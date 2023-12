[株式会社ネットスターズ]

Paybooc(ペイブック)初の日本展開



株式会社ネットスターズ(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:李 剛、以下「ネットスターズ」)は2023年12月6日(水)に、マルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を通じて、韓国のBC Card Co., Ltd.(本社:170 Euljiro, Jung-gu, seoul Korea代表: Choi, Wonseok、以下「BC Card」)が提供する、Paybooc(ペイブック)のQRコード決済サービスが、訪日韓国人の日本での支払いに利用できるよう契約締結したことをお知らせします。Payboocの日本展開は初めて※1です。

※1:BC Card調べ





【Payboocとは】

BC Card Co., Ltd. の運営するe-walletサービスで2017年にサービスを開始しました。

2023年会員数は900万人となり、平均マンスリーアクティブユーザー数は約400万人となっています。

BC Card Co., Ltd. は韓国のクレジットカード会社で、カードの発行や韓国最大のクレジットカードプロセッシングを行っている会社です。



■Paybooc HP: https://paybooc.co.kr/app/paybooc/Main.do





■株式会社ネットスターズについて

2009年の創業以来ゲートウェイ事業を展開。2015年にQRコード決済サービス「WeChatPay」を代理店として日本に初めて導入。以降、国内外のQRコード決済サービスを中心にあらゆるキャッシュレス決済を店舗に一度に導入・管理できるマルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を展開。現在はStarPayの技術力を基盤に、店舗DXの支援など多角的なサービス展開に取り組んでいます。2023年9月、東証グロース市場へ新規上場。





本社:東京都中央区八丁堀3‐3‐5 住友不動産八丁堀ビル3、4階

創業:2009年2月

代表:代表取締役社長CEO 李 剛

URL:https://www.netstars.co.jp/



