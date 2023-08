[ニーリー]

シリーズA調達完了、累計調達額56億円。モビリティプラットフォーム構想の実現に向けプロダクト開発および採用を強化



業界No.1(※1)のモビリティSaaS「Park Direct(パークダイレクト)」(https://www.park-direct.jp/)を運営する株式会社ニーリー(代表取締役:佐藤 養太)は、海外機関投資家のKeyrock Capital Managementより17億円の資金調達を実施いたしました。これによりシリーズAの調達が完了し、累計調達額は56億円(※2)となりました。また、Keyrock Capital Managementの日本国内の未上場企業への出資は、3社目となります。



今回の資金調達を機に、主力事業である「Park Direct」をより一層拡大・強化していきます。また、「Park Direct」によってオンライン化された駐車場拠点情報やモビリティに関するデータを活用し、すべてのカーユーザーとモビリティサービス事業者のインフラとなるモビリティプラットフォームとして、サービス提供範囲を拡大していきます。







(※2)調達額:借入及び当座貸越枠を含む。





■Keyrock Capital Management代表からのコメント

Keyrock is excited to lead Nealle’s Series A-3 fund raising round. Nealle is a pioneer and leader in the real estate sharing economy in Japan and will greatly transform this traditional industry creating more value for asset owners, management companies and renters. With our capital and support, we will help Nealle to realize its long-term mission and vision.



Jonathan Shih, Founder & Chief Investment Officer of Keyrock Capital Management



Jonathan Shih is the Managing Partner and Portfolio Manager of Keyrock Capital Management (“KCM”). Prior to founding KCM, Jonathan was a founding member and Managing Director of Tybourne Capital Management (“TCM”) where he was responsible for TCM's consumer sector investments. Founded in 2012, TCM is a Hong-Kong based global investment firm and Lone Pine spinout. Jonathan began his public equity investment career at Ward Ferry Management (“WF”) where he was an Investment Manager and oversaw WF's China investment activities. Early in his career, he received his training at McKinsey & Co., TVG Capital and Lehman Brothers. Jonathan earned his MBA from Harvard Business School (2005) and Bachelor of Arts from Brown University (1999).





■ Keyrock Capital Managementについて



Keyrock Capital Managementは米国の財団、基金、ファミリーオフィス等の資金を運用する投資顧問会社です。大きな社会的課題をテクノロジーによって解決する、高成長セクターにおけるリーディング企業を中心にファンダメンタルリサーチによる分析を行います。投資期間は複数年と長期にわたり、クロスオーバー投資を行います。香港及び東京に拠点を設けており、日本を中心にアジアパシフィック地域を投資対象としています。





■これまでの資金調達実績





■株式会社ニーリー代表取締役:佐藤 養太よりコメント



Keyrockからの投資によりシリーズAの調達が完了しました。株主の方々や銀行の皆様が事業拡大における資金を提供してくださり、我々従業員一人一人が不動産管理会社様や借主様に向き合い続けた結果、今ようやくスタートラインに立つことができました。

今回の資金調達によりPark Directの価値提供先である不動産管理会社様や借主様だけではなく、法人車両管理のPD Bizもさらなる投資を実施することにより、駐車場含めたモビリティインフラの価値をより一層高めていくサービス・事業を引き続き推進してまいります。





■事業実績:モビリティSaaSとしての事業拡大へ



「Park Direct」は駐車場の募集から契約業務、契約後の月額使用料の収納代行(賃料保証含む)や顧客管理まで、一連の業務を一気通貫してオンライン上で完結できるサービスです。2019年のサービスリリース以降、導入社数や駐車場掲載数を伸ばし、2022年12月の外部調査では「導入社数」「オンライン契約可能件数」で業界No.1(※1)を獲得し、リーディングカンパニーとして駐車場市場のDX化を促進してまいりました。



今後は、より多くの駐車場オーナー様、不動産管理会社様、カーユーザーの方にサービスをご利用いただくとともに、法人車両向け駐車場管理サービス「Park Direct for Business(PD Biz)」の拡大と、「Park Direct」によってオンライン化された駐車場拠点情報やモビリティに関するデータを活用したEV領域への挑戦やモビリティプラットフォーム構想の実現へ向けて、よりサービス範囲を拡大してまいります。









■法人車両向けサービス「Park Direct for Business(PD Biz)」、パートナー連携を強化



2021年より法人車両向け月極駐車場契約・決済・管理サービス「Park Direct for Business(PD Biz)」を提供開始しました。 法人車両においては、駐車場探しから申込・契約、情報管理、請求・支払いなどの業務が煩雑なため、業務負荷を感じている企業が多数いらっしゃいました。

「Park Direct for Business(PD Biz)」では、法人が契約する駐車場の「探す・契約する・管理する」といった駐車場関連業務すべてをオンライン化することで大幅に効率化することが可能になります。







トヨタ自動車と事業提携





本サービス開始より、大手企業のみならず中堅・中小ベンチャーをはじめとする多数の企業に導入いただいております。

また、トヨタ自動車株式会社とも戦略的パートナーとして事業連携を開始し、法人車両の駐車場管理の効率化を進め、全てのカーユーザーにとって快適で便利なモビリティ社会の実現にも取り組んでまいります。



