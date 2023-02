[Sasuke Financial Lab(株)]

「販売チャネル革命」を掲げ、保険業界のプラットフォーマーを目指す当社CEO松井が新規事業の発表を行います。



保険の診断・一括比較・見積もりができるデジタル保険代理店「コのほけん!」を運営する Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、以下「当社」)の代表取締役 松井清隆が、2023年3月1日(水)に開催される世界最大のInsurTechイベントであるInsurtech Connectの日本初開催となるイベント「ITC Japan Roadshow (Feat Plug and Play Japan Insurtech EXPO)」に登壇することをお知らせします。また、本イベントにおいて、保険会社、保険代理店等を顧客とする当社の新規事業について発表を予定しております。











■イベント概要



「ITC Japan Roadshow (Feat Plug and Play Japan Insurtech EXPO)」



開催日時:

2023年3月1日(水) 14:00-19:00 (開場13:30)

場所:

虎ノ門ヒルズ森タワー 5階メインホール

アジェンダ:

13:30 - 開場14:00 - オープニング14:06 - 金融庁によるご挨拶 ~日本の保険イノベーションへの期待~14:12 - イノベーションを通じ未来社会の創造へ14:23 - 3大損保の責任者が語る『保険の未来像ぶっちゃけトーク』14:49

- 日本市場でのマーケットフィットを目指して(当社CEO松井が登壇)

14:58 - 保険業界における消費者行動の変化~新しい技術とチャンス~15:19 - グローバルトレンドから学ぶ日本市場への応用のヒント15:45 - Dai-ichi Innovation Fundが創り出す新規事業16:01 - 日本でInsurtechアクセラレーターを運営する意義16:06 - デジタルヘルスを活用した生活習慣病ケア16:15 - スタートアップピッチ4社16:31

- 日本を代表するインシュアテックCEOによるパネル(当社CEO松井がモデレーター)

16:52 - スタートアップピッチ5社17:12 - 東南アジアの生命保険イノベーションによる日本進出17:28 - 海外Insurtechスタートアップの日本代表によるご対談17:46 - アワード授賞式17:56 - 閉会の挨拶18:00 - ネットワーキング



■ITC Japan Roadshowとは



保険業界が変化を続ける中で、最新のトレンドとインサイトを先取りすることが、これまで以上に重要になっています。ITC Japan Roadshowは、Plug and Play Japanとの共同開催で、起業家・日本を牽引する保険会社・投資家が一堂に会す半日イベントです。今回のRoadshowでは、成長を生み出している革新的な保険業界の取り組みに焦点を当て、業界のリーダーによる話を聞く機会を提供します。

お申込みURL:https://asia.insuretechconnect.com/roadshows/japan



当社CEO松井清隆 プロフィール



新卒でリーマンブラザーズ証券入社。同社破綻に伴い、野村證券に転籍。投資銀行部門において、事業会社や金融機関に対し、M&A、資金調達、事業再編など多岐にわたる戦略的アドバイスを担当。第一生命の株式会社化・IPO、ライフネット生命のIPOなど担当。その後、資産運用会社ウエリントン・マネージメントにおいて、株式・債券の投資信託の運用・助言業務に従事。2016年3月に金融リテラシー向上と家計の最適化を目的に、Sasuke Financial Labを設立。UCLA経済学部卒業。



■コのほけん!とは



URL:https://konohoken.com/

「コのほけん!」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん!は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しておりインターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。



■Sasuke Financial Lab株式会社について



URL:https://sasukefinlab.com/

「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保険マーケット「コのほけん!」を展開、保険業界向けには各種システム開発、マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えております。



■会社概要



会社名: Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )

本社所在地: 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立: 2016年3月

代表者: 代表取締役 松井 清隆

事業内容: デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

デジタル保険代理店「コのほけん!」

WebサイトURL:https://konohoken.com/

公式SNS:



Twitter



コのほけん! https://twitter.com/konohoken/

SasukeFinancialLab株式会社 https://twitter.com/sasukefinlab/

Facebook



コのほけん! https://www.facebook.com/konohoken.sasuke/

SasukeFinancialLab株式会社 https://www.facebook.com/sasukefinanciallab/

Instagram

【毎週金曜日にちょっと役立つ保険の情報を発信中】



https://www.instagram.com/konohoken/

YouTube



コのほけん! https://www.youtube.com/channel/UCGot8vRDB4rXwoWssHTzP7Q

SasukeFinancialLab株式会社 https://www.youtube.com/channel/UCkByyiu_huaFKOycO-KyNlA







企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-12:45)