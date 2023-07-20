［株式会社浜友商事］

「よしもと劇場」や「スタジオプリモ」が入る、人気のエンタメ複合型商業施設「沼津ラクーン」に新テナントがオープン！



株式会社浜友E.F.（所在：東京都千代田区、代表取締役：大石恵司）が運営する複合商業施設「沼津ラクーン」に、トレーディングカードゲーム専門店「バトロコ」（運営：株式会社Vidaway、所在：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤智昭）が新オープン致します。







静岡エリア2店舗目！！

トレーディングカードゲーム専門店のトーナメントセンターバトロコ沼津駅前が7月22日(土)にオープン致します！

新品商品はもちろん、シングルカードも豊富に取り扱っております。







160席以上、大きく快適なデュエルスペースにて、対戦・イベント・交流会等実施を予定しております。

フリー対戦でも是非ご活用ください。







【テナント情報】

店舗名：トーナメントセンターバトロコ沼津駅前

所在地：静岡県沼津市大手町3-4-1 沼津ラクーン6F

営業時間：平日12:00～22:00 土日祝10:00～22:00

定休日：無休

電話：054-291-7771

WEB：https://bato-loco.com/

Twitter：https://twitter.com/batoloco_numadu

運営会社：株式会社Vidaway（ヴィダウェイ）

所在地：〒246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-18-13

柏Office 〒277-0005 千葉県柏市柏1-2-31 柏共同ビル 4F

URL：https://www.vidaway.co.jp/



【施設情報】

店舗名：沼津ラクーン

所在地：静岡県沼津市大手町3-4-1 沼津ラクーン

アクセス：JR沼津駅 南口から徒歩1分

公式サイト：https://rakuun.net/numazu/

公式Twitter：https://twitter.com/numazurakuun



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/20-18:17）