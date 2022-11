[株式会社FinT]

Z世代注目の“インスタレーション”を楽しめる非日常空間とは?12/3(土)よりPLAZA東京店にて期間限定開催!



株式会社FinT(本社:東京都目黒区、代表取締役:大槻祐依、https://fint.co.jp/)が運営する、総フォロワー数90万人を超える女性向けSNSメディアSucle(シュクレ、https://www.instagram.com/sucle_/)が、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)のPLAZA東京店とコラボし、フォトブース『Flurry Hearts by Sucle』を12/3(土)オープンすることを発表します。





この度、Z世代女性向けメディアのSucleはPLAZA東京店のroom studioとコラボし、憧れの「韓国カフェ風おうちクリスマス」が体験できる空間を設計しました。



※パースはイメージ図。実際の配置はやや異なる可能性がございます。





SNSに投稿したくなる“インスタレーション”にこだわった空間



Z世代の間で、体感する美術館や展示会などといった、全身で体験する空間アート“インスタレーション”が流行し、SNS上でも多くの投稿があげられています。今回は『クリスマス』をテーマに、おうちでは再現しきれない憧れの韓国カフェ感のあるインテリアを詰め込み、フォトブースを全身で楽しんでいただける空間を作り上げました。



■こだわりポイント

・“顔隠しフォト”の仕掛けが盛りだくさん

Z世代の間で、InstagramなどのSNSアカウントの世界観を統一するために“顔を隠して”写真を撮る“顔隠しフォト”を投稿する方が増えています。今回は、顔隠しアイテムになるドライフラワーなどの小物や、手元や足元、ショップカードなどをどんな画角で撮影しても可愛いく撮れる仕掛けをふんだんにご用意しました。



・おうちパーティーで真似したくなるディスプレイ

テーブル上のものの配置や壁の飾り付けなど、おうちでクリスマスパーティーをするときの参考にもなります。

また、韓国インテリアで大人気の「マントルピース」などの家具もあり、Z世代の憧れが詰まった空間になっています。



・Sucle編集部おすすめのPLAZA商品も陳列









ミッフィー Miffy ボアミトン(PLAZA限定)

¥2,750円(税込)



Illustrations Dick Bruna

(C) copyright Mercis bv,1953-2022











オハナマハロ ラブユアハピネス

¥1,870円(税込)











BIBIDAY TEATIME ハンドクリーム

¥1,320円(税込)





棚上には、実際にPLAZAで購入できるアイテムをSucle編集部がピックアップして陳列しています。おうちカフェの飾り付け道具や可愛らしいお菓子などPLAZAのアイテムを使用しており、気になったアイテムは店舗で購入できます。(画像は一部抜粋、在庫状況は店舗にお問い合わせください。)



・ここでしか見れないSucle編集部オリジナルアイテムも







ブースに飾り付けたポスターやポストカード、クレイケーキはSucle編集部がオリジナルで作成したものになります。特に、推し活ブームで注目されている韓国の“センイルケーキ”は、本ブースのために作成した注目アイテムです。







来店者限定配布のSucleオリジナル“センイルケーキ”モチーフのショップカードを配布!







PLAZA東京店の「Flurry Hearts by Sucle」にお越しいただいたお客様に、Sucleオリジナルのショップカードを限定配布します。

ブース内にも設置している“センイルケーキ”を模したモチーフで、ブース内で手に持って写真を撮れるのがポイントです。また、合わせやすい色味のため、クリアスマホケースに入れても可愛らしいです。

ブース内の設置箇所からご自由にお取り頂く、またはレジにてお申し付け頂く形で、プレゼントいたします。※期間中のみの配布で、枚数に限りがあるためなくなり次第配布終了です。



『Flurry Hearts by Sucle』をPLAZA東京店で体験!







タイトル:Flurry Hearts by Sucle

期間:2022年12月3日(土)~12月25日(日)

来店特典:Sucleオリジナル“センイルケーキ”ショップカードをプレゼント!

※ショップカードはなくなり次第、終了

※期間中、PLAZA東京店のみ配布

開催場所:PLAZA東京店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムA棟 1F



Sucleについて







Sucleとは、「きょうのわたし、愛しいわたし」をコンセプトに、ファッションやコスメなど、最新の「かわいい」トレンドを発信している女性向けSNSメディアです。Instagramの総フォロワー数は92万人を超え、今なお成長を続けています。現在はメディアとしての枠を超え、ユーザーの皆様の生活により深い価値提供ができるサービスとして進化しています。

▼Sucle 各Instagramアカウント

Sucle:https://www.instagram.com/sucle_

Sucle lifestyle:https://www.instagram.com/sucle_lifestyle/

Sucle cosme:https://www.instagram.com/sucle_cosme/

Sucle gourmet:https://www.instagram.com/sucle_gourmet/



Sucleに関するお問い合わせは、下記URLよりお問い合わせください。

▼お問い合わせフォーム

https://fint.co.jp/service/contact/



PLAZAについて







キレイを応援するコスメの色々、お菓子やファッショングッズ、ポップでカラフルな海外キャラクターなど、毎日を彩るトキメキの雑貨があふれるライフスタイルストア。自分のために、あるときは誰かとシェアするために。PLAZAで探そう、手渡そう。

・公式サイト:https://www.plazastyle.com/



