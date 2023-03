[カフェ・カンパニー株式会社]

両社の強みを生かし、「食」を基軸に、変化の時代におけるこれからの新たなコミュニティを創造していきます。



カフェ・カンパニー株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:楠本修二郎、以下カフェ・カンパニー)と、株式会社フォルスタイル(所在地:東京都新宿区、代表取締役:平井幸奈、以下フォルスタイル)は、2023年3月1日(水)に資本業務提携を締結いたしました。













資本業務提携の経緯



カフェ・カンパニーは「C.A.F.E. = Community Access For Everyone(食を通じたコミュニティの創造)」という企業理念を掲げ、「WIRED CAFE」を中心に延べ100店舗以上のカフェをはじめとする飲食店の企画・運営、商業施設や地域活性化のプロデュースを手がけています。創業から変わらぬ理念のもと、「おいしくて、健康的で、サステナブルな『食』」 を軸とした既存店の更なる進化に加え、複数の新規プロジェクトも進行しているため、理念や志に共感しあいながら未来を目指す仲間としての人材採用も急務となっています。



フォルスタイルは、「for”u”= fo you『あなたのための』」という思いのもと、コミュニティ型のシェアオフィスに併設する4店舗を含めた全5店舗のカフェを運営しています。その他、イベントに合わせたケータリング事業を展開するなど、カフェの枠に留まらないサービスを企画・提供しています。変わりゆく時代と人々のライフスタイル、オフィスのあり方に寄り添った安定的サービスを提供するための運営体制及び管理体制の強化を行い、より強固で柔軟な経営基盤を固める必要性があります。



この度の資本業務提携により、両社の理念や強みを更に生かし、且つ、それぞれの課題を補い合うことで事業成長を目指し、共に「食」を通じた多様でサステナブルな社会の実現に貢献していきます。尚、フォルスタイルの代表取締役はこれまでと同様に平井幸奈が務めてまいります。





本提携についての両社代表インタビュー



この度の資本業務提携について、カフェ・カンパニー代表・楠本(写真:左)とフォルスタイル代表・平井(写真:右)が、出会いから提携に至った経緯と想いを語った対談を下記に記載しております。是非、ご覧ください。



カフェ・カンパニー 会社概要



■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 楠本修二郎



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約80店舗(2022年2月現在)のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手掛ける。また、2021年1月、新たな食のエコシステムの構築を目指す株式会社グッドイートカンパニー、株式会社NTTドコモと業務提携契約を締結。また、2021年6月、未来の社会をデザインしていく「イートテック」パートナーとして株式会社リバネスと業務提携契約を締結。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。



事業展開について

カフェ・カンパニーは、食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを「食べる」という行為の中で身近に楽しく提供していく取り組みとして、世界中のテクノロジーと日本の匠の技を未来に継承し、新しい価値に変えていくための事業を展開しています。「食」を通じた多様でサステナブルな社会の実現を目指し、「Eating Design Company」として「イートテック」を推進しています。









展開ブランド(一部抜粋)

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5(表参道)、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO(NEWoMan 6F)、MOJA in the HOUSE(渋谷)、食堂居酒屋どいちゃん …etc







株式会社フォルスタイル 会社概要



■ 会社名

株式会社フォルスタイル



■ 代表者

代表取締役社長 平井幸奈 (長谷川幸奈)



■ 所在地

東京都新宿区西早稲田2-4-26



■ 設立

2014年8月



■ URL

https://forustyle.com/



■ 事業内容

飲食業・食品販売業・ケータリング事業



株式会社フォルスタイルについて

2013年、平井が大学3年時に東京都新宿区に日本初のブリュレフレンチトースト専門店として「forucafe」をオープン。現在は、カフェ「forucafe(フォルカフェ)」等、都内に5店舗のカフェを運営。内4店舗はコミュニティ型のシェアオフィスに併設している。そのほか、店舗および通販サイトで展開する自家製のグラノーラ「forugranola(フォルグラノーラ)」や、オフィスをはじめ様々なシーンに寄り添った料理を提供するケータリングするサービス「forucatering(フォルケータリング)」を手がける。また、平井は早稲田大学国際文学館・村上春樹ライブラリーのカフェ「Orange Cat」のアドバイザーも務める。



展開ブランド

forucafe(本店 / 西早稲田、原宿店 / WeWorkアイスバーグ 、渋谷店 / WeWork渋谷スクランブルスクエア、東京ワールドゲー ト店 / WeWork神谷町トラストタワー ) 、Cafe1968 ( Deloitte Tohmatsu Innovation Park 内)、 forugranola、 forucatering



