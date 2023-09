[チューリッヒ保険会社]

チューリッヒ保険会社(東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親)のYouTube公式チャンネル『Green Music produced by Zurich』 の登録者が2023年8月27日に10万人を超えました。これを受け9月1日、チャンネル内で登録者10万人記念動画を公開しました。







当チャンネルでは、2022年1月7日の開設当初より、当社の気候変動の取組みに賛同するミュージシャンが日本の自然豊かな土地を舞台に曲を書き下ろし、さまざまなアニメ作品に参加してきた新井陽次郎監督のループアニメーションと融合させたBGMを配信しています。これまでに参画した総勢53組のアーティスト/ユニットによる170本を超える動画コンテンツをご覧いただけます。



これらの作品はミュージシャンのそれぞれの思い入れのある土地や、再生可能エネルギーの推進や森林資源をはじめ豊かな自然環境の保全に積極的に取り組んでいる土地、チャンネルのコミュニティに投稿いただいた次世代に残したい土地などを舞台にしています。また、より多くの方にご視聴いただけるよう話題のVTuberとのコラボレーションなどの取組みを経て、登録者10万人超、視聴回数約575万回超のチャンネルへと成長してきました。



これまでの主な参加アーティスト、クリエイター





■楽曲提供アーティスト

江崎文武

荒田洸

石橋英子

関口シンゴ

春野

Shin Sakiura

TOSHIKI HAYASHI(%C)

パソコン音楽クラブ

和久井沙良



■アニメーション監督

新井陽次郎



■VTuberコラボレーション

える(にじさんじ所属)

山神カルタ(にじさんじ所属)

(C)ANYCOLOR, Inc.



『Green Music produced by Zurich』 始動の背景





チューリッヒ・インシュアランス・グループは、2014年以来カーボンニュートラル企業として事業を行っており、2019年には地球温暖化を1.5⁰Cに制限することを掲げた国連のグローバル・コンパクト「Business Ambition for 1.5℃」に最初の保険会社として署名しました。また2020年にはブラジルでZurich Forestという森林再生プロジェクトを立ちあげ、地球環境問題に積極的に取り組んでいます。しかし、保険会社一社が貢献できることはほんのわずかです。この問題を解決するために、私たちだけではなく、世界中が想いを一つにし、ともに向き合うことが大切であると考えています。そこで私たちは、日本の皆さまにこの危機に対して関心を持ち、それぞれの立場で行動を起こす「きっかけ」をご提供できればと考えています。



日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親 コメント





当社の属するチューリッヒ・インシュアランス・グループは「明るい未来を共に創造する(Create a Brighter Future Together)」をパーパスに掲げ、ステークホルダーであるお客さま、社員、ビジネス・パートナーそして地球に対して、ポジティブな役割を果たすことで、世界で最も社会的責任と影響力のある企業の一つとなることを目指しています。『Green Music produced by Zurich』はその一環として始めたYouTubeチャンネルで、私たちの想いに共感してくださった皆さまにご視聴いただき、チャンネル登録者数が10万人を超えました。喫緊の課題である気候変動に対して、皆さまと共に考え、行動していくために、今後も日本の美しい自然の風景とともに心安らぐBGMを発信し、制作に携わるアーティストやスタッフ、ファンの皆さまと共にこのチャンネルを育てていきたいと考えています。



【登録者10万人記念動画】 Green Music 作品に込められた想い





9月1日(金)公開 https://youtu.be/-l2DUGQ0Dwk



