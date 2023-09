[ケイト・スペード ニューヨーク]

どんなときもカラーと大胆な発想、前向きさを称賛し、完璧ではないけれども特別なライフスタイルを送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援するケイト・スペード ニューヨークは、ブランドのDNAを称え、新たなビジュアルアイデンティティーを取り入れた新アイコンバッグ、「ケイト・スペード ダコタ」を今秋発売しました。「ケイト・スペード ダコタ」は、タイムレスなデザインとコンテンポラリーなデザイン要素を融合することで、世界中のファッショニスタを魅了するであろうバランスを生み出しています。



「ケイト・スペード ダコタ」と共に、ケイト・スペード ニューヨークは、30年に亘ってブランドがホームタウンとするニューヨークのアイコニックな建築物からインスピレーションを受け、革新的なデザイン技術を用いて新たに開発した彫刻型のロゴのハードウェアを発表しました。「ケイト・スペード ダコタ」は、ブランドの高品質なクラフツマンシップへのこだわりと、モダンなデザイン美学に取り入れたフレッシュなテイストを融合しています。この新しいハードウェアは、温かみのあるゴールドの色調の中に、立体感と繊細な豊かさを加える段差を重ねることで、思いがけないコントラストを生み出しています。最も特徴的なディテールは、ケイト・スペードのDNAに不可欠な高揚感を表現するために施されたカラーのインレー(はめ込み細工)です。



「ケイト・スペード ダコタ ハンドバッグは、タイムレスでありながらも、現代の女性たちの多彩なライフスタイルにフィットする商品をお届けするというケイト・スペード ニューヨークのコミットメントを象徴しています。私たちのお客様は、私たちにとって常にインスピレーションの源であります。彼女たちは、新しい経験への好奇心と、自己の責任に対する思慮深い配慮で、人生のバランスを取っています」と、ケイト・スペード ニューヨーク

のSVP 兼 アクセサリー部門デザイン責任者のジェニファー・リュウは語りました。そして、「ケイト・スペード ダコタの秘めたる力は、際立つような新しさを注入しながらも、私たちのブランド特有の視点を強化することです。私たちは、ケイト・スペードを象徴するようなアソートメントを作り出すことで、既存と新規を問わず、私たちの商品で自分らしいスタイルを確立し、自分自身のストーリーを語りたいと考えている幅広い層のお客様にアピールしたいと考えていました」と続けました。



30周年を迎えたケイト・スペード ニューヨークは、「ケイト・スペード ダコタ」の発売により、ケイト・スペード グリーンや、認識しやすいデザイン要素である幾何学的なストライプとドットなどの既存のブランドコードを補完し、そして、これらが一体となることでブランド特有のビジュアルハンドライティングを生み出しています。



ケイト・スペード ダコタ Fall 2023コレクション (※全ラインナップ):

上段左から:small crossbody in chartreuse and white and black H12xW22xD6 ¥61,600,

croc-embossed small crossbody in rock garden H12xW22xD6 ¥73,700

下段左から: croc-embossed medium convertible shoulder bag in rock garden H15xW25.5xD7 ¥85,800,

medium convertible shoulder bag in black and timeless taupe H15xW25.5xD7 ¥73,700 ※全て税込み



Fall 2023コレクションにて初登場となる「ケイト・スペード ダコタ」は、ブランドのシグネチャーである遊び心を表現しながら、耐久性と実用性も兼ね備えています。コレクションは、シルキータッチのスムースレザーと立体感をプラスしたクロコ型押しレザーの2種類のマテリアル、ミディアムコンバーチブルショルダーバッグとスモールクロスボディの2スタイルで展開されます。両スタイル共に、取り外し可能な光沢感のあるチェーンストラップとレザークロスボディストラップが付属し、気分やシーンに合わせてショルダー、クロスボディ、そしてクラッチバッグとしても使用が可能です。そして、中央にジップポケットを配した3段構造により、見た目以上の収納力と整理整頓のしやすさを叶えています。シャルトリューズ、ロックガーデン、ブラック、クリーム、タイムレストープの全5色の洗練された、生き生きとしたカラーで ラインナップする「ケイト・スペード ダコタ」は、日常のあらゆる瞬間から、特別なひとときまで、自分自身を主役にする自己表現の手段となることでしょう。今後、シーズン毎にアソートメントを拡大して登場する「ケイト・スペード ダコタ」のファーストコレクションは、9月6日(水)より、公式オンラインショップ、及び一部を除く全国のケイト・スペード ニューヨーク ショップにて販売中です。https://bit.ly/3ORMvRt

Kate Spade Dakota Event in Tokyo:



ケイト・スペード ニューヨークは、新アイコンバッグ 「ケイト・スペード ダコタ」の発売を記念し、9月28日から10月1日まで、4日間限定の体験型イベント「Kate Spade Dakota Event in Tokyo」を開催します。日中の美術館巡りからナイトアウトまで、都会の冒険「adventure in the city」をテーマに掲げたfall 2023 コレクションの世界観と連動した美術館のような空間には、バッグの中に実際に入っていそうなアイテムだけを詰め込んだ「ケイト・スペード ダコタ」形の巨大キオスクや、アートコンテンツ、フォトブース、カフェなどが設置されます。来場者は、巨大キオスクでショッピングをしたり、時には自分自身がアートピースになったり、ケイト・スペード ダコタと共に冒険を体験できます。また、会期中にイベントへご来場、もしくは商品をお買い上げのお客様に向けて、スナックやドリンクのご提供などの特典も多数ご用意しています。



■開催日時:2023年9月28日(木) - 10月1日 (日) 11:00 - 20:00

■会場:Hz (ヘルツ) 渋谷 / 東京都渋谷区宇田川町4−3 1F

■入場方法: 入場時のケイト・スペード ニューヨーク公式LINEアカウントの友だち登録にて

※事前予約不要 / 入場無料

■来場特典:

1.巨大キオスクにてお好きなスナックを1点プレゼント

2.カフェコーナーにて、お好きなドリンクを1杯ご提供

※全て無くなり次第終了

■その他特典:

1.セルフフォトブース、GENICBOOTH Photoautomatでの撮影

※お一人様1回まで

※会場内でご撮影頂いた写真を、以下のいずれかでご自身のSNSアカウントへ投稿にて

- Instagram Feed, Instagram Reel, X, TikTokへハッシュタグ2点をつけて投稿

(#katespadejapan #katespadenydakota)

‐ Instagram Storiesへ@katespadejapanをメンションして投稿

2.巨大キオスク内のスナックを「ケイト・スペード ダコタ」に詰め放題

※会期中に、会場にて「ケイト・スペード ダコタ」をお買い上げにて

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

