[株式会社エスモードインターナショナル]

株式会社エスモードインターナショナル(本社:東京都港区、代表:祢宜 裕貴)が展開するアクセサリーブランドSTELLAR HOLLYWOODは、11月7日(月)より『Back Stage Collection Diamond Jewelry』を発売することをお知らせいたします。







‟FOR YOUR LOVE ACTION PROJECT”









2022年に10周年を迎えたSTELLAR HOLLYWOODは、10年後の未来のために出来る事を真剣に考え、9月16日(金)に『FOR YOUR LOVE ACTION PROJECT』をスタート、『LOVE CODE DIAMOND BRACELET/梨花Limited Edition』を発売し、その収益の一部を『子どもたちの未来』へ寄付をさせて頂きます。



10年後の未来のために出来る事を、1人でも多くの皆様へお届けする事を願い、今回『Back Stage Collection』と表して、特別なジュエリーを発売いたします。



素材がもつ自然の美しさを最大限に活かしたシンプルなデザインに、繊細さと女性らしい凛とした強さを加えた、上品で洗練されたコレクション。



「永遠の絆」や「変わらぬ愛」といった意味があるダイヤモンド。石枠を使わないことで、自然体のダイヤモンドの輝きをお楽しみ頂けます。ダイヤモンドは紛争地域や強制労働地域で採掘されたダイヤモンドではありません。



Silver925×キュービックジルコニアの手に取りやすい価格のカジュアルラインも。サステナブルの観点から、地球の限りある宝石を大切にし、受注生産にて承っています。表参道店、POP UP STOREについては、少量在庫をご用意しております。



『Back Stage Collection -10年後のわたしへ-』

梨花が纏うSTELLAR HOLLYWOODのダイヤモンドジュエリー

Back Stage Collectionのジュエリーをお届けする際に、STELLAR HOLLYWOODからの手紙もお届けします。その手紙に10年後の自分や大切な人に向けてメッセージを。想いが込もった手紙を10年後に指定のご住所にお届けします。



現在も、10年後も、“イマの地球で感じるイマの自分”に馴染む、自分に寄り添ってくれるジュエリーと、時間が経っても色褪せない思い出や大切な気持ち、いまの自分の想いを、10年後の自分や大切な人へ『手紙』という形で伝えてみてはいかがでしょうか?



この手紙が1人でも多くの皆様に届き、さらに次の時代へと受け継いでいけたら嬉しく思います。







Back Stage Collection -10年後のわたしへ-





受注開始 :2022年11月7日(月)10:00~

ご購入 :https://www.stellarhollywood.com/

販売場所 :STELLAR HOLLYWOOD OFFICIAL WEB STORE / STELLAR HOLLYWOOD表参道店

POP UP STORE 阪急うめだ本店 1F / 銀座三越 1F





Back Stage -10年後のわたしへ- 梨花が纏うダイヤモンドジュエリー





Brain Diamond Bar Necklace

K10 :¥59,800(¥65,780 tax in) Diamond(0.16ct)

Silver925:¥16,800(¥18,480 tax in)









Brain Diamond Double Bar Pierce(One Piece)

K10 :¥37,800(¥41,580 tax in) Diamond(0.08ct)

Silver925:¥11,800(¥12,980 tax in)







Diamond Double Finger Ring

K10 :¥69,800(¥76,780 tax in) Diamond(0.31ct)

Silver925:¥20,800(¥22,880 tax in)









______________________________



■■STELLAR HOLLYWOOD(ステラハリウッド )■■



『あなたが輝くと、この星も輝く』をブランドコンセプトに掲げ、2012年にデビューしたオリジナルブランド。繊細なディテールのデザインから、おもいきりの良い大胆なデザインまで。挑戦的かつ女性らしいアクセサリー・ジュエリーを展開する。



STELLAR HOLLYWOODでは“世界中の人々を輝かせる”を目的に、様々な社会貢献活動を行ってまいります。



<OFFICIAL WEB STORE> https://www.stellarhollywood.com/

<OFFICIAL INSTAGRAM> https://www.instagram.com/stellarhollywood/



@STELLAR HOLLYWOOD

#STELLAR HOLLYWOOD









<表参道店>

東京都港区南⻘山5-11-1 SAKURAI-BLD 1F

TEL 03-6419-7480

営業時間 11:00~19:00



<POP UP 阪急うめだ本店 1F>

11/9(Wed) – 11/15(Tue)

大阪府大阪市北区角田町8-7



<POP UP 銀座三越 1F>

11/16(Wed) – 11/22(Tue)

東京都中央区銀座4-6-16



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:16)