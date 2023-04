[クラランス株式会社]



カラー×気持ちが上がる フレグランス





クラランスのスターアイテム「リップコンフォートオイル」から、色に合わせて植物のエッセンシャルオイルを配合した、くちびるにも気持ちにも寄りそう限定リップオイルが登場。



気持ちの上がるカラー、香りに合わせたアイコニックな限定パッケージには、植物のピクトグラムと色×香りが

もたらすムードを表現した4つのメッセージ入り。



植物の恵みたっぷりで、スキンケア効果はそのまま。

トリプルプラントカクテルN*1と、たっぷりのトリートメント成分が、唇を優しく包みこみ長時間保湿。

べたつかないさらっとしたオイルが心地よく、唇をふっくらと演出。

自然由来指数93%*1。



リップコンフォートオイル 限定4色

11 ブルー、12 パープル、13 グリーン、14 イエロー

7ml ¥3,850(税込)/¥3,500(税抜)





#11

ブルー x ミント*2

リフレッシュ



#12

パープル x ラベンダー*3

リラックス



#13

グリーン x ユーカリ*4

ピース



#14

イエロー x レモン*5

ハピネス







*1ホホバ種子油、ヘーゼルナッツ種子油、ロサルビギノサ種子油(すべて保護成分) 、

*2ハッカ葉油、*3ラベンダー油、*4ユーカリ葉油、*5レモン果皮油(すべて香料)





<クラランスについて>

クラランスは、1954年にパリのエステティックサロンから誕生したプレミアム スキンケア ブランド。約70年に渡り、女性の声に耳を傾け、ひとりひとりのニーズに応える製品を提供してきました。

一切の妥協を許さないこだわりは、無限の可能性を秘めた植物の力を活かすこと。肌に、五感に働きかける植物由来成分を世界中から探し、最新の技術によって自然、環境に最大限の配慮をしながら製品開発をしています。

CLARINS. It’s all about you -クラランス 全てはあなたのために‐



オフィシャルサイト https://www.clarins.com/

インスタグラム公式アカウント https://www.instagram.com/clarinsjp/

Twitter 公式アカウント https://twitter.com/Clarins_JP



