株式会社100(ハンドレッド)は、2023年10月26日(木)12時から「今マーケティングオペレーション(Marketing Ops)がなぜ必要なのか?」をテーマにオンラインセミナーを開催いたします。







マーケティングオペレーション(Marketing Ops)という言葉を聞いたことがありますか?

ここ数年で注目を集めている役割で、米国においてB2B企業の93%が「DXを実現する上でマーケティングオペレーションが重要である」と回答した調査結果があります。



従来のマーケティング業務との違いはどこにあるのでしょうか。



生産性の低下、デジタル技術の発達、ビジネスの複雑化など、私たちを取り巻くビジネス環境は急速に変化しています。特に、マーケティング部門においては、業務で使用するテクノロジーツールは年々増え、取り扱うデータの量も膨大になり、データ分析がビジネスの成長において重要性を増しています。



マーケティングオペレーションは、マーケティングとIT部門の架け橋となり、人・テクノロジー・マーケティングプロセスを横断的に俯瞰しながら、マーケティング施策を実行していきます。チーム内の業務の効率化だけではなく、他部門との連携を促進することも、マーケティングオペレーションの重要な役目です。部門間の障壁を取り払うことは、一貫した顧客体験を実現するとともに、ビジネスの成長を加速します。



本ウェビナーでは、Marketing Opsが、なぜ今後の会社組織において重要になってくるのかに焦点を当て具体的な業務内容、導入ステップ、事例などを含めわかりやすく解説いたします。是非ご参加いただき、今後のマーケティング施策にお役立てください。



このような方にお勧めのウェビナーです

マーケティング部門の責任者



部門間の連携を強化したいマーケティングご担当者



データドリブンなマーケティング施策を実行したい方



より効率的、生産性高くマーケティング施策を実行したい方



Marketing Opsについて詳しく知りたい方







セミナー概要





タイトル:今マーケティングオペレーション(Marketing Ops)がなぜ必要なのか?

開催日時:2023年10月26日(木)12:00 ~ 12:45

開催場所:オンライン(Zoom)

参加費:無料

申し込みページ:

https://event.100inc.co.jp/20231026_marketingops



セミナーアジェンダ





・Marketing Ops(マーケティングオペレーション)とは?

・なぜMarketing Opsがこれから重要なのか

・Marketing Opsが担う業務領域

・Marketing Opsで求められる要素

・Marketing Opsを導入するステップ

・Marketing Opsの事例

・Marketing Opsを支えるツール



セミナー登壇者





遠藤 祐太朗(えんどう ゆうたろう)

株式会社100 取締役 COO / RevOps本部長

RevOpsコンサルタントとして、HubSpotの思想に基づいたマーケティング、セールス、CS組織の戦略・プロセス設計および実行支援まで一気通貫で担当している。お客様のビジネス成長を前提とした+αのコンサルティングを得意とする。グローバル企業や海外市場へのビジネス支援も担当する。



■株式会社100(ハンドレッド)について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Summer」において、HubSpot構築パートナーとして、5部門で最高位「Leader」を受賞。2023年7月、HubSpot Onboarding Accreditation を取得、同年8月、アジア初のHubSpot Elite Partnerに認定。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本



