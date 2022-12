[株式会社ワンキャリア]

次のキャリアが見える、転職サイト「ONE CAREER PLUS」を運営する株式会社ワンキャリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 宮下尚之、以下ワンキャリア)は、年末年始を機に今後のキャリアについて考える特集コンテンツを順次公開いたします。

詳細については「年末だし、キャリアを話そう」特設サイトをご覧ください。

▼URL

https://plus-oc.onecareer.jp/feature/2022











「#年末だしキャリアを話そう」実施の背景



「ONE CAREER PLUS」では、働くすべての人がデータを活用してキャリアに向き合えるよう、転職活動の「どこからどこに転職したのか」「なぜ転職したのか」といったキャリアデータの公開、蓄積されたキャリアデータを活用したイベントの開催や記事コンテンツの発信を行ってきました。



2020年・2021年と比較し、新型コロナウイルスの状況が落ち着きつつある昨今。帰省や友人との会合が増える年末年始を利用して、キャリアについて考えてみませんか?



そこで「ONE CAREER PLUS」では、年末年始に今後のキャリアについて考え、語る機会を創出してまいります。「年末だし、キャリアを話そう」と題し、キャリアについて考えるコンテンツを複数公開いたします。「どこからどこに転職したのか」のキャリアパス、社員クチコミのデータを保有するONE CAREER PLUSならではのコンテンツを発信してまいります。ぜひお読みください。





「年末だし、キャリアを話そう」コンテンツのご紹介



1.キャリアの地図2022年ver.

「あの企業には、どんな人が転職して、どこに卒業していくのか」といった、まだまだオープンになっていないキャリアパスを公開していくコンテンツです。

昨年も公開した「キャリアの地図」に続き、今回は、スタートアップ編・大手企業編・職種の悩み編の3つの地図を公開します。



▼スタートアップ編

https://plus-oc.onecareer.jp/careermap/2022/startup

▼大企業編、職種のお悩み編

2.人材輩出企業特集

多くの起業家を輩出する「人材輩出企業」。

今回はその中でも優秀な人材を輩出し続ける3社に光を当て、「ONE CAREER PLUS」の持つ転職データをもとに、人材輩出企業のキャリアパスとそれぞれの企業のカルチャーや特徴について掘り下げます。



▼人材輩出企業2.0

3.「#あの時キャリアが動いた」 Supported by Voicy

国内最大級の音声メディアVoicyと、「#あの時キャリアは動いた」をテーマにコラボ企画を実施しました。各Voicyバーソナリティから「キャリアの転機」について話していただくと共に、「ONE CAREER PLUS」特設チャンネルより著名人とのキャリアに関する対談をお届けしております。



▼「#あの時キャリアは動いた」特設サイト

https://event.voicy.jp/onecareer



4.「キャリアアナリストに、今の転職事情を聞いてみた」(仮) Supported by 新R25

若手転職の悩みについて、当社のキャリアアナリストがデータを用いて回答します。

新R25の記事、YouTubeチャンネルより公開いたします。



▼「キャリアアナリストに、今の転職事情を聞いてみた」(仮)

5.特集「データで見る、コンサル転職」(仮)

採用数増加の背景から、コンサルティングファームでのキャリアが一般化してきた昨今。「未経験からの転職パターンは?」「なぜ転職?」「実際の仕事は?」「新卒入社と中途入社の違いは?」などのトピックを、ONE CAREER PLUSのデータと、コンサル企業の現役社員の知見も踏まえて解説します。



▼特集「データで見る、コンサル転職」(仮)

「年末だし、キャリアを話そう」特設サイト



上記コンテンツは、「#年末だしキャリアを話そう」特設サイトにて、順次公開してまいります。

ぜひご覧ください。



▼「年末だし、キャリアを話そう」特設サイト

https://plus-oc.onecareer.jp/feature/2022





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-13:16)