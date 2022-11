[花王株式会社(Kao Beauty Brands)]

~Z世代の男性の肌悩みと肌特徴に着目したビューティーアイテムを発売~



花王株式会社は、Kao Beauty Brandsとして初となる化粧品 ブランド「UNLICS(アンリクス)」を、2022年12月1日より展開いたします 。

「HUNGRY FOR BEAUTY.」をブランドスローガンに、欲望のままに美を追求するZ世代男子を応援する 化粧品ブランドとして、男性ならではの肌悩みと肌特徴に合わせて 設計したアイテムを順次発売してまいります。第1弾のアイテムとして、2022年12月1日(木)よりインプレスカラーウェアを含む2アイテムを、2023年1月12日(木)よりセラム meを含む 2アイテムを発売いたします。

公式オンラインショップ https://unlics.jp



■ブランド誕生の背景

「なぜ男子は、堂々と化粧直しができないのか。トイレで化粧を直していると、鏡越しに視線を感じることがある。メイクで美しくてきれいな肌をつくるのは、服を選んだり、髪形を変えるのと同じではないか。」そんな男性社員の想いからUNLICSは誕生しました。また、Z世代を中心にスキンケアやメイクを取り入れる男性が増えてきている一方で、自分のニーズに合った商品が見つからないという声もありました。そこで、UNLICSは、男性の肌を徹底研究し、スキンケアからベースメイクまで幅広いアイテムを展開していきます。男子にも自然と湧き出る“美的好奇心”に応えるとともに、誰もが自由に美を求め、語り合える社会の実現を目指していきます。



■ブランド担当者からのコメント



自分自身メイクをしますが、肌がキレイになると、自信もついて、性格も前向きになったと感じています。そんな経験から「男性でも当たり前にメイクができる社会を実現したい」という想いでこの会社に入社し、このブランドに携わることになりました。UNLICSは、男性のことを考えて商品設計しているので、スキンケアやメイク初心者の男性であっても使いやすいと思います。「スキンケアに興味あるけど何を選んでいいか分からない」「メイクにチャレンジしてみたいけど一歩踏み出せない」という男性にぜひUNLICSを使っていただきたいです。そして、皆様が自由に自分らしい美を追い求めることができる社会を実現していきたいです。(UNLICS PR担当 岩田)







UNLICS=UNLIMITED+CURIOSITY 無限にかきたてられる美への好奇心





BEAUTY

UNLICSが目指すのは、キメ細かで透明感がありクールな印象の「繊冷肌*」。美の基本である肌に着目し、スキンケアで思わず触りたくなるようなやわらかさと、明るくて⽑⽳の目立たないうるおった肌に整え、ベースメイクで繊冷肌*へ仕上げます。



PRODUCT

男性の肌は水分が少なく、取り込んだ水分も蒸発しやすい。さらには、肌の色味も赤暗く見えやすい。そんな男性の肌を考えて開発されたアイテムで、飽くなき美の欲望に応えていきます。



METHOD

男性の肌に着目することで辿り着いた5つのステップ。浄・柔・潤・満からなるスキンケアでうるおったやわらかな肌に整え、さらに明るくキメ細かでクールな印象の繊冷肌*をつくるベースメイクで身だしなみを超えた美しさへと導きます。

美を探求するインフルエンサーをブランドパートナーに起用





UNLICSは、美容意識が極めて高いインフルエンサー3名をブランドパートナーに迎え、商品開発からコミュニケーション戦略まで彼らと共創してまいりました。















車谷セナ



YouTubeやInstagramを中心に美容に関する情報を発信。寝ても覚めても美容と化粧品の事を考えているコスメ専門家。「美」を追求するために美容成分を勉強し、自ら商品開発を手掛ける。







USUKE



10代の頃からモデル兼アパレルプロデューサーとして活動を開始。現在は美容サロンのプロデュースや自身の著書、韓国系ビューティーコラムの執筆等、多岐にわたる活動を行っている。







翔貴



徹底的な美肌術がSNSで注目を集め、慶応義塾大学在学中からインフルエンサー兼美容家・実業家として活動。輝く肌とパールを纏うユニセックスなスタイルで、通称「パール王子」と呼ばれる。







