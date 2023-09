[ラピュタロボティクス株式会社]

クラウドロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、JA三井リース株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長執行役員:新分 敬人、以下、JA三井リース)との間で、資本業務提携契約を締結いたしました。







■本取引の概要

ラピュタロボティクスとJA三井リースは、自動倉庫「ラピュタASRS」の展開を通じ、物流倉庫内の保管効率改善と生産性向上に寄与し、物流業界において急務である省人化を推進するため、資本業務提携契約を締結いたしました。

JA三井リースは、中期経営計画「Real Change 2025」の基本方針に、「ビジネスモデル転換による専門領域の事業拡大」を、サステナビリティ経営の重要取組に「技術革新による豊かな社会の実現に貢献」をそれぞれ掲げ、先端技術を有するスタートアップ企業への出資、販売協力等、金融の枠組みを超えたパートナーシップを拡大しております。

ラピュタロボティクスへ事業拡大の支援として、JA三井リースの持つファイナンス機能や営業ネットワークを提供いただき、最新の人工知能技術等を用いたDX推進による物流現場の課題解決に両社で貢献してまいります。



ラピュタロボティクスは、JA三井リースとの資本業務提携契約を締結することで、今後も現場で使えるロボットサービスを通じて、人々の生活を豊かにすることを目指し、取り組みを加速してまいります。



■JA三井リースについて https://www.jamitsuilease.co.jp/

会社名:JA三井リース株式会社

所在地:東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング

代表者:代表取締役 社長執行役員 新分 敬人

設立:2008年4月



■ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界でも最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界20ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-14:40)