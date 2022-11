[株式会社Belong]

飲食業や運輸・物流・製造業のスマートファクトリー化などのDX推進により需要が増加



伊藤忠商事グループの株式会社Belong(所在地:東京都港区、代表取締役社長 井上 大輔)は、法人向けのスマートフォン、タブレットのレンタル・販売サービス「Belong One」、及び、法人向け端末*1買取サービス「Belong買取 for Biz」において、サービス提供を開始した2021年の10月から1年が経過した2022年10月での月平均成長率*2が334%と高い水準で推移しました。

*1端末:本リリースではスマートフォン、タブレットを指しています。

*2月平均成長率:過去数か月の成長率から算出した1ヵ月あたりの平均値。Compound Monthly Growth Rate(CMGR)







Belong 法人向けサービス公式サイト:https://belong.co.jp/business



■直近の法人端末のトレンド

テレワークの浸透や、企業の業務効率化、DX推進に加え、店頭におけるPOS端末・タクシー内モニター・ギグワーカーの増大など、あらゆる場面でスマートフォンやタブレット端末への利用意向が高まっており、新たに端末を導入する企業が増加しています。一方、法人で求められる端末の機能は電話やメッセージ、Web会議など限定的であることに加え*3、円安・物価高や世界的な半導体不足を背景とした価格高騰により端末のレンタルサービスや中古端末の販売についてお問い合わせをいただくことが増えています。

*3法人向け携帯電話に関する意識調査 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000044035.html



■Belong One、Belong買取 for Bizでの主な取引実績

法人向け端末レンタル・販売サービス「Belong One」、端末買取サービス「Belong買取forBiz」は製造業、医療・製薬、福祉、卸売・小売業をはじめとして、様々な業種、業界の企業様にご利用いただいております。特に端末購入や管理のコストを抑える観点でレンタル需要が増加しており、トレンドとしては1~2年程度のレンタル期間でご契約を頂くケースが増えております。

特に著しく拡大している飲食業界において、従業員様向けの端末からお客様の注文を受けるための端末まで幅広いことから直近半年間の端末取り扱い台数は10倍程度に伸びており、今後も需要拡大が予想されます。

その他の業種業界でも同様に、従業員への業務用端末としての貸与やイベントや研修利用、さらに企業のDX推進や業務効率化を目的としたソリューション導入まで、様々なシーンでスマホやタブレットといったデバイスが必要となっております。そのため、数台の短期利用から長期かつ数千台規模まで、幅広いユースケースにて活用されています。



また、端末買取サービス「Belong買取 for Biz」についても、年間数百万台の端末検査実績を誇る国内最大級のオペレーションセンターを有するBelongだからこそ、セキュリティの懸念なく安心して端末を手放せることから多くの企業様にご利用いただいております。



■主な事例

製造業

代表事例:GEヘルスケア・ジャパン株式会社 様

カスタマーサービスのDX化のため、5,000台のiPadのレンタルからキッティング、

全国の取引先への一⻫配送までBelongにてワンストップで提供



飲食、宿泊、生活関連サービス

代表事例:Uber Eats Japan合同会社 様

Uber Eatsの登録店舗様向けにタブレットの回収、端末の検査・スクリーニングを行った上で、

買取・再利用のスキームをBelongにて提供



教育・学習支援

代表事例:ライクキッズ株式会社 様

運営する保育園にて保護者に向けたお子様の写真共有サービス展開のため、

約130箇所ある保育園にレンタルのスキームでiPhoneを導入



参考:Belong 導入事例一覧 https://belong.co.jp/business/case/



■今後の需要予測

サービスリリース当初と比較して問い合わせ数は約10倍に増えており、今後も企業の幅広い用途での端末需要が見込まれます。レンタル・販売含め端末提供以外にも、キッティングや端末の問い合わせ対応等の運用管理や、端末供給が不安定な中で古い端末を再利用するスキームの構築など課題に併せたソリューションの提供を実現しております。

また、新たに伸びてきている業界として、製造業や卸売・小売、また建設や運輸・物流業などからも問い合わせが増えており、スマートファクトリー等をはじめとしたDX推進の加速とともに端末需要が増加することが予想されます。

今後も企業様の幅広いニーズに対応すべく、デバイスソリューションの提供を通じてお客様の課題解決を実現して参ります。



■サービス概要

●Belong One

・提供方法:お問合せフォーム(URL:https://belong.co.jp/business/inquiry)よりご相談いただきましたら、Belong専任担当よりご連絡いたします。

・取り扱い端末:iPhone 8、iPhoneSE第2世代、iPad(第6世代)、iPad(第7世代)、Android端末など

・特徴:

- 保証込みで月額数百円(税込)から提供

- コールセンターやキッティングも対応可能

- 一台から数千台まで、利用期間も1ヶ月から数年単位まで柔軟に対応可能



●Belong買取 for Biz

・提供方法:お問合せフォーム(URL:https://belong.co.jp/business/inquiry)よりご相談いただきましたら、Belong専任担当よりご連絡いたします。買取金額などは個別にご調整いたします。

・特徴:

- 適切なデータ消去の実施

- 数千台単位での買取にも対応可能

- 梱包資材のご送付など端末の回収対応に関しても柔軟に対応



■Belong 法人向け中古端末サービスについて

伊藤忠商事グループであるBelongは法人向けにスマホ・タブレットのレンタル・販売サービス「Belong One(https://belong.co.jp/business/)」、法人買取サービス「Belong買取 for Biz(https://belong.co.jp/business/sell/)」を提供しております。「Belong One」では半導体不足や円安の影響で端末価格が高騰する中、素早く安価に端末をご提供することはもちろん、端末のキッティングや個別配送、ヘルプデスクなどの運用管理、代行までワンストップでご提供が可能です。「Belong One レンタル」では、端末購入や経理処理・資産管理にかかるコストカットが可能で、仮にiPhone12を100台新品で購入した場合と、2年間レンタルした場合を比較すると、約38%コストを抑えて端末を導入いただけます。



iPhone12 64GBを購入した場合: 93,455円 × 100台 = 9,345,500円

iPhone12 64GBをレンタルした場合:月額 2,400円 × 2年間 × 100台 = 5,760,000円

※iPhone12端末価格は2022年7月1日 時点 Apple公式サイト参照(税抜)



また、法人様にて不要になった端末は世界的に利用されているデータ消去ツールを使用し、万全なセキュリティ対策を施した上で、ご担当者様の工数軽減のため全行程をWEB完結で端末の買取をさせていただきます。



■Belongについて





Belong は「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」を合言葉に、中古スマホのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/)や、「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell)、法人向けの中古スマホレンタルサービス「Belong One」(https://belong.co.jp/business)、買取サービス「Belong買取 for Biz」(https://belong.co.jp/business/sell/)など、法人個人問わずお客様に合わせた中古デバイスに関するサービス展開をしております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、すべての人に中古スマホの安心を提供してまいります。世界のネットワークと厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で買取・販売。お客様が安心して中古スマホライフを送れるよう、Belong は日々進化しています。



