[クラランス株式会社]



肌の声を聞く。

コミュニケーション美容液。

クラランスの植物バイオテックで、思わず触れたくなる満足肌へ。



クラランスを代表するエイジングケア*1美容液、ダブル セーラムから

女性にも男性にも好まれる軽やかなテクスチャーのダブル セーラム ライトが誕生。

美容液の概念を覆すとてもユニークな使用感で、若々しい輝きを放つ肌へ導きます。



*1年齢に応じたお手入れのこと





ダブル セーラム ライト

2023年4月27日(木)発売

50mL 16,500円(税込)/15,000円(税抜)



1985年、肌の若さのために必要なあらゆる植物由来成分をひとつの製品に配合した画期的な美容液、

ダブル セーラムが誕生。

そして2023年、その目的や効果はそのままに、先進技術によって軽やかなテクスチャーを実現したダブル セーラム ライトが登場いたします。



クラランスは、常に女性の声に耳を傾け、時代とともに変化する肌ニーズに応え続けています。

そして2023年、お客様の肌ニーズにさらに応えるため、ダブル セーラムの効果はそのままに、使い心地をさらに追及した、ダブル セーラム ライトを開発しました。

べたつきを感じさせない新感覚のテクスチャーで肌に素早く浸透し、油膜の気にならない快適な使用感を叶えます。

あらゆる年齢層・肌タイプの方にお使いいただけますが、特に高温多湿の季節や、混合肌の方、オイリー肌の方、そして男性の肌に最適な使用感です。



【軽いテクスチャー実現のために】

独自の軽やかなテクスチャーを開発するために、2年間の研究と20種の原料のテスト、250もの処方の試作が必要でした。



揮発性が高く、軽い感触の植物由来の脂質分子を3種選出。

肌の保護膜に限りなく近い「水分7:油分3」の“黄金バランス”はそのままに、春夏の肌に心地よくなじむ、軽やかなテクスチャーを実現しました。



新しいオイルセラムは、ダブル セーラムと比較して70%改良しました。

そして、軽い感触の揮発性の高いオイルを新たに3種配合。これらの揮発性オイルは、有用成分を肌に届けて油分は残さないという性質があり、素肌のような仕上がりを叶えます。こうした処方によって、有用成分を肌にしっかり届け、油膜を感じさせない心地よい肌に導くことができるのです。



心地よく五感に響く軽やかなテクスチャー

ダブル セーラム ライトはとても心地よいテクスチャーが特徴。

すっと伸びて瞬時に肌へ溶け込み、驚くほど軽やかな使用感です。



<クラランスについて>

クラランスは、1954年にパリのエステティックサロンから誕生したプレミアム スキンケア ブランド。約70年に渡り、女性の声に耳を傾け、ひとりひとりのニーズに応える製品を提供してきました。

一切の妥協を許さないこだわりは、無限の可能性を秘めた植物の力を活かすこと。肌に、五感に働きかける植物由来成分を世界中から探し、最新の技術によって自然、環境に最大限の配慮をしながら製品開発をしています。

CLARINS. It’s all about you -クラランス 全てはあなたのために‐



オフィシャルサイト https://www.clarins.com/

インスタグラム公式アカウント https://www.instagram.com/clarinsjp/

Twitter 公式アカウント https://twitter.com/Clarins_JP



