2023年11月15日 17:00~販売開始



株式会社MXN JAPAN(本社:東京都品川区、代表:崔 瀚友)が運営及びマーケティングを代行する、韓国発のファッションブランド「Matin Kim(マーティンキム)」は、「CASETiFY(ケースティファイ)」とのコラボアイテムを発売することをお知らせします。







今年10月に、渋谷ParcoでのPOPUPを大盛況に納めた「Matin Kim(マーティン キム)」ですが、この度スマートフォンケースやテックアクセサリー類などを販売するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)」とのコラボアイテムの発売をいたします。

当アイテムは全6種類からなるiPhoneケースです。







今回のコラボレーションでは「Matin Kim(マーティン キム)」のシグネチャーアイテムから着想を得てデザインされており、メタルやデニム系の素材が特徴的です。これらをモチーフに、使い心地を重視した樹脂系の素材にて製作をしました。高いデザイン性と使いやすさで沢山の方に手に取っていただけると嬉しいです。



日本での販売は2023年11月15日(水)17:00(日本時間)からとなっており、日本では「Matin Kim(マーティン キム)」の日本公式オンラインストア、CASETiFY Co-Labアプリにて購入できます。



コラボアイテム一覧







商品名:MATIN KIM LETTER CASE IN SILVER

販売価格:8,700円



商品名:MATIN KIM DENIM POCKET CASE IN BLUE

販売価格:8,700円



商品名:MATIN KIM SIGNATURE CASE IN SILVER

販売価格:8,700円



商品名:MATIN KIM BLACK LOGO CASE IN BLACK

販売価格:8,700円



商品名:MATIN KIM KNIT CASE IN BLUE

販売価格:8,700円



商品名:MATIN KIM DESTROYED DENIM CASE IN BLUE

販売価格:8,700円



ブランド公式サイト/SNSの概要





公式ホームページ|https://matinkim.jp/

公式オンラインショップ|https://matinkim.mysmartstore.jp/

公式SNS(Instagram)|https://www.instagram.com/matinkim_magazine/



日本公式サイトに採用。MySmartStore





NAVER Corporationが、韓国EC市場NO.1の「NAVER SmartStore」を日本向けにローカライズを行ったオンラインストア作成サービスです。

初期費用・月額費用が無料、販売手数料も業界最安値水準を実現し、誰でも気軽にストアを開設でき、LINE社のLINE公式アカウントと連携することができるのでキャンペーン告知やクーポン配布などの販促メッセージを送ることができるほか、チャット形式で1対1のお客様対応など、購入前後のお客様フォローもLINE上で行うことができます。さらに、新規開設キャンペーンとして、2024年9月30日までにお申し込みいただいたストア様を対象に、販売手数料が2025年3月31日まで無料になるキャンペーンも開催しております。

URL:https://smartstorecenter.jp/#/home/about



