6406-6000(六本木ヒルズ総合インフォメーション)

詳細: https://www.roppongihills.com/sp/christmas/2022 ※11月7日(月)公開予定



※営業時間、点灯時間など最新情報はWEBサイトでご確認ください

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります









今年で16年目を迎えるクリスマスマーケット。会場内は世界最大と言われるドイツ・シュツットガルトのクリスマスマーケットを再現しています。ドイツオリジナルのクリスマス雑貨や、グリューワイン、ソーセージといった本格ドイツ料理など、計8店舗が並び、心温まるクリスマスをお届けします。



開催期間: 11月26日(土)~12月25日(日)

時間: 11:00~21:00(予定)

場所: 大屋根プラザ

協賛: アマゾンジャパン合同会社

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場制限を実施する可能性がございます。

※混雑時は、ご入場までに待ち時間が発生する場合がございますので、予めご了承ください。











クリスマスシーズンのお部屋のインテリアに最適!六本木ヒルズでしか購入できないレアアイテムも登場♪



日本では、この時期にしか出店しない貴重なお店「ケーテ・ウォルファルト」をはじめ、多彩なお店が出店。お香人形“スモーキー”やオーナメント、リースなどを販売します。



【ケーテ・ウォルファルト】

本場ドイツのクリスマス用品店。今年のオリジナルお香人形は「サンタブーツ」。















【ラスプ スパイスデコレーション】

スパイスを使ったリースのお店。シナモンやクローブなど素敵な香りが漂います。







【ジョイラッククラブ】

全てハンドメイドのガラス細工。今年もたくさんの新作アイテムが登場するほか、人気のクリスマスボールツリーが一新します!





【アドベントショップ フロム ジャーマニー】

ドイツの「アドベント・カレンダー」や、お家のデコレーションアイテムを用意。







これが本場のドイツ料理!軽食にも◎!クリスマスに欠かせない絶品メニュー♪



ボリューム満点のドイツソーセージやドイツ風ビーフシチュー「グーラッシュ」などクリスマスの定番ドイツ料理が楽しめるマーケット。ホットワインやホットドッグ片手にマーケット散策を楽しむこともできます。



【ケーニッヒ】

ドイツの伝統的なソーセージを良質な国産原料を使用して作り、提供します。





【フランクフルター ハウスマイスター】

黒ビールで煮込んだドイツ風ビーフシチュー「グーラッシュ」は絶品です!





【シュマッツ】

モダンドイツ料理と本格的なクラフトドイツビールが楽しめます。





【ジャーマンホットスタンド2022】

寒い冬にぴったりのグリューワインや温かいスープをご用意いたします。









✧Prime Video ~HAPPY BLUE CHRISTMAS~✧



大屋根プラザのPrime VideoスペースではPrime Videoカラーのクリスマスツリーを設置して皆様をお迎えします。また、オリジナルデザインのクリスマスカードにご自身の好きなPrime Videoの作品を記入して飾り付けてもらうことができます。今年のクリスマスはPrime Videoであなたの好きな作品を楽しみましょう!

※イベントの内容は予告なく変更となる可能性がございます。











大切な人へ、そして自分自身へ、1年後に届くクリスマスメッセージを送ることができる企画です。六本木ヒルズ内で配布しているオリジナルクリスマスカードに大切な人へのメッセージを記入し、特設ポストに投函すると、1年後のクリスマスに六本木ヒルズからそのお手紙をお届けします。また今年は、1年後に届く“声のタイムカプセル”も登場。録音した音声を1年後に六本木ヒルズで聞いていただける、心温まる声のメッセージも添えてカードをお送りください。



開催期間: 11月18日(金)~12月25日(日)

場所: 六本木ヒルズ内各所

協賛: ルルレモン







<先着500名様限定> 1年後に届く“声のタイムカプセル”

ボイスメッセージを一緒にお届けする“声のタイムカプセル”が初登場。特設カウンター併設の電話ボックスで録音したメッセージのIDをカードに添えてお送りいただくと、受け取り手は1年後にIDを使って、送り手が指定した六本木ヒルズ内の場所で音声メッセージを聞くことができます。今年のクリスマスは、大切な人、そして自分自身に向けて“声のタイムカプセル”を送ってみてはいかがでしょうか。



開催日時:

1.12月3日(土)4日(日) 11時~21時/申込11月18日(金)~12月4日(日)

2.12月10日(土)11日(日)11時~21時 /申込11月25日(金)~12月11日(日)

3.12月17日(土)18日(日) 11時~21時/申込12月2日(金)~18日(日)

※ヒルズアプリからの事前予約制(先着500名様限定)

場 所: ウェストウォーク インフォメーション付近

協 力: 株式会社GATARI







クリスマス期間中、ヒルズ カフェ/スペースには、“LOVE IS ALL”をテーマに、音楽を通して愛を伝えるポップアップ 「カルティエ座」と、8頭の馬がハンドベルで演奏を繰り広げる「HAPPY HOLIDAYS HARMONY」という個性あふれる2つのポップアップが順次オープンします。



“カルティエ座”ポップアップ





カルティエが期間限定でポップアップを開催。“LOVE IS ALL”をテーマに、音楽を通して愛を伝えていくスペシャルな時をお楽しみください。



開催期間: 11月29日(火)~12月18日(日)

時間: 11:00~20:00 ※最新情報はHPをご覧ください。

場所: ヒルズ カフェ/スペース

主催: Cartier





HAPPY HOLIDAYS HARMONY





昨年に引き続きヒルズ カフェ/スペースをJRAが彩ります。

今年はクリスマスを盛り上げる馬の音楽隊が登場!

