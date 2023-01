[日本電気株式会社]

NECレッドロケッツが、久光スプリングスをホームに迎え、「ライズTOKYOスリープオアシスマッチ」を開催。『RED or BLUE ~リーグ制覇へプライドを懸けた赤青対決~』と題し、様々なイベントを開催。





昨年2021-22シーズンでファイナル3への切符を懸けた大一番の試合は、後にシーズン覇者となる久光スプリングスとの戦いだった。惜しくもファイナル3への進出を逃したNECレッドロケッツは、昨年の悔しさをバネにリベンジを果たし、今シーズンのVリーグの頂点を狙う。

互いに切磋琢磨しあう両チームは、2023年1月28日(土)、29日(日)に大田区総合体育館にて今シーズンのリーグ戦での初戦をむかえる。チームカラーをそれぞれ赤(RED)、青(BLUE)とする両チーム。数々の歴史に残る激闘を繰り広げてきた両チームが、『RED or BLUE ~リーグ制覇へプライドを懸けた赤青対決~』と題したレッドロケッツのホームゲームで激突する。

会場では、ライズTOKYO様による抽選イベントなど、ご搭乗頂く皆さんにお楽しみ頂けるイベントも多数開催予定です。ぜひ会場にお越し下さい!







搭乗される両チームのクルーやサポーターの皆さんも選手と共に戦えるよう、本大会限定の『赤青対決ハリセン』を無料配布予定です。両チームへの熱いエールをお願いします。











試合情報



2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 第17戦18戦 vs 久光スプリングス

試合日時:

第17戦 1月28日(土) 試合開始15:05~

第18戦 1月29日(日) 試合開始13:05~

※両日ともにフジテレビNEXTでの放映がございます。また、1/28はBSフジでも放映されます。

フジテレビNEXT:https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/922200168.html

BSフジ:https://www.bsfuji.tv/vleague2022/pub/index.html

会場:大田区総合体育館(アクセス:https://www.ota.esforta.jp/access/index.html)





ゲスト情報



1/29(日)にはNECレッドロケッツのメディアパートナーであるFMヨコハマの番組パーソナリティー鈴木まひるさんが搭乗!試合前のトークショーにご出演頂きます。

【鈴木まひるさんプロフィール】

4月21日生まれ 山形県出身 A型

小学生時代から高校まで9年間バレーボール部に所属。レースクイーン、イベントコンパニオンを経てFMヨコハマで活躍。

特にイベントMCとしては、天真爛漫なキャラクターが人気でFMヨコハマ『AIR CRUISE』では同じ鈴木同士、「スズッキーズ」のコンビとして約8年間、公開放送を担当。現在はリポーター、ラジオDJなどで活躍。









イベント情報



■レッドロケッツが赤青対決を制す!大田を赤く染め上げよう!

大田区総合体育館を赤く染めてレッドロケッツを後押しして下さい!NECレッドロケッツの赤いレプリカTシャツなど、公式グッズの赤いウェアを着用してご搭乗いただいた方にスペシャル特典をプレゼント!







《特典内容》

1.皇后杯優勝記念ポストカードを各日先着1,700名様にプレゼント それぞれ以下の場所にてプレゼントいたします。

・着用されている方:入場口

・当日、会場で購入された方:ROCKETS GEAR STATION(グッズ売り場)

2.グッズ全品10%割引 (ガチャガチャは対象外)

3.飲食おまけ(順次お知らせいたします!)

4.抽選会参加権(ファンクラブ会員様は2回参加可)







赤いもの(公式グッズでなくてもOK)を身に付けて搭乗頂いた中学生以下のお子様、各日先着250名様には「NECレッドロケッツ オリジナルラムネ」をプレゼントします!ぜひお子様と一緒に大田区総合体育館を真っ赤に染めて、選手たちにエールを届けて下さい!(入場口にてプレゼントいたします)







■ライズTOKYO様 スペシャルイベント

・コンディショニングマットレスが当たる!抽選会

入場口でRISE抽選付チラシを配布します。ハーフタイムに当選者を発表します。

《内容》

景品:持ち運び可能でマルチに活躍するコンディショニングマットレス

当選人数:2名

引換場所:RISEブース







・豪華賞品が当たる!無料ガラポン抽選会

RISEブースでマットレスを体験頂いた方は、ガラポン抽選会(無料)に参加頂けます!

《内容》

特賞:全選手サイン入りマスコットボール

1等:選手サイン入り腰サポートクッション(選手は選べません)

2等:リラックスTシャツ

参加賞:RISEオリジナルクリアファイル(なくなり次第終了)







選手愛用商品の体験や当日限りの限定価格でマットレスを販売!フォトパネルスポットも設置します。





■ホタルクス社様ブース

限定特価でご購入可能!以下話題の商品をご紹介いたします。



・音声マルチリモコン「しゃべリモ」

ネットワーク接続なしで家電を音声で操作できる音声マルチリモコン「しゃべリモ」

・防災用シーリング「HotaluX AID」

停電を自動で検知。内蔵バッテリーで非常点灯するLEDシーリングです。

・集中力UP「LEDスタンド」

目の負担を軽減し、集中力を高める「LEDスタンド」

・光触媒除菌脱臭機「HotaluX AIR」

見えない敵と戦う光のソリューション。光触媒技術を搭載したパーソナル空間の除菌脱臭機です。



その他、ホタルクス公式Twitter登録・RTでの抽選大会や、お子様とのじゃんけん大会などを予定しております。是非お立ち寄りください!





キッチンカー情報



1月とどろき大会に続き、選手の好きなメニューが登場!今回もお楽しみに!!







ホームゲーム情報は随時更新していきます!最新情報はこちらをチェック!



1月28日(土) の試合・イベント情報:https://red.necrockets.net/match/games/20230128/

1月29日(日) の試合・イベント情報:https://red.necrockets.net/match/games/20230129/





チケット情報



ロケチケ赤にて好評販売中!

ロケチケ赤:https://red-necrockets.tstar.jp/



座席、および特典情報などは以下リンク先をご覧ください。

チケット情報はこちら:https://red.necrockets.net/match/ticket/

特典情報はこちら:https://red.necrockets.net/news/20221227/



NECレッドロケッツとともに宇宙一輝く星へ!

みなさまのご搭乗お待ちしています。





<NECレッドロケッツ>

V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN(V1女子) に加盟する女子バレーボールチーム。日本リーグで優勝1回、Vリーグでは優勝6回、黒鷲旗でも2回の優勝実績がある。2021年、これまでの歴史を継承しながら、更なる進化を遂げるためチームのリブランディングを実施し、ホームタウンを神奈川県川崎エリア、東京エリアとした。チームのエンブレムであるロケット胴体部の三層のラインは、ロケットに搭乗しているチーム、サポーター、コミュニティを表現。チームに関わるすべての皆さまに愛され、必要とされる欠かせない存在になることを目指す。





公式ウェブサイト: https://red.necrockets.net/

公式Twitter: https://twitter.com/nec_rr_official

公式Instagram: https://www.instagram.com/nec_rr_official/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@necredrockets

公式Facebook:https://www.facebook.com/NECRedRockets.VL

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UChNs9_g5YoFzWK1kZmTONyA



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-18:16)