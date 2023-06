[アルサーガパートナーズ株式会社]

~GPT開発ソリューションがあらゆるDX・情報システム部門のGPTへの取り組みを支援~



企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 /CEO・CTO:小俣泰明、以下「アルサーガパートナーズ」)が提供している「GPT開発ソリューション」は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups 」に採択されたことをお知らせいたします。







Microsoft for Startups とは





マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。 イノベーティブなソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



「Microsoft for Startups」

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/



アルサーガが提供するGPT開発ソリューションについて









アルサーガパートナーズは、法人向け自然言語処理モデル(GPT)を活用した導入支援からのソリューションを提供しています。また、クライアントの要望に合わせた技術選定により、最適なコストで最適なサービスを提供するプランを開始し、社内GPT導入を進めたいが、セキュリティの問題意識や社内に浸透しないか不安を抱えている、DX・情報システム部門のGPTへの取り組みを支援しています。



具体的には、下記のようなサービスを提供できます。



・他システムとの自動連携ツール

MicrosoftOfficeツールやSalesforceなどのSaaS全般、各企業内に散在するあらゆる情報を自動連携し、DBに格納・GPTが学習できるように変換するツールを開発済みです。

この自動連携ツールを使うことにより、企業のあらゆる場所に点在している企業独自のノウハウをGPTに反映することができます。





・従業員のDXリスキングへの寄与

弊社の社内ChatGPTソリューションは初期段階において、社内情報検索シーンでの利用を想定しています。社員がAIに学習をさせるプロセスを通じて、初期回答の曖昧さを正すことができます。これにより、社員はChatGPTに触れて学びながら、DXリスキリングの相乗効果を得ることができます。



・最適な技術を組み合わせた設計

インコンテキストラーニング(In-context learning)、Fine-Tuning、プロンプトデザインなどの技術を駆使し、最適な自然言語AI技術を用いたカテゴリーを提供いたします。クライアントの要望に合わせた技術を選定し、最適なコストパフォーマンスで提案することが可能です。



・キャラクターを設定するDX戦略

弊社のGPTソリューションでは、キャラクターが設定されたUIを提供します。キャラクターの設定により、回答の認識率を向上させることができます。UX/UIの戦略を考慮した上、クライアントの要望に寄り添ったインターフェースを提供いたします。



・表、要約、最新の情報の回答も可能

カテゴリーの設定により、表による表示や文章の要約など、様々な表現方法をサポートします。これらの機能はクライアントのニーズに合わせてカスタマイズして提供できます。



■アルサーガパートナーズ株式会社 について



アルサーガパートナーズは、「人をつくる、だからモノをつくれる」をビジョンに掲げ、日本全国のDX事業の成功をミッションとするワンストップ型のDXコンサルティング・開発パートナーです。自社内にコンサルティング・企画・デザイン・IT開発・保守運用まで、ITシステムの開発と運用に必要なすべての機能を包括しています。エンジニアが社員の8割を占める組織構成で、ユーザー企業と直接取引を行い、自社内開発をモットーとしており、適正なコストでのサービス提供を実現しています。「最高品質を最速で」をスローガンに、お客さまに寄り添うことでビジネスの成功をより確実なものへと導きます。



本社 :東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト15階

熊本スタジオ:熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

代表者 :代表取締役社長 CEO/CTO 小俣泰明

設立日 :2016年1月

資本金 :6億7,000万円(資本準備金含む、2022年7月現在)

社員数 :312名(2023年5月末現在)

事業内容 :ワンストップ・DXソリューションパートナー事業

Web :https://www.arsaga.jp