個性豊かな8頭によるハンドベルの演奏をお楽しみください。



開催期間: 12月20日(火)~12月25日(日)

時間: 11:00~23:00

場所: ヒルズ カフェ/スペース前

主催: JRA









期間中、「けやき坂イルミネーション」では、JRAとのコラボレーション企画を展開します。さらに、東京シティビューでもクリスマスツリーの展示、およびイルミネーションを展開します。



けやき坂イルミネーション×JRAのコラボレーション企画





今年もけやき坂連絡ブリッジにはリボンが象徴的なJRAとのコラボクリスマスツリーが登場!クリスマスツリーに隠れている馬の頭数を選んで正解すると、抽選で素敵なプレゼントが当たるSNSキャンペーンも実施します。



開催期間: 11月10日(木)~12月25日(日)

時間: 17:00~23:00

場所: 六本木けやき坂連絡ブリッジ

協賛: JRA

※SNSキャンペーン期間は11月11日(金)17:00~12月25日(日)23:59まで



<クリスマスツリー>

六本木けやき坂連絡ブリッジにリボンで飾られたクリスマスツリーが登場!カチナツミさん描きおろしのかわいらしい馬たちが出迎えます。足元まで伸びたリボンを踏むとツリーに素敵な変化が!?



<SNSキャンペーン>

Twitterで@umajo_jraをフォローし、キャンペーンツイートからツリーに隠れている馬の頭数を選んで投稿すると、 正解した方の中から抽選で10名様に電子マネーギフト10,000円分をプレゼント。ご自身で撮影された現地のツリー画像・動画とともに投稿すると当選確率がアップ!

(他の方が撮影した画像を流用することはご遠慮ください)











六本木ヒルズ展望台では「天空のクリスマス2022」と題して、景色とともに楽しむ素敵なクリスマスをご用意します。海抜270mの屋上スカイデッキは、360度の眺望で開放感たっぷりのオープンエア空間です。今年のクリスマスは煌めく夜景や星空のイルミネーションとともに星に願いを。

また、52 階のレストラン「THE SUN & THE MOON」では、珠玉のクリスマスメニューをご用意。さらに東京シティビューでは、「YUMING MUSEUM」を開催するなど、様々なクリスマス体験をお楽しみいただけます。







「天空のクリスマス2022」開催概要

開催期間: 11月25日(金)~12月25日(日)

場 所: スカイデッキ、東京シティビュー、

THE SUN & THE MOON (Restaurant)







~最高の場所で最高のXmasディナーを~

「THE SUN & THE MOON (Restaurant)」では、12月22日(木)~25日(日)の4日間、クリスマス特別コースをご用意。キャビアや雲丹、鮑、フランス産の鴨から、最高級ビーフの神戸牛まで。東京随一の夜景とともに、大切な方と極上のスペシャリテをお楽しみください。

詳細・ご予約:http://thesun-themoon.com/moon/







<SNSキャンペーンも開催!>



六本木ヒルズ公式インスタグラム(@roppongihillsofficial)のフォロー画面の提示で、六本木ヒルズオリジナルデザインのキャンディーを先着5000名にプレゼントします。さらに、六本木ヒルズ公式インスタグラムをフォローし「#六本木ヒルズクリスマス」のハッシュタグをつけてご投稿いただいた方の中から、抽選で六本木ヒルズ各店舗からセレクトした豪華景品をプレゼントします。

※期間や詳細は六本木ヒルズ公式インスタグラムで公開予定





レストラン予約など、「ヒルズアプリ」の機能が拡充



森ビルが運営する六本木ヒルズ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズなど様々な“ヒルズ”のサービスをONE IDでシームレスに活用できる「ヒルズアプリ」では、ヒルズカードのポイントをQRコードで加算・利用できることに加え、パーソナライズされたサービスや情報をお届けするなどお客様にあわせたサービスを提供しています。一部グルメ店舗の予約や、ヒルズで開催される対象イベントへお申込みができるほか、ポイント利用も1pt単位からでき、一部ヒルズポイント交換特典はアプリ上で交換いただけます。ヒルズアプリは今後も“ヒルズ”を舞台に、より便利で、より豊かな都市生活・顧客体験をご提供できるよう、順次機能を更新して参ります。

https://www.hillscard.com/about_app





ヒルズみんなのルール



森ビル独自の感染拡大防止に向けた取り組み

六本木ヒルズでは、新型コロナウイルスの感染の予防と拡大防止のため、予防対策を徹底し営業しています。

詳細はこちらをご参照ください。

https://www.roppongihills.com/topics/2020/06/006476.html



<みんなで守るルール>

・フィジカルディスタンスの確保 ・マスク着用 ・消毒、手洗い

<ヒルズの取り組み>

・エレベーターの乗車ルール ・一部箇所でのお客様への検温実施

・街の清掃、消毒/入り口での消毒液設置 ・適切な換気

・スタッフの出勤前の検温、体調管理 ・タッチレス会計/コイントレイの設置



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-05:40)