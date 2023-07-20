【沼津ラクーン】トレーディングカードゲーム専門店、トーナメン…
［株式会社浜友商事］
「よしもと劇場」や「スタジオプリモ」が入る、人気のエンタメ複合型商業施設「沼津ラクーン」に新テナントがオープン！
株式会社浜友E.F.（所在：東京都千代田区、代表取締役：大石恵司）が運営する複合商業施設「沼津ラクーン」に、トレーディングカードゲーム専門店「バトロコ」（運営：株式会社Vidaway、所在：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤智昭）が新オープン致します。
静岡エリア2店舗目！！
トレーディングカードゲーム専門店のトーナメントセンターバトロコ沼津駅前が7月22日(土)にオープン致します！
新品商品はもちろん、シングルカードも豊富に取り扱っております。
160席以上、大きく快適なデュエルスペースにて、対戦・イベント・交流会等実施を予定しております。
フリー対戦でも是非ご活用ください。
【テナント情報】
店舗名：トーナメントセンターバトロコ沼津駅前
所在地：静岡県沼津市大手町3-4-1 沼津ラクーン6F
営業時間：平日12:00～22:00 土日祝10:00～22:00
定休日：無休
電話：054-291-7771
WEB：https://bato-loco.com/
Twitter：https://twitter.com/batoloco_numadu
運営会社：株式会社Vidaway（ヴィダウェイ）
所在地：〒246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-18-13
柏Office 〒277-0005 千葉県柏市柏1-2-31 柏共同ビル 4F
URL：https://www.vidaway.co.jp/
【施設情報】
店舗名：沼津ラクーン
所在地：静岡県沼津市大手町3-4-1 沼津ラクーン
アクセス：JR沼津駅 南口から徒歩1分
公式サイト：https://rakuun.net/numazu/
公式Twitter：https://twitter.com/numazurakuun
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/20-18:17）
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