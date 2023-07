[株式会社IGNITE]

第一弾はシングルマザーを対象に200時間養成講座における受講料を半額支援



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前 代表取締役:エドワーズ壽里)が運営する「IGNITE YOGA STUDIO」は、社会貢献プロジェクト『OM a Mission』を発足し、第一弾として、シングルマザーを対象に、200時間養成講座における受講料を半額支援いたします。







「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。



このたび、発足した『OM a Mission』はヨガを通して社会に貢献する活動を始めたいというエドワーズ壽里の想いがきっかけとなりスタートしたプロジェクトで、ヨガの普及と共に、誰もが自分を愛し、自信を持って人生を歩める世界を目指しています。



第一弾として、2023年9月7日(木)より開始する、「IGNITE YOGA」の全米ヨガアライアンス認定200時間ティーチャートレーニングにおいて、シングルマザーを対象に給付金制度をスタートいたします。経済的な理由によって受講が困難だが、将来的にヨガ関連の職業に就きたいなど、各条件を満たすシングルマザーの方に、ティーチャートレーニングの受講料を半額支援させていただきます。「IGNITE YOGA」の全米ヨガアライアンス認定200時間ティーチャートレーニングは、ブランドコンセプトの1つでもある「Authenticity(自分らしさ)」を軸に構成されているのが特徴です。ヨガのポーズ、アーサナを学びながら、さらにヨガ哲学、解剖学を学び、ヨガの知識を深めていくだけではなく、200時間を通して自分の心と向き合い、自分らしさを見つけていくプログラムとなっています。そして、ヨガ講師としての今後に役立つパーソナルブランディングやマーケティングなど、ビジネスを広げる幅広いカリキュラムもご用意しており、毎年、満足度100%の大人気のトレーニングです。



「IGNITE YOGA」は以前より、保護犬の支援団体や、コロナ第一波の初期段階からインドの支援団体に寄付を行うなど、積極的に社会貢献活動にも力を注いてきました。また、『Grateful to Be a Woman』という、女性が潜在的に持っている力を発揮し、女性であることが誇りに思えるよう、女性のライフスタイルをテーマにしたワークショップを開催するなど、ヨガを通じて女性のキャリア形成を応援する企画も実施しています。今回も、シングルマザーだからと夢をあきらめないで欲しいという、代表のエドワーズ壽里の想いにより実現いたしました。



「IGNITE YOGA」はこれからも、社会貢献活動を通じ、エドワーズ壽里の想いをヨガの持つパワーを通じてお伝えし、現代のライフスタイルに寄り添った、上質なヨガを提供いたします。



エドワーズ壽里コメント





ヨガは体だけでなく、考え方や心にもポジティブな変化をもたらします。

私は、自分自身がヨガを通じてより健康で幸せで、よりコンシャスに意識的に生きることができた経験から、ヨガをより多くの人に伝えたいといつも思っています。

「IGNITE YOGA」をオープンしてもうすぐ5年、今ではポジティブでエネルギー溢れるコミュニティーがオンラインとオフラインで生まれています。

今度は、その方達と共に、ヨガを通して社会に貢献する活動を始めたいと思ったのがOM a MISSIONを立ち上げたことのきっかけです。

ヨガを通して、希望を失っていた方が自分の内側に光をみつけ、自信を失っていた人が自分を少し愛せるようになり、孤独を感じている人がコミュニティーを見つけることができると信じています。

ヨガの普及と共に、よりいい未来を共に気づいていくために、このプロジェクトを実現させたいと思っています。



『OM a Mission』第一弾:シングルマザー200時間養成講座受講料半額支援について





<対象者>

受講料の負担が高額となっているシングルマザーの方で、以下の条件に当てはまる方

・経済的な理由によって受講困難の方

・将来的にヨガ関連の職業に就きたいとお考えの方

・ヨガを行う上で障害のない方



<支援内容>

対象者には200時間養成講座の受講料を、「IGNITE YOGA」が半額負担いたします。

対象者のご負担額は、通常受講料の半額となります。

・対面受講:通常¥682,000 ⇒半額¥341,000

・オンライン:通常¥572,000 ⇒半額¥286,000



※注意事項

ヨガ養成講座終了以前に受講を中途でやめた場合、全額返却となる場合があります。



<支援人数>

・対面受講 1名

・オンライン受講 1名



<申請方法>

メールの件名に【『OM a Mission』申請】と記載し、下記項目を、info@igniteyoga.jp までメールでお送りください。

・お名前

・年齢

・ご住所

・電話番号

・メールアドレス

・志望動機や将来の目標(800文字程度)

※志望動機や将来の目標は、メールにデータを添付、またはメール本文に記載いただく形でも構いません。



<申請締切>

2023年8月21日(月)



<選考結果>

合否に関わらず、「IGNITE YOGA」より連絡させていただきます。



全米ヨガアライアンス認定200時間ティーチャートレーニングについて





<日程>

2023年9月7日(木)~2023年12月16日(土)

毎週木曜日・土曜日 ※予定



<会場>

浅草セントラルホテル

IGNITE YOGA studio h ※変更となる可能性がございます



<講師>



Juri Edwards(メインリード)@jurikoo





Miyuki Kai @miyukiiak





Saaya Hirosawa @saisai1013



<お申込み>

https://igniteyoga.jp/tt-regist/

※ティーチャートレーニングへのお申し込みは、下記に記載している事前説明会の参加が必須となっております。



ティーチャートレーニング事前説明会について





<日程>

2023年7月30日 (日) 15:00-16:00



<会場>

IGNITE YOGA studio h



<お申込み>

https://peatix.com/event/3625073/view

※スタジオでの説明会には定員があります。お申し込み後にキャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。



<ティーチャートレーニング詳細ページ>

https://igniteyoga.jp/200-hour-teacher-training/



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/

◇ ニュースレターにて、毎月コラムやスケジュールをお送りしています。

ご登録はこちら:https://www.juriedwards.com/



IGNITE YOGAについて







エドワーズ壽里主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇毎月、企業ニュースレターを配信しております。配信ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ:igniteyoga-pr@igniteworks.jp

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/