プレスリリース:「トヨタ自動車株式会社と業務提携」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000045188.html





Park Direct for Business(PD Biz):https://www.lp-biz.park-direct.jp/









■EV領域への挑戦



2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を見据えたエネルギー政策の中でEVのインフラ整備は不可欠であり、今後ますます加速するEVの普及に対し、ニーリーでは2022年をモビリティSaaS元年として、EV領域での事業展開を開始しました。現在は、駐車場への充電器設置に関する実証実験を行っているほか、今後は事業者と連携し、「Park Direct」のデータを活用したEV充電のインフラに関する事業推進を行う予定です。





“モビリティSaaS事業「パークダイレクト」を展開するニーリー、駐車場へのEV充電器設置に関する実証実験を開始”

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000045188.html









■今後の展開:「モビリティプラットフォーム構想」の実現へ





「モビリティプラットフォーム構想イメージ」



2022年のPark Directの借主数は、前年比約500%となり、Park Direct上でオンライン契約される借主様も日々増加しています。ニーリーは、Park Directをご利用の借主様へのベネフィットも拡大してきました。車を所有する方の様々なライフスタイルに合わせたプラットフォームサービスの展開として、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」とのキャンペーンや、フィットネス業界大手「コナミスポーツクラブ」の全国の施設とのタイアップ、ガソリンスタンドを運営する企業と連携した企画を実施しています。さらには地域経済の貢献も視野に、宮城の伝統老舗製茶メーカー「お茶の井ヶ田」や道の駅とのタイアップなど、地域の中心的な事業者様や拠点との連携も強化しております。



【事例】

“モビリティSaaS「Park Direct」を運営するニーリーとクルマのサブスク「KINTO」、モビリティ領域において連携を開始”

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000045188.html





“モビリティSaaS「Park Direct」を運営するニーリーとフィットネス業界大手の「コナミスポーツクラブ」、全国の施設で無料体験ご招待のタイアップ企画を開始”

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000045188.html







“モビリティSaaS「Park Direct」を運営するニーリー、宮城の定番スイーツ「喜久福」で有名な100年続く伝統老舗製茶メーカー「お茶の井ヶ田」とタイアップ企画を開始”

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000045188.html







ニーリーでは、モビリティSaaS事業への拡張にむけて、オフラインデータのオンライン化を促進し、Park Directに蓄積された各種データを活用したソリューションを提供することで、駐車場管理サービスからモビリティプラットフォームへの進化を目指した事業展開を推進してまいります。





■ニーリーの採用情報



ニーリーでは、事業拡大に伴う組織強化のため、エンジニアやコーポレート部門をはじめとする多様な職種で人材を募集しております。詳しくは、採用特設サイトをご覧ください。



採用特設サイト

https://sites.google.com/nealle.com/recruit202305





弊社代表のnote記事で、ニーリーのミッションや事業についてお話しています。

https://note.nealle.com/n/n7d6ba1ee5cde





6月に開催した「激論:「SaaS=高い市場価値」はいまでも本当か?~SaaS企業の人事責任者が市場動向を激白~」のレポート記事を公開しています。

https://plus.onecareer.jp/articles/150









■Park Direct(パークダイレクト)について





「Park Direct(パークダイレクト)」(https://www.park-direct.jp)は、駐車場の募集から契約業務、契約後の月額使用料の収納代行(賃料保証含む)や顧客管理まですべてをオンラインで実現するモビリティSaaSです。月極駐車場の各種手続き(※3)を全てネット上で完結させ、不動産会社様や借主様の駐車場契約・管理にまつわるムダなコストを大幅に削減します。さらに、駐車場ごとのデータに基づきオンライン/オフラインを問わない様々な集客施策を設計、展開し、月極駐車場の稼働率アップ、オーナー様の収益アップに貢献いたします。





■運営会社:株式会社ニーリーについて



業界No.1(※1)のサービス「Park Direct」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行なってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「Park Direct」の運営を行っております。



社名:株式会社ニーリー

所在地:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役:佐藤養太

設立:2013年1月29日

資本金:4,129百万円(2023年7月末現在。資本準備金含む)

事業内容:モビリティSaaS「Park Direct」の運営

ウェブサイト:https://www.nealle.com





(※1)

--------------------------------------------------------

調査概要:「月極駐車場オンライン契約サービス」対象各社へのヒアリング調査及びデスク

リサーチ調査対象企業:各社へのヒアリング及び、インターネット検索などのデスクリサーチにより対象企業を抽出

調査サービス数:自社含む5サービス(5社)※駐車場のシェアリング、サブリース事業者は除く

調査方法:対象各社へのデスクリサーチ及びヒアリング調査

調査実施:株式会社ドゥ・ハウス

調査期間:2022年12月1日(木)~12月23日(金)

--------------------------------------------------------



(※3)各種手続き:「募集、申込対応、審査、契約手続き、賃料回収、収納代行、各種書面の発行、更新・解約、コールセンターによる問い合わせ対応」に関わる手続きを指します。



