岡山を本拠地とする異業種のコラボレーション企画。『JOHNBULL×サンマルクカフェ』コラボレーション福袋は数量限定で、2022年12月26日(月)よりサンマルクカフェの一部店舗にて販売スタート。













今回のコラボレーション企画のきっかけは、同じ岡山を拠点に会社を構え、環境問題と向き合いながら私たちに出来ることを考える企業の繋がりでした。



サンマルクカフェでは、2021年から「世界にやさしい企業でありたい」というテーマから、「チョコっとECO」と銘打ち、食品ロス対策に取り組んでおります。



またJOHNBULL(ジョンブル)では、サスティナビリティーの観点から、自分たちの生み出したものを再び消費してもらえるものに生まれ変わらせるためアップサイクルプロジェクトを行っています。

2022年7月からは、環境への影響が懸念されるアパレル産業を変えていきたいという思いから始まった、グアテマラのアップサイクルプロジェクト THE NEW DENIM PROJECT(R)(ザ・ニューデニムプロジェクト)と、JOHNBULLがタッグを組み、地球環境に向き合うプロジェクトの想いを大切に、サステナブルな生産背景から生み出したコレクション、THE NEW DENIM PROJECT(R) を展開。



<THE NEW DENIM PROJECT(R)>

このプロジェクトに共感をいただき、今回「サンマルクカフェ 」×「JOHNBULL」協業での取り組みが始まりました。







【コラボトートバック作り】







THE NEW DENIM PROJECT(R)の生地使用したコラボトートバッグ作りがスタート。この生地はデニムの裁断くず・落ち綿・古着など、これまで当たり前のように捨てられてしまっていたものを原料とし、糸・生地・製品へとアップサイクルしてつくります。その為、安定生産されている性質のものではなく、手間ひまのかかる希少なもの。

両社が拘り抜いてできたこちらのトートバックは、4種の異なる生地をつなぎ合わせ、両面で違った表情が楽しめるものに仕上がりました。















【新ショップバック】





また、サンマルクカフェでは脱プラを推進すべく、ショップバッグを紙袋に移行中とのこと。

そんな新ショップバッグを記念し、同サイズでジョンブルのデニムを使用したミニバッグも製作。













サンマルクカフェ福袋『JOHNBULL×サンマルクカフェ』コラボレーション福袋は数量限定で、2022年12月26日(月)より販売スタート。

サンマルクカフェ

岡山県岡山市北区に本社を置くサンマルクカフェ。“チョコクロ”をはじめ、全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしています。「私たちはお客さまにとって最高のひとときを創造します」を理念に、お気軽にご利用いただける価格で、独自の焼き方にこだわったパンや一杯立ての挽きたてコーヒーをご提供しています。

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行います。

