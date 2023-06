[株式会社ソーシャルPLUS]

LINEログインの活用で、親和性の高い友だちとの接点を獲得



株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都文京区、代表取締役:岡田 風早)が提供するアプリ「CRM PLUS on LINE」は、カンロ株式会社が運営する複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT( https://kanro.jp/ )」における、LINE公式アカウントを活用したCRM強化ツールとして採用されました。



直近90日間(~2023年5月25日)での「カンロ LINE公式アカウント」に友だち追加したユーザーのうち、約50%がLINEログインでの会員登録経由で友だち追加しています。



さらに、LINEログイン経由で友だち追加したユーザー群のブロック率は、他の経路で登録したユーザー群より10ポイント以上低く、「Kanro POCKeT」と親和性の高い友だちとの接点獲得につながっています。※1







CRM PLUS on LINE サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp



「Kanro POCKeT」と、「CRM PLUS on LINE」導入の背景について



カンロ株式会社が運営する「Kanro POCKeT( https://kanro.jp/ )」は、新型コロナウィルスの蔓延で直営店舗の「ヒトツブカンロ」が休業したことがきっかけに誕生しました。単なるオンラインショップではなく、カンロ社の一般向けの商品情報も集約しているサイトです。



同サイトはマルチチャネルコマースプラットフォーム「Shopify」の最上位プラン「Shopify Plus」で構築されています。Shopifyの「顧客体験向上のために必要なアプリケーションを簡単かつスピーディーに追加していける」という特性を活かし、これまでも様々なShopifyアプリを活用した施策改善を行なってきました。



今回、「Kanro POCKeT」におけるLINE公式アカウントを活用したCRM強化と、直営店舗「ヒトツブカンロ」との購買チャネルを横断したCRMを実現するべく、LINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」が採用されました。



「Kanro POCKeT」におけるLINE活用(カンロ株式会社:武井 優 様)



「Kanro POCKeT」でEC事業を始めて起きた変化として、より顧客データを蓄積し、顧客に対してコミュニケーションを直接取れるようになったことが挙げられます。「ピュレグミ」や「グミッツェル」など特定の商品でカンロと接点を持ったお客様に対して、「この商品もカンロなんだ!」というように、他の商品にも繋げていけたら面白いことができるだろうなと考えていました。



「CRM PLUS on LINE」を導入したのは、カンロと親和性の高い友だちを増やし、顧客・購買データにもとづいたLINEのメッセージ配信を実現するためです。



特に、カンロと親和性の高い友だちを増やすという点で、LINEログインの導入が効果的でした。



ただ友だち追加しただけでは「どの友だちがどのお客様か」を特定できませんが、LINEログインの過程でID連携も完了しているため、購買データでのメッセージの出し分けもスムーズに実現できました。







現時点では、定期便サービス「ポケサブ!( https://kanro.jp/pages/pokesub )」にまだ加入していない方だけに、お試しキャンペーンを案内する配信などを行なっています。



今後は直営店舗「ヒトツブカンロ」で購入してくださったお客様との接点獲得にも、LINEを活用していけたらと考えています。お送りするメッセージの内容もお客様一人一人の関心に合わせて、購入した商品のリフィル商品のご紹介や定期便サービスの配送前通知などをお届けし、カンロというブランドをもっと知り、好きになっていただけるようなLINE公式アカウントを目指して改善を続けていきます。



※1:ソーシャルPLUS社調べ



Kanro POCKeTについて



日々の生活のなかに、もっとsweetな時間をつくりたい。糖の可能性を追求した今までにない製品に挑戦したい。ファンと一緒に新しいおいしさをつくりたい。という思いから生まれたカンロ株式会社が運営するオンラインショップ。ASMRで話題のヒトツブカンロ「グミッツェル」や、持ち運びやプチギフトに最適な「小さな缶キャンディシリーズ」を販売。

公式オンラインストア:https://kanro.jp



<カンロ株式会社>

本社所在地:東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル37階



代表者 :代表取締役社長 村田 哲也



Webサイト:https://www.kanro.co.jp







Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について



サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp



〈特徴〉

ほぼ全ての機能が無料プランから利用可能



LINEのWebhook URLを利用しないため、LINEを活用する他社の配信・チャットサービスとの併用も可能



メッセージ配信だけでなく、配信基盤となる友だち数・ID連携数の増加に貢献する機能も充実



エンタープライズ企業を中心に350社以上のLINE公式アカウント支援実績



LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz PartnerProgram」のTechnology Partnerの最上位ランク「Premier」に認定されており、代理店限定機能の導入サポートも可能







【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

会社名:株式会社ソーシャルPLUS



所在地:東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F



代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)



事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業



URL:https://www.socialplus.jp







< 本件に関するお問い合わせ先 >



株式会社ソーシャルPLUS

担当:大西

メール:pr@socialplus.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-12:16)