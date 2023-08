[株式会社NXワンビシアーカイブズ]

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社NXワンビシアーカイブズ(本社:東京都港区、代表取締役社長 林田 直也、以下、NXワンビシアーカイブズ)が提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」(URL:https://wan-sign.wanbishi.co.jp/)は、株式会社ユニリタ(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 北野 裕行)が提供するIDaaS「Digital Workforce」のシングルサインオンに対応したことをお知らせします。











テレワークの拡大に伴い、クラウドサービスを利用する企業が増加しています。一方で、各システムへログインする手間や、ID・パスワードの管理業務の負荷が多くの企業で課題となっています。

「WAN-Sign」が「Digital Workforce」と連携することにより、「Digital Workforce」を導入している企業は、「WAN-Sign」へのシングルサインオンによるログインが可能となるため利便性が向上し、ID・パスワードを個別に管理する手間が軽減します。また、安全に契約手続きを進められるため、テレワークの推進にも繋がります。



電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、今後もより利便性が高く、安心・安全な電子契約・契約管理サービスを提供してまいります。





【「WAN-Sign」について】

(URL:https://wan-sign.wanbishi.co.jp/)





NXワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、GMOインターネットグループの「電子印鑑GMOサイン」(GMOグローバルサイン・ホールディングス提供)※1とGlobalSign認証局・電子署名(GMOグローバルサイン提供)を技術基盤としています。内部統制やセキュリティ機能などを独自サービスとして強化・追加拡張し、書面契約書および電子契約によって締結した契約書の一元管理を実現しました。さらに、書面契約書の原本管理・保管から電子化を一つのサービス内で提供できる他にはない電子契約・契約管理ソリューションです(特許番号:特許第6898416号)。大手企業や金融機関・政府系機関・公共機関から不動産業・建設業・物流業・製造業・人材派遣業など業種や規模を問わず導入が進んでいます。NXワンビシアーカイブズでは単純に電子契約サービスを提供するだけでなく、NXワンビシアーカイブズが長年培ったデータ・ソリューションや契約管理業務・電子化作業のノウハウに基づいて、お客様の契約管理全体をサポートいたします。



(※1)「GMO電子契約サービスAgree」ワンビシアーカイブズの電子契約サービスのプラットフォームに採用(URL:https://www.gmo.jp/news/article/6406/)(2022年7月1日(金)より「NXワンビシアーカイブズ」に社名変更いたしました。)※2

(※2)「GMO電子契約Agree」の名称について、2021年2月12日(金)より「電子印鑑GMOサイン」に変更いたしました。





【「Digital Workforce」について】

(URL:https://dwf.jp/)





「Digital Workforce」は、「ポータル」「認証/SSO」「ID管理」「API管理」「セキュアブラウザ」という5つの機能を取り揃えたIDaaSです。「生産性とセキュリティを両立する」をコンセプトに、働き方改革のプラットフォームとして社員全員の生産性向上とセキュリティ強化を実現し、リモートワークの利便性・生産性・セキュリティの向上を総合的に支援します。

「第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2021」支援業務系ASP・SaaS部門で働き方改革貢献賞を受賞しました。





【株式会社NXワンビシアーカイブズとは】

NXワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報(機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料など)の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。現在では東京・大阪・名古屋・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,000社以上のお客様にご利用いただいており、2017年には書類とデジタルの両方をカバーする新しい書類保管サービス「書庫探」、2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。



【参考URL】

電子契約サービス「WAN-Sign」システム連携ページ(URL:https://wan-sign.wanbishi.co.jp/system)





【株式会社ユニリタとは】

会社名:株式会社ユニリタ

所在地:東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟

代表者:代表取締役 社長執行役員 北野 裕行

URL: https://www.unirita.co.jp/



以上



【株式会社NXワンビシアーカイブズ】 (URL:https://www.wanbishi.co.jp)

会社名 株式会社NXワンビシアーカイブズ

所在地 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス

代表者 代表取締役社長 林田 直也

事業内容 ■情報資産管理事業(機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料などの活用から保管・抹消等、電子契約)

■保険代理店事業

資本金 40億円

法人番号 4010401065760



【報道関係お問い合わせ先】

●株式会社NXワンビシアーカイブズ

経営企画部 広報担当 日野・河池

TEL:03-5425-5400

E-mail:koho@wanbishi.co.jp





【「WAN-Sign」に関するお問い合わせ先】

●株式会社NXワンビシアーカイブズ

データ・ソリューション推進部WAN-Sign事業推進グループ

TEL:03-5425-5300

E-mail:wansign-help@wanbishi.ne.jp

Web:https://lp.wanbishi.co.jp/econtract_contact.html



※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

