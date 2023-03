[株式会社 Mr. CHEESECAKE]

濃厚ないちごと桜の甘く華やかな香りを楽しむ、春限定フレーバーも販売



株式会社Mr. CHEESECAKE(本社:東京都港区 代表取締役:田村浩二)は、2023年3月より、期間限定ポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」を静岡県・東京都・岡山県・千葉県へ順次出店します。店頭では、濃厚ないちごの味わいやほのかな酸味、桜の華やかな香りが口いっぱいに広がる春限定フレーバーも販売します。







特設サイト:https://yourcity.mr-cheesecake.com



より多くのお客様にご体験いただくため、全国各地にて展開しているポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」が、この度、静岡県・東京都・岡山県・千葉県に期間限定オープン。オンライン販売ブランドのMr. CHEESECAKEにとって、直接購入ができる貴重な機会となっています。



店頭では、通常フレーバー「Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag」に加えて、桜といちごを組み合わせ、ライムや山椒でいちごのフレッシュな香りを引き立てた春限定フレーバー「Mr. CHEESECAKE sakura strawberry」も販売します。桜の塩漬けとドライのいちごで作ったコンフィチュールを生地に混ぜ込み焼き上げることで、ひと口噛むごとにいちごの濃厚な味わいと酸味、桜の甘く華やかな香りや弾ける食感をお楽しみいただけます。



“人生最高のチーズケーキ”があなたの街に訪れるこの機会に、ぜひ手にとってお楽しみください。



ポップアップストア 店舗情報

■松坂屋静岡店

開催期間:2023年3月22日(水)~4月4日(火)

開催場所:〒420-8560 静岡県静岡市葵区御幸町10-2 本館1階 葵テラス

営業時間:10:00~20:00



■松坂屋上野店

開催期間:2023年3月29日(水)~4月4日(火)

開催場所:〒110-8503 東京都台東区上野3-29-5 1階 北口アーケード

営業時間:10:00~20:00



■岡山高島屋

開催期間:2023年4月12日(水)~4月23日(日)

開催場所:〒700-8520 岡山県岡山市北区本町6-40 地下1階 特設会場

営業時間:10:00~19:00



■高島屋 柏店

開催期間:2023年4月19日(水)~5月2日(火)

開催場所:〒277-8666 千葉県柏市末広町3-16 本館 1F イベントスペース

営業時間:10:30~19:30(5月2日のみ、19:00閉場)



*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第で販売終了となります。

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください。



おすすめ商品

Mr. CHEESECAKE sakura strawberry

いちごの濃厚な味わいに山椒とライム果汁を加え、フレッシュな香りを表現。桜といちごのコンフィチュールを生地に合わせることで、噛んだときに弾けるいちごの甘味と酸味、桜の塩気と香りを楽しめるチーズケーキです。練乳やスキムミルクでまろやかさが加わったいちごミルクのような懐かしい味わいをお楽しみください。

価格:¥5,400(税込)



*各店舗での販売商品詳細は特設サイト(https://yourcity.mr-cheesecake.com)からご確認ください



「Mr. CHEESECAKE」とは(https://mr-cheesecake.com/)

フレンチレストラン出身のシェフが、その感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長で、温度によって変化する味わいと香りを楽しめるチーズケーキです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-16:46)