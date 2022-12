[株式会社XENOZ]

海外の強豪チームや、国内の人気と実力を兼ね備えたストリーマーなど参加チームがついに発表!



株式会社XENOZ(神奈川県川崎市)が運営するプロeスポーツチーム「SCARZ」と、SUGARBITZ Co.,Ltd. (本社:東京都目黒区)は、バトルロイヤルゲーム「Apex Legends(PC版)」の大会「SoulZ -Apex Legends- Season4 X'mas 2022」を12月9日(金)に開催します。(主催:SCARZ、SUGARBITZ)







eスポーツと音楽の祭典「SoulZ」。シーズン4となる今大会は、12月9日(金)15時よりYouTube、TwitchのSoulZ公式チャンネルよりご覧いただけます。



ワールドワイドなSoulZではゲーム・プレイヤーは完全招待制となり、海外プロチーム、日本プロチーム、ストリーマーチームそれぞれで構成した計20チームが熱い戦いを繰り広げます。



気になる出場チームは、SoulZ公式Twitter(@SoulZ_jp)にて発表され、今回はNA地区(ノースアメリカ)を中心とした世界トップクラスの海外プロチームが参戦!



前回大会に続き、世界が誇るesports界の巨塔「TSM」、今年のALGS(Apex Legends Global Serie)世界王者「DarkZero」、SoulZ初参加の「Faze Clan」、「NRG」「OpTic Gaming」などの世界の強豪チームが参戦表明。また、ストリーマー枠では日本でも人気の高いEurieceを始め、「SCARZ」のkineと「Alliance」が組んだスペシャル連合チームが名を連ねるなど人気、実力を兼ね備えた超豪華な強者達に世界中の注目が集まっています。







SoulZ最大の特徴であるエンターテインメントの取り組み ”ハーフタイムショー” では、ApexLegends歴代シーズン・アニメーションを使った音楽と映像によるアニメーション・ミックステープ・ショーを披露!







DJ MIXを手掛けているのは、Netflex版「攻殻機動隊」の劇盤(ゲキバン)から、今最も話題のアイドルユニット「&TEAM(エンティーム)」の楽曲プロデュースまで手掛ける人気プロデューサーTEMMA(テンマ)が担当。また、映像演出には日本のVJ界における第一人者 VJ WADAKENが登場!見応え200%の音楽×映像のショーを是非ご覧ください!



また、今回はクリスマススペシャルとあって視聴者の皆様へ豪華なプレゼントをご用意!







プレゼントされるクリスマス・プレゼントはこちら!

*Secretlab TITAN Evo 2022 ステルス ゲーミングチェア (サイズ R)」×1名様 by Secreat Lab

*Finalmouse Starlight Pro TenZ」×1名様 by ふもっふのおみせ

*Legion570i」×1名様 by Lenovo

*Legion k500 RGBキーボード&M600マウスセット」 by Lenovo

*Legion Y25g-30」 by Lenovo

豪華賞品がもらえるSoulZクリスマス・キャンペーンは12/24まで公式Twitterにて続きますので、是非SoulZ Twitterアカウントをフォローしてチェックしてみてください!

https://twitter.com/SoulZ_jp





【SoulZ Season4大会詳細】

◆大会タイトル:SoulZ Season4 -X'mas 2022-

◆ゲームタイトル: 「Apex Legends」

◆開催日時: 2022年12月9日(金) 15時開始予定

◆配信プラットフォーム:

<SoulZ 公式YouTube>

https://www.youtube.com/@soulzjp

<SoulZ 公式Twitch>

https://www.twitch.tv/soulz_esports

◆賞金総額: 200万円

◆ハーフタイムショー: Apex Legends Animetion Mixtape by TEMMA × VJ WADAKEN

◆参加チーム: 海外プロ、国内プロ、ストリーマー

(TSM / NRG / Faze / OpTic Gaming / DarkZero 他... 詳細はSoulZ公式Twitter, 公式サイトにて)

◆SoulZ公式サイト: https://soulz.jp/

◆協賛:Legion by Lenovo、SecreatLab

問い合わせ:soulz@kiraproinc.com

※当イベントに関するお問い合わせは全てこちらのメールのみとなります。



◆実況:平岩康佑 / ◆解説:あれる



平岩康佑(写真左)

2011年に朝日放送にアナウンサーとして入社し、プロ野球やJリーグなどの実況を担当。2018年春に同社を退社し、日本初のeスポーツアナウンサーへと転身し、eスポーツビジネスを軸とする株式会社ODYSSEYを設立。

現在メディアに限らず、各方面からの実況依頼が絶えない、今最もeスポーツ界で注目されている人物の1人。

https://twitter.com/kouhiraiwa777



あれる(写真右)

プロゲーミングチームFENNELに所属し、Apexの大会解説や自身でもカスタムを開くなどApex競技シーンに多大な影響を与え続けてきた人物。

https://twitter.com/apexalelu







SoulZ





昨年11月に発足。ここ近年で熱狂的な盛り上がりを見せているeスポーツ×エンターテインメント(=音楽)の融合を、世界が熱望するワールドワイドな総合的エンターテインメントイベントへ発展させることを目標としている。



【大会歴代ハーフタムショー】

2021.12.11 LIVE: SIGALA (Sony Music Japan International)

2022.3.31 LIVE: Rin音 / DJ Live: TJO

2022.8.20 Live: AKLO×KM



《SoulZ Official Site》https://soulz.jp/

《Twitter》https://twitter.com/SoulZ_jp

《Instagram》https://www.instagram.com/soulzjp/

《YouTube》https://www.youtube.com/c/soulzjp

《Twitch》https://www.twitch.tv/soulz_esports







SCARZ





会社名:株式会社XENOZ

本社所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館ビル 701

代表者:友利 洋一

2012年に発足し、2015年に法人化した日本プロesportsチームの草分け的存在。

現在では国内有数の大型チームとして10部門を有し、国内・海外の大会で多くの実績を残している。

《HP》https://www.scarz.net/

《Twitter》 https://twitter.com/SCARZ5

《Instagram》 https://www.instagram.com/scarz_jp/

《お問い合わせ》https://www.scarz.net/contact







SUGARBITZ





会社名:有限会社シュガービッツ

代表者:竹本雅史

2002年に国内初のDJに特化したマネージメント、レーベル業務を開始

それ以降、20年に渡り国内はもとより海外でも数多くの音楽エンターテイメント、フィスティバル制作を手掛ける。

《HP》https://www.sugarbitz.com/

《Twitter》https://twitter.com/SUGARBITZ_staff

《Instagram》 https://www.instagram.com/sugarbitz_t/

《お問い合わせ》 information_mail@sugarbitz.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-08:46)