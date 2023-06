[リゾートトラスト株式会社]

・ザ・カハララウンジからは「Nature of Hawaii」をテーマにシグネチャーカクテル6種登場 ・7月22日(土)・23日(日)「ALOHA HURA 2023 @日本丸」にてフードトラック出店



ザ・カハラ・ホテル&リゾート ハワイ・ホノルルの名を冠した、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3、総支配人:阿部泰年)は、2023年6月30日(金)~「夏のキャンペーン」と題し、特別なダイニングメニューやイベントをご用意いたしました。この夏のテーマは≪シェア~つながり≫。会いたい人に会える喜び、行きたい場所へ気兼ねなく行ける喜び、そんなさまざまな喜びを分かち合える今夏。その喜びをゲストの皆様でシェアしながらお楽しみいただけるキャンペーンとなっております。





「夏のキャンペーン」第2弾では、「夏祭り」をテーマにしたレストランメニューが新登場。





日本料理 濱では、2023年6月30日(金)~9月3日(日)の期間、開国の街横浜の新旧にわたるストーリーを表現した「新・濱茶膳~夏祭り~」を提供開始いたします。料理長 青木信啓が考案した人気のアフタヌーンティー“濱茶膳”が、食事のバリエーションが豊かになり、昼食として楽しめる“新・濱茶膳”として昇華しました。神奈川県産の新鮮な魚介を使用した「かわり寿司」はもちろん、心太(ところてん)は、雲丹や生海苔とあえる新スタイルでご用意いたします。神奈川県産の恵壽卵のコクがたまらないプリンや季節のフルーツを盛り込んだ、体にも優しい目福口福のスイーツも厳選して食後にご用意いたします。



























「少しだけぜいたくに、自分へのご褒美に」をコンセプトに、趣向を凝らした新しいブッフェスタイルをご提供している「ザ・カハラ・ハワイアンブッフェ ブランチ/ディナー」からは2023年7月8日(土)~8月31日(木)の期間、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜の料理長がそれぞれの≪夏祭り≫をイメージしたアイテムを展開。

ブッフェコーナーの眼前に大きくそびえたつ、開業当初よりアイコニックなアイテム≪シーフードタワー≫も夏仕様となり、「夏野菜のうま味が凝縮したガスパチョ仕立て」や「伊勢海老の香味ソース」など、食欲をそそる香味たっぷりな前菜が集結いたします。

シェフが自らゲストにふるまう活気あふれる≪ライブキッチン≫では、「和牛のしゃぶしゃぶ」や、イタリア料理RISTORANTEOZIO特製のローストビーフをお客様の目の前で炭火焼きにしてご提供する「アンガス牛のロースト インダイレクトロティー」、そしてハワイ島にある漁港のレストランで大人気の “海鮮DON”をイメージした 自分だけの“DON”を楽しめるコーナー、北京ダックや飲茶など、飽きのこないバラエティー豊かなメニューを展開いたします。

さらに、本来会員制ゲストしか食せない、横浜ベイコート倶楽部内のレストラン、中国料理 眺遊楼の料理長も参画し、眺遊楼で高い人気を誇る麻婆豆腐をアレンジした「和牛麻婆豆腐」もお目見え。

その他、サラダには今旬な「湘南しらす」のサラダや、カハラハワイのシグネチャーメニュー「カハラチキンサラダ」、日本料理 濱の鰹だしをベースに和牛を惜しみなく使用し、7種類の薬味をぜいたくにトッピングした「和牛濱カレー」。デザートには、夏祭りの縁日に必ず登場する「りんご飴」を一口サイズで何本でも楽しめるちょうど良い甘さに仕上げた、愛らしくかわいらしい「りんご飴」など、バラエティーに富んだメニューが登場します。





ザ・カハララウンジからは「Nature of Hawaii」をテーマにしたシグネチャーカクテルも登場。雄大な自然とともに育まれるアロハ精神。美しい文化は、自然の中に見出した神々を愛し、自然を守り暮らしてきた先住民によって伝えられてきた。今回、ハワイの自然の息吹をまとったカクテルが新登場。五感を通してハワイを感じられるサービスと共に、ハワイをお楽しみください。









ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜では、この夏、ご家族・ご友人とのかけがえのない思い出をシェアしていただける企画を多数ご用意し、皆様のお越しをお待ち申し上げております。



