[株式会社Thirdverse]

株式会社Thirdverseは、2022年9月30日より一時サービスを停止していた、Meta Quest・Steam版『ソード・オブ・ガルガンチュア』について、2023年3月3日よりサービスを再開することをお知らせいたします。今回のサービス再開に合わせて、インターネット接続なしで『ソード・オブ・ガルガンチュア』をお楽しみいただける「オフラインモード」を新たに実装いたしました。また、サービス停止以前に『ソード・オブ・ガルガンチュア』をご購入済みの方は、以前のセーブデータを引き継ぎ(※1)ゲームを再開することができるようになります。

Thirdverseは今後も引き続き、ユーザーの皆様に安心してVRコンテンツをお楽しみいただけるよう、誠心誠意努力して参ります。





<新キービジュアル>





<アナウンストレーラー>









※1: 「オフラインモード」の実装に伴い、一部の機能を制限しています。詳細については、2月15日(水)に『ソード・オブ・ガルガンチュア』公式Discordで開催する『おかえりガルガンチュア!サービス再開記念特別生配信』の配信内および、放送後の公式Twitterをご確認ください。







『おかえりガルガンチュア!サービス再開記念特別生配信』概要







開催日時:2月15日(水)20時

場所:『ソード・オブ・ガルガンチュア』公式Discord

https://discord.gg/ZvKyUgyH

出演者:プロデューサーNogi、プランナーMaru

配信内容:サービス再開についての詳細、歴代のアップデート振り返りなど





『ソード・オブ・ガルガンチュア』概要



Oculus Quest版、PC VR版 価格:2,490円(税込)

対応言語:日本語 / 英語 / 中国語(簡体字)/ 韓国語 / フランス語

ジャンル:VRマルチプレイ剣戟アクション

プレイヤー:1~4名

公式ページ:https://ja.gargantuavr.com/

公式twitter :https://twitter.com/GargantuaVR_JP

対応ハード:Oculus Quest 2、Oculus Quest、Oculus Rift S、Oculus Rift、Valve Index、HTC VIVE、Windows Mixed Reality



『ソード・オブ・ガルガンチュア』は、最大4人でのオンラインマルチプレイが楽しめるVR剣戟アクションゲームです。「テサラクト・アビス」と呼ばれるダンジョンを仲間と共に進み、最深層(101F)にいる巨人ガルガンチュアの討伐を目指します。挑むたびに得られるさまざまな武器やアビリティを駆使し、ダンジョンを攻略していきます。1人でも複数人(最大4人)でもプレイ可能です。『Steam BEST OF VR 2020 BRONZE』『Oculus Quest Store HALL OF FAME 2020』『Oculus Quest Store HALL OF FAME 2021』受賞。



■株式会社Thirdverse 概要





社名:株式会社Thirdverse

代表者:代表取締役CEO 國光宏尚

設立:2013年4月30日

本社所在地:東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

事業内容:VR・ブロックチェーンゲームの企画・開発・運営

コーポレートサイト:https://www.thirdverse.io/



SNS

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/thirdverse/

Twitter:https://twitter.com/Thirdverse_JP



