自然を愛する私たちだからこそ、伝えられる「声」がある。



2023年9月18日(月・祝)、東京・代々木公園を起点に開催される気候パレードをはじめとする、気候アクションが全国各地で開催されます。アウトドア・フットウェアブランド 『KEEN(キーン)』 は、気候変動に対するアクションを啓蒙する一般社団法人Protect Our Winters(POW)Japanと共に、このパレードに参加いたします。9月18日11~15時には、KEEN原宿店にてプラカードを作れるコーナーを設置し、多くの皆様の参加を応援します。







「自然を愛する私たちだからこそ、伝えられる『声』がある。むしろ、未来を生きる子どもたちや若者たちのために、声をあげ、気候変動をこれ以上深刻化させないような『社会』へと変化させていく責任がある。このアクションを通じて、“気候危機“に対する早急な対策の実現、そして誰もが安心して暮らせる未来を目指します。合言葉は『MARCH FOR THE DAY』。仲間と一緒に、楽しく歩くだけでも十分。アウトドアコミュニティのポジティブなエネルギーは、きっとイベント全体に大きな影響を与えるはずです」 ― POW代表 小松吾郎さん





KEENのプラカード作成 コーナー

日時:2023年9月18日(月)11:00~15:00

場所:KEEN GARAGE HARAJUKU東京都渋谷区神宮前6-12-17ダイヤモンドビル1F





気候パレード

日時:2023年9月18日(月)15:00集合 15:30出発

集合場所:代々木公園けやき並木







関連イベント

パレードの当日は、代々木公園でイベント「ワタシのミライ」も同時開催され、POWを中心にアウトドアコミュニティのブースが設置される予定です。ブースでは楽しくパレードに参加する準備として「March for THE DAY」が印字された端切れ布の配布、プラカード作りができるコーナーが設けられます。また、KEENが所属するコンサベーション・アライアンス・ジャパン(アウトドア環境保護基金)も同イベントに参加予定です。

ワタシのミライ

日時:2023年9月18日(月)11:00~16:00 ブース:代々木公園B地区

詳細はこちら:https://protectourwinters.jp/0918marchfortheday_watashinomirai/









一般社団法人Protect Our Winters(POW)



気候変動に対するアクションを啓蒙する一般社団法人POW。その始まりは 2007年、気候変動が大切なフィールドである雪山に大きな影響を与えることに危機感を感じたプロスノーボーダーのJEREMY JONESが仲間たちとともに設立した、POWが原型。今やPOWは世界13カ国にそのネットワークが広がるコミュニティとなりました。さまざまな啓蒙活動を通じて、人びとの行動変容を促し、気候変動を抑えようと活動を続けています。その活動には、多くの人が賛同、そしてKEENもオフィシャルパートナーとしてPOWの活動をサポートしています。

https://protectourwinters.jp/









コンサベーション・アライアンス・ジャパン(アウトドア環境保護基金)



アウトドア関連企業(ブランド、ショップ、メディア、キャンプ場など)が企業の垣根を越えて参加する『コンサベーション・アライアンス・ジャパン』は、アウトドアフィールドの保全を目指す団体。参加企業各社の売上の一部からなる環境保護基金を設立、自然保護活動をおこなう団体の活動をサポートしています。キーン・ジャパンはピナクル・メンバーとしてその活動に参加しています。

https://outdoorconservation.jp/







KEEN(キーン)





KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とする家族経営のアウトドア・フットウェアブランドです。出自や性別、世代を超えて「誰もがいつでもソトを楽しめ、やりたいことを実現できる世界」を目指し、より良い暮らしとソトの冒険へいざなう、オリジナルかつ汎用性あるフットウェアを、有害物質の排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷の低減を推進する<Detox the Planet>のもと製造しています。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「キーン・エフェクト」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

https://www.keenfootwear.jp/







KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)



アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「キーン・エフェクト」と呼び、この活動の推進にコミットしてきました。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。





Consciously Created 地球と人にやさしいツクリカタ

サプライチェーンから有害な化学物質を除去、リサイクル・アップサイクル素材を多用するなど環境負荷を低減し、循環と持続可能なモノ作りを推進しています。





PROTECTING THE PLANET 地球を守ろう

この地球環境を守り、保護するNPOなどの市民活動団体を支援。KEEN社員も共にその活動に参加しています。





PROMOTING TOGETHERNESS みんなで世界をポジティブに

同じ志向の人だけでなく、異なる意見や立場を尊重しあい、多様性あるコミュニティを創ろうと挑戦する人をサポートしています。









LIFE IS KEEN





Togetherness, Originality, Doing Good. この3つをモットーとするLIFE IS KEEN。自分のため、みんなのため、そして、私たちが踏みしめる、この地球のために。1歩。たった1歩だけでも、きのうより外に踏み出すことができれば、毎日は変えられる。縛られた考えから飛び出せる。さあ、だれもが生きやすい明日に向かって。自分らしく、もう1歩、外に。

















お客様問合せ先

キーン・ジャパン合同会社

東京都港区北青山1丁目3-6 SIビル青山6F

03-6804-2715

https://www.keenfootwear.jp







◆KEEN公式オンラインストア:https://www.keenfootwear.jp/

◆KEEN公式Instagram:https://www.instagram.com/keen_japan/

◆KEEN公式TikTok:https://www.tiktok.com/@keen_japan

◆KEEN公式Facebook:https://www.facebook.com/KEENJapan/

◆KEEN公式Twitter:https://twitter.com/KEEN_Japan

◆KEEN公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/KEENJapan