《実施概要》







◇日本料理 濱「新・濱茶膳~夏祭り~」概要

■実施日程:2023年6月30日(金)~9月3日(日) ※金・土・日のみ

■提供時間:1.12:00~ 2.13:00~

■提供数:1日最大11組限定

■料金:8,800円(税込)

※別途、消費税とサービス料15%を申し受けます。

※個室料はいただいておりません。

■予約受付:2023年6月10日(土)正午12時より予約開始

※完全予約制です。







◇「ザ・カハラ・ハワイアンブッフェ ブランチ/ディナー」概要

■実施日程:2023年7月8日(土)~8月31日(木)

■提供時間:<ブランチ>11:30~ / 13:30~(2部制、90分)

<ディナー>17:00~ / 19:00~(2部制、90分)

■料金:<ブランチ>大人8,250円(税込)、小学生 2,750円(税込

<ディナー>大人13,200円(税込)、小学生 4,950円(税込)

※別途、サービス料15%を申し受けます。

※未就学児は無料です。









◇ザ・カハララウンジ「THE KAHALA Signature Cocktail -Nature of Hawaii-」概要



■提供時間:10:00~23:00(ラストオーダー 22:30)

■料金:

Minami Volcano ミナミヴォルケーノ 2,640円(税込)

ハワイ島の南に位置する火山帯は地球上で最も活発で、古くから人々の信仰の対象となっている。火山の女神は美しく情熱的。火山燃え盛る様を、チリと真紅のカラーで表現した。彼女の好物は野苺であったことからそのテイストをカクテルに落とし込んだ。スパイシーでジューシーなカクテル。



Laka Honey ラカハニー 2,420円(税込)

Lakaとはハワイ神話において「森の女神」と言われ、フラの女神でもある。豊かな森を形成する木々や植物から採れる蜜をイメージ。森の香りをウイスキーと松葉のソーダで、スイカズラのリキュールとパイナップルから甘美なハニーテイストを表現した。



LaLaLa Margarita ラララマルガリータ 2,420円(税込)

太陽はハワイ語で「Lā(ラー)」といい、ネイティブハワイアンは神として崇拝してきた。ハワイ神話にも度々登場し、大事な生命の源と考えられてきました。スタンダードカクテル「マルガリータ」をツイストし、暖かな光を与えてくれる太陽を表現しました。





Apapane アパパネ 2,200円(税込)

ハワイ諸島で出会える真紅の鳥「アパパネ」。豊かな自然世界の住人で、さまざまな国立公園でその姿を見ることができる。伝統的なティキカクテル「ジャングルバード」をハワイアンツイスト。主軸となるカンパリにグァバを合わせることで、ビタースイートなテイストに仕上がった。



Pina Pirinha ピナピリーニャ 2,640円(税込)

「アロハスピリット」とは人々の心と精神の調和である。相手を思いやる気持ちを大切にしている。相手を歓迎する際にパイナップルは欠かせない。南国生まれ「カイピリーニャ」をツイストした。



Kauai Martiki カウアイマルティーキ 2,200円(税込)

カウアイ島はハワイ諸島において豊かな自然が特徴の島で、別名「ガーデンアイランド」。コーヒーの産地としても有名で、カウアイの豆からカハララウンジ独自のブレンドを行い、エスプレッソを抽出。世界で大人気の「エスプレッソマティーニ」をトロピカルテイストにツイストした。



※別途、消費税とサービス料15%を申し受けます。



【同時開催イベント】





◇SDGs・KISCAイベント「Save the Ocean- LIFE BELOW WATER 海の豊かさを守ろう -」概要

横浜のウォーターフロント、みなとみらいに位置するザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜は、深刻化している海の現状を鑑み、SDGs・KISCA※1を踏まえた取り組みを模索し、みなとみらい地区における脱炭素の実現を目指す「みなとみらいサーキュラーエコノミー“海をまもる”ためにできること会議」に参画しています。ハワイアンブッフェ開催期間中同レストラン内で、海洋プラスチックごみを材料とした製品開発を行っている「buoy(ブイ)」※2とコラボレーションした体験型ワークショップを開催したします。安く、便利なプラスチック製品の大量生産・大量消費という習慣に目を向け、安易に捨てられぬよう、世界でたった一つの工芸品をつくるワークショップです。ハワイアンブッフェ開催前にぜひお立ち寄りください。