“なりたい自分“と”つくり方“が見つかるデジタルコンテンツ「UNLICS BEAUTY DIG-TIONARY」



UNLICSのアイテムは、12月1日より、オンラインサイトで販売いたします。同時に、UXツール「UNLICS BEAUTY DIG-TIONARY」を開設いたします。

「UNLICS BEAUTY DIG-TIONARY」では、20のLOOKからなりたい自分を見つけることができ、さらにメイクでのなりたい自分のつくり方が詳しく分かるコンテンツをご用意。また、LOOKと同じメイクをスマートフォン上の自分の顔で試すこともできます。購入前になりたいイメージを探求したうえでアイテムを体験していただくことで、オンライン上でも安心して自分のイメージに合ったアイテムをご購入いただけます。

公式オンラインショップ https://unlics.jp

UNLICS BEAUTY DIG-TIONARY:https://dig-tionary.unlics.jp





デザインコンセプトは「LEAD THE DESIRE」







欲望の向かう先を意味する三角形をベースにデザイン。フラットでクールな面と柔らかな曲線は、UNLICSがもたらす男性の美肌を印象づけています。メインカラーには、何色にでも染まれる美へのあくなき好奇心を表す白を採用しました。差し色の赤は、内から湧き出る美への欲望そのものを表しています。





商品概要



インプレスカラーウェア

4種 22g 各3,080円 2022年12月1日(木)発売



自分の肌色に合わせるのではなく、4色のカラーラインナップで、肌に色や質感を加えることで「繊冷肌※」を演出し、なりたい印象を叶えるメイクアップベース。

※メイクアップ効果による



■肌悩みやなりたい肌仕上がりに合わせて色を選択し、肌印象を自在にアップデート

■男性の肌の色に着目した、赤暗さや色ムラをコントロールする色設計

■程よいカバー力がありながら、厚塗り感のない自然な仕上がり

■テクニックいらずで、肌の凹凸にもフィットしてなめらかに均一に伸び広がる処方

カラーウェアは、お手持ちのクレンジング(メイク落とし)で落としてください。



<カラーバリエーション>



アップグレードブルー

大きさや質感の異なる3種のパール配合でくすみを飛ばして、繊細なツヤと透明感を演出。儚げな美しさを解き放つ。



バーサトルベージュ

赤暗く見えがちな男性の肌をナチュラルに色で補整し、毛穴や色ムラの気にならない美しい素肌に魅せる。



タッチアップグリーン

赤みやニキビ跡をマットにぼかし、自信を呼び起こすような均一な美しい仕上がり。



フォギーオレンジ

髭やクマの青さを中和する絶妙なカラーで肌を自然と明るく魅せる。



写真は全て仕上がりのイメージ





アクアハグウォーター

180ml 3,080円 / レフィル 160ml 2,640円

2022年12月1日(木)発売



乾燥してかたく、うるおいがなじみにくいと感じる肌にも、まろみヴェールが一瞬にして角層全体をやさしく包みこみ、うるおいを巡らせる。まるで肌とうるおいがハグしたように、みずみずしく透明感のあるやわらかな肌へ導く化粧水。





セラム me

5種 40ml 各3,850円(01・02・03化粧品/04・05 医薬部外品)

2023年1月12日(木)発売



セラム me 04(医薬部外品) 販売名:UL ミルクセラム a

肌あれ・あれ性。ニキビを防ぐ。



セラム me 05(医薬部外品) 販売名:UL ミルクセラム b

メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。





私の“セラム me”。美しさの数だけ、美容液の選択肢があっていい。

誰かと同じでは満たされないから。

乳液と美容液の充実感を兼ね備えたハイブリット設計とそれぞれのアロマ精油※1配合で肌に本気で向き合うミルクセラム。

※1 香料の一部





ホグフォグマスク

1枚 2,750円 2023年1月12日(木)発売



顔全体を温かな蒸気で包み込み、化粧水などをなじみやすくし、肌をやわらかくほぐす、タオル状マスク。ふんわり、しっとり、気分リラックス。



