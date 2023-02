[SBIビジネス・ソリューションズ株式会社]

総合フィンテックソリューション企業であるSBI FinTech Solutions株式会社の子会社で、バックオフィス支援サービスを提供するSBIビジネス・ソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:夏川 雅貴、以下「当社」)は、株式会社オービックビジネスコンサルタント(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:和田 成史、以下「OBC」)とともに、株式会社島根銀行(本店:島根県松江市、取締役頭取:鈴木 良夫、以下「島根銀行」)のお取引先様向けに開催される、「DX推進セミナー in 松江」に登壇しますので、お知らせいたします。











背景と目的



当社はSBIグループが推進する地方創生の取り組みの一環として、多くの地域金融機関と提携し顧客である地域の中小企業向けに、初期費用・月額費用0円から始められるインボイス制度・改正電帳法対応が可能なクラウド型請求書発行システム「請求QUICK」の導入を相互協力のもと推進しております。島根銀行は、2022年8月に開始した「請求QUICKパートナープログラム」にも第一号パートナー企業としてご参加いただき、これまでも多くのお客さまに「請求QUICK」をご案内いただいております。このたびの「DX推進セミナー in 松江」は、ITツール活用による地域企業のDX課題の解決に向け、島根銀行、OBC、および当社が相互協力のもと、地域経済の発展を目指す取り組みの一つであり、今後も当社はこうした活動を全国に広げていく予定です。



当社が提供する「請求QUICK」は、インボイス制度という直近の課題への対応にとどまらず、経常的な経営課題である資金繰りをサポートするために、「請求QUICK」で発行した請求書をそのまま数クリックで資金化できるファクタリング機能を組み込んでいることに大きな特徴があります。こうしたITツールの導入により、法制度対応や業務効率化はもちろんのこと、新しい資金調達手段としての財務DXまで実現できることを、本セミナーを通じて地域企業の皆さまに直接お伝えし、企業経営の安定と高度化のお役に立てればと考えております。











「請求QUICK」はファクタリングによる資金繰り改善まで可能な経理財務DXツール



本セミナーで当社は、インボイス制度対応や請求書の電子化による業務効率化に加えて、「請求QUICK」の特徴であるFinTech機能「オンラインファクタリング」による経理財務DXの方法についてご説明いたします。「請求QUICK」は、中小企業の突発的な資金ニーズにもスピーディに対応可能なオンラインファクタリング「入金QUICK」をオプションとして提供しています。「入金QUICK」の基本手数料は、買取対象とする請求書金額の0.5%~4.0%*1と業界最安水準かつ初期費用や月額固定費用のないシンプルな料金体系で、請求書の買取申請から最短2営業日*2でお振込みが可能なため、中小企業が抱える資金繰りに関する課題を「安さ・早さ・手軽さ」すべての点において解消できる経理財務DXツールとなっています。

ファクタリングオプション「入金QUICK」の詳細についてはこちら(https://sqkessai.sbi-bs.co.jp/ad/ad_03/)をご覧ください。



*1: 買取申請受付日から買取対象の請求書の支払期限までの日数が30日を超える場合、基本手数料に加え期間手数料が発生します。

*2: 初回のお振込みは請求書買取のお申込みから最短6営業日となります。2回目以降は最短2営業日でのお振込みが可能です。





「DX推進セミナー in 松江」の概要















「請求QUICK」はSaaS & FinTechで中小企業の経理財務DXを支援





「請求QUICK」は、法制度対応と業務効率化を実現するクラウド型請求書管理システム(SaaS)をベースに3つのFinTech機能が組み込まれており、月額無料からご利用いただくことができます。金融機関とのAPI連携による自動明細取得機能で面倒な入出金の消込作業を大幅に効率化する「消込QUICK」、発行した請求書をクレジットカードでオンライン決済できる「クレカQUICK」、発行した請求書をWeb完結で資金化できるファクタリング機能「入金QUICK」という3つのFinTech機能を、すべて1つのシステムで提供しています。

SaaS & FinTechのノウハウや最新技術を詰め込んだ「請求QUICK」は、経理業務の効率化と法制度対応に課題を抱える中小企業にとって非常に利便性の高いシステムとなっております。

「請求QUICK」の詳細についてはサービスサイト(https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/)をご覧ください。

無料登録の受付はこちら : https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/trial/



【SaaS & FinTechで構成する「請求QUICK」の概要図】









当社は、今後も企業活動の要である経理担当者のために、バックオフィス業務のDXにおいて先進的な取り組みを推進するとともに、お客さまの課題やニーズと真摯に向き合い続けることでバックオフィスから経営課題を解決し、人手や資金などのリソースが不足しがちな中小企業の成長を支援してまいります。





【当社について】

会社名 :SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

所在地 :東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー

設 立 :1989年9月

代表者 :代表取締役社長 夏川 雅貴

資本金 :3億5千万円(資本準備金等含む)

事業内容:バックオフィス支援サービスの提供

URL :https://www.sbi-bs.co.jp/