■実施日程 :2023年7月28日(金)、30日(日)、

8月3日(木)~15日(火)、20日(日)、27日(日)

■ご参加人数:1回最大20名様

■所要時間 :1回2時間程度

■開催場所 :グランドボールルーム

■料金 :ワークショップ参加費 2,200円(税込)

※サービス料なし

※ハワイアンブッフェ料金は含まれておりません。







※1 KISCA(キスカ)とは、カハラ (Kahala)イニシアティブ (Initiative)、サステナビリティ(Sustainability)、カルチャー (Culture) そして アート (Arts)の頭文字をとった造語です。ザ・カハラ・ホテル&リゾートは、ハワイの美しい自然や文化を若い世代、そして未来に受けついでいくことを使命として様々なサステナブル活動をしております。 ※2 buoy オフィシャルサイト http://www.techno-labo.com/rebirth/



ご予約方法:ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜 レストラン予約 045-522-0077(10:00-19:00)



【「ALOHA HHURA 2023 @日本丸」に、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜のフードトラックが登場】





ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜がお客様に提供する5つの価値「Core Values」の中から、家族のような温かいおもてなしの心をお伝えする「KAHALA’S OHANA」をご体感いただける館外イベント「ALOHA HURA 2023 @日本丸」を開催いたします。ハワイ王国第7代国王カラーカウアが1881年に初国賓として寄港した港である横浜のランドマークのひとつ、日本丸を会場に、2日間で約2000名のフラダンサーが集うフラステージやライブ、フードトラック・キッチンカーなどが登場し、ハワイの歴史や温かいおもてなしの心に触れられるイベントとなっております。ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜の各レストラン自慢の味をお気軽にお楽しみいただけるまたとない機会となっております。ぜひお立ち寄りください。





◇「ALOHA HURA 2023 @日本丸」概要

■実施日程:2023年7月22日(土)11:00分~21:00分

23日(日)10:00分~20:00分

■会場:横浜 日本丸メモリアルパーク

■イベント情報(一例):〇フードトラック・キッチンカー

日本料理 料理長監修 和牛カレー

西洋料理 料理長監修 ホットドック

中国料理 料理長監修 ガーリックシュリンプ&ビーンズ

パティシエ料理長監修 シンパンケーキ

〇フラステージ 〇フラミュージカルステージ 〇ハワイアンミュージックライブ

〇ハワイアンショッピングモール 〇ワークショップ



お客様に提供する5つの価値「Core Values」とは





ザ・カハラ シンボルマークは、おもてなしの心、Ohana の精神を伝えています。

中央の円は根底思想であるSpirit of KAHALAを、これを囲む5枚の花びらはザ・カハラの基本姿勢であるOur Promise を象徴しています。

さらにその外側の5枚の花びらはCore Values を表しており、それらによってお客様にかけがえのない時(Timeless Luxury)を過ごしていただくことをイメージしています。シンボルマークを彩る青は“カハラブルー”として親しまれています。





Core Values

家族のような温かいおもてなし「KAHALA’S OHANA」

プライベート感あふれる特別な場所「ICONIC OASIS」

自分を取り戻せる空間・時間「DISCOVER YOUR SELF」

紡いでいく大切な思い出「TREASURED MEMORIES」

歴史と伝統に裏付けられた品格・信頼「INSPIRATIONAL LEGACY」

https://thekahala.jp/yokohama/concept/



ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜について





みなとみらい・横浜という古くから異文化交流が盛んで多様な歴史に彩られた文化を有すこの土地に、2020年9月23日に開業しました。眼前に広がる臨港パーク、ベイブリッジ、横浜港のパノラマビューを見渡せる場所に位置し、光と影をモダンにデザインした「クリスタルモダン」をコンセプトに、スタンダードルームでも横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスイートルーム含む総客室数146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー&ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・小のバンケットルール、プライベート感あふれる5つからなる完全個室のトリートメントサロン、室内プール、フィットネスなどが備わったSPAなどの充実した施設を擁しています。当ホテルに関する詳細はhttps://thekahala.jp/yokohama/ をご覧ください。

また、フェイスブックhttps://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/やインスタグラムでも

https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/情報を配信しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-18:16)